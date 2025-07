Optimierte Netzwerke für agentische KI-Infrastrukturen

Die Beziehung zwischen Unternehmens-IT und KI ist wegweisend: Veränderungen und Fortschritte im Bereich der KI beeinflussen Unternehmensstrategien direkt. Bei einer Vorabveranstaltung zu Cisco Live diskutierten Führungskräfte und Fachexperten von Cisco darüber, welche Auswirkungen dieser Wandel auf die zukünftige Leistung des Unternehmens haben wird.

Die neueste Entwicklung der KI ist als Agentic AI oder Agentische KI bekannt und hat eine neue Phase im Lebenszyklus dieser Technologie eingeläutet. Agentische KI nutzt Agenten, also Softwareprogramme, die es KI ermöglichen, autonom zu arbeiten, mit anderen Systemen zu interagieren und Aufgaben ohne menschliche Eingaben oder Anweisungen selbstständig auszuführen.

Während sich Unternehmen auf das Zeitalter der Agentic AI vorbereiten, hat Cisco drei Grundsätze entwickelt, die die Anforderungen an KI in Unternehmen umreißen, um diese neuen Funktionen zu unterstützen.

3 Grundsätze für KI am Arbeitsplatz

Laut Jeetu Patel, Präsident und Chief Product Officer bei Cisco, durchläuft die Technologie derzeit einen der bedeutendsten Wandels in der Geschichte der Menschheit.

Dieser Wandel begann mit der Ära der generativen KI (GenKI), als intelligente Chatbots anfingen, Fragen von Benutzern zu beantworten. GenKI legte den Grundstein, aber agentische KI erfordert eine weiter optimierte Netzwerkinfrastruktur, um die nächste Generation der KI zu ermöglichen.

Patel skizzierte kritische Einschränkungen, die zur Unterstützung der agentischen KI weiterentwickelt werden müssen, zum Beispiel Energie, Rechenleistung und Daten. Obwohl all diese Aspekte wichtig sind, hob Patel das Netzwerk als eine oft übersehene Einschränkung hervor.

GPUs, die KI antreiben, benötigen schnelle und effiziente Netzwerke, um die Datenverarbeitung zu ermöglichen. Netzwerke sind für KI von entscheidender Bedeutung, können aber auch eine Einschränkung darstellen, da langsame Netzwerke mit unzureichender Bandbreite GPUs ungenutzt lassen können. Dies verschwendet Zeit und Geld, ähnlich wie das Verbrennen von Bargeld, so Patel.

„Um Leerlaufzeiten zu vermeiden und die GPU voll auszulasten, muss sichergestellt werden, dass die Pakete rechtzeitig ankommen“, sagte er.

Anurag Dhingra, Senior Vice President und General Manager für Unternehmenskonnektivität und -zusammenarbeit bei Cisco, skizzierte die dreisäulige Architektur des Unternehmens für KI, die folgende Komponenten umfasst:

Vereinfachter Netzwerkbetrieb mit KI. Skalierbare, sichere und zukunftsorientierte Geräte. Sicherheitsintegrierte Netzwerkstruktur.

Vereinfachter Netzwerkbetrieb mit KI

Diese Komponente umfasst eine einheitliche Plattform für das Netzwerkmanagement im gesamten Unternehmen. Sie kombiniert die Plattformen Catalyst und Meraki von Cisco und soll es Netzwerkteams ermöglichen, beide Systeme in der Cloud zu verwalten, so Dhingra. Unternehmen könnten die Plattform jedoch an verschiedenen Bereitstellungsstandorten nutzen, sei es vor Ort, in der Cloud oder über einen hybriden Ansatz.

Darüber hinaus würde die Plattform Netzwerkprofis Ende-zu-Ende-Sichtbarkeit ihrer Netzwerkgeräte bieten, sodass IT-Teams alle Geräte von einer einzigen Plattform aus verwalten könnten.

Die Plattform umfasst auch einen integrierten KI-Assistenten, der Administratoren bei der Verwaltung und Fehlerbehebung von Netzwerkkonfigurationen unterstützen sollen. Der KI-Assistent wird über agentische KI verfügen, die Dhingra als echten Wegbereiter für die IT-Administration bezeichnet.

Da KI nun in den Bereich der agentenbasierten Operationen vordringt – eine Ära, die DJ Sampath, Senior Vice President für KI-Software und -Plattformen bei Cisco, als Paradigmenwechsel in der Funktionsweise von IT-Umgebungen bezeichnet –, müssen Unternehmen darüber nachdenken, wie sie den Netzwerkbetrieb optimieren können, um dies zu unterstützen.

„Wenn man über Agenten nachdenkt, wird es wirklich wichtig, eine Umgebung zu betreiben, in der diese Agenten ihre Aufgaben erfüllen können“, so Sampath. „Man braucht eine neue Ebene des Betriebs, die all dies zusammenführt.“

Skalierbare, sichere und zukunftsorientierte Geräte

Laut Dhingra erfordert KI in Unternehmen neue Netzwerkgeräte, um KI-Workloads zu bewältigen. Cisco plant die Veröffentlichung folgender Produkte, um diesen Anforderungen gerecht zu werden:

Advanced Switches: Leistungsstarke Switches mit Siliziumprozessoren für die Ausführung von Sicherheits-Workloads.

Leistungsstarke Switches mit Siliziumprozessoren für die Ausführung von Sicherheits-Workloads. Secure Router: Neue Router sollten über verbesserte Funktionen verfügen, zum Beispiel verbessertes Routing, Next-Generation Firewalls (NGFW) und SD-WAN.

Neue Router sollten über verbesserte Funktionen verfügen, zum Beispiel verbessertes Routing, Next-Generation Firewalls (NGFW) und SD-WAN. Wi-Fi 7 APs: Cisco plant die Veröffentlichung eines umfassenderen Wi-Fi-7-Portfolios zur Unterstützung von Umgebungen wie Stadien und großen öffentlichen Veranstaltungsorten.

Sicherheitsintegrierte Netzwerkstruktur

Das dritte Prinzip für KI am Arbeitsplatz umfasst die Integration von Sicherheit in die Netzwerkstruktur. Laut Dhingra plant Cisco, seine Netzwerkgeräte auf der Grundlage seiner Siliziumarchitektur zu entwickeln, um sicherere Systeme zu ermöglichen. Die Systeme werden die folgenden Funktionen umfassen: