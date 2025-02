Cisco: Wir werden den Stromverbrauch von KI reduzieren

Auf der Cisco Live EMEA 2025 in Amsterdam stellte der Netzwerkspezialist eine Reihe von Produkten für künstliche Intelligenz (KI) und Rechenzentrumsinfrastruktur vor und ging auf einige der heiklen Fragen ein, die sich im Zusammenhang mit dem hohen Stromverbrauch stellen, den KI-Workloads bei aktuellen Systemen verursachen. Diese sind seit der Einführung von ChatGPT Ende 2022 Gegenstand von Diskussionen und Bedenken.

Ein Ende Januar 2025 veröffentlichter RAND-Forschungsbericht schätzt, dass KI-gesteuerte Rechenleistung bis 2027 weltweit zu einem zusätzlichen Energiebedarf von 68 GWatt (Gigawatt) führen wird – fast so viel Strom wie Kalifornien allein verbraucht – und bis 2030 auf über 325 GWatt ansteigen wird.

Tom Gillis, Senior Vice President und General Manager der Security, Data Center, Internet and Cloud Infrastructure Group von Cisco, sprach angesichts des enormen Energiebedarfs für den Bau von Rechenzentren, die für das Zeitalter der künstlichen Intelligenz geeignet sind, von einem bevorstehenden Wendepunkt.

In einem Gespräch mit ComputerWeekly.com am Rande der Messe sagte Jeetu Patel, Executive Vice President und Chief Product Officer von Cisco, dass das Unternehmen die Bedeutung der Nachhaltigkeit zu Recht anerkenne, aber auch glaube, dass es dazu beitrage, die Dinge in diesem Bereich in die richtige Richtung zu lenken.

„Das größte Nachhaltigkeitsproblem, das wir im Auge behalten müssen, ist, dass unsere Produkte immer energieeffizienter werden“, sagte Patel.

Er fügte jedoch hinzu, dass, wenn der Anwendungsfall, der sich natürlich aus dieser Effizienzsteigerung ergibt, darin besteht, dass Cisco-Benutzer sich wohl fühlen, wenn sie immer mehr KI-Workloads über die Infrastruktur des Unternehmens laufen lassen, der daraus resultierende Anstieg des Stromverbrauchs die Vorteile der effizienteren, wahrscheinlich flüssigkeitsgekühlten Elektronik schnell zunichtemachen wird.

„Ich denke, wir müssen die KI an einen Punkt bringen, an dem sie intelligente Ergebnisse hervorbringt - denn sie ist intelligent genug. Sobald wir diesen Punkt erreicht haben, wird uns KI dabei helfen, viele Energie- und Nachhaltigkeitsprobleme zu lösen“, so Patel.

Trumps Einfluss auf die Umwelt Auf die Frage, ob die Umweltpolitik der zweiten Trump-Administration - die eine verstärkte Ausbeutung der fossilen Brennstoffreserven der USA und den Rückzug des Landes aus dem Pariser Abkommen zur Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5 °C vorsieht - Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsziele von Cisco haben werde, antwortete Patel, es sei zu früh, um zu sagen, wie sich die Dinge in den nächsten vier Jahren entwickeln würden. Er sagte jedoch, es sei klar, dass sich die Technologiebranche heute in einer Umgebung mit sowohl Rechen- als auch Energiebeschränkungen befinde, insbesondere im Hinblick auf den Energiebedarf von KI-Workloads. „Wir werden an dieser Front einige große Durchbrüche sehen, die die Kosten für die Rechenleistung und damit auch die Kosten für den Stromverbrauch senken werden“, sagte er. „Ein Beispiel ist DeepSeek. DeepSeek könnte sogar sehr gut für die Umwelt sein, weil es den Modellen beigebracht hat, zu geringeren Kosten zu trainieren und Techniken zu identifizieren, die tatsächlich effizienter sein könnten. „Dann kann man viel, viel mehr Modelle zu einem Bruchteil der Kosten erstellen, die man sonst ausgeben müsste“, schlug er vor.