Was ist KI-Governance und warum braucht man sie?

KI-Governance ist ein übergreifendes Framework, das den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) in einem Unternehmen mit einer Vielzahl von Prozessen, Methoden und Tools steuert.

Das Ziel der KI-Governance beschränkt sich nicht nur darauf, den effektiven Einsatz von künstlicher Intelligenz sicherzustellen. Der Anwendungsbereich ist viel größer und umfasst auch das Risikomanagement, die Einhaltung von Vorschriften und die ethische Nutzung von KI.

Es ist wichtig, den Unterschied zwischen KI-Governance und KI-Regulierung zu beachten. Die KI-Regulierung bezieht sich auf die Gesetze und Regeln, die von einer Regierung oder einer Aufsichtsbehörde in Bezug auf KI erlassen werden und die für alle Organisationen gelten, die in deren Zuständigkeitsbereich fallen. KI-Governance hingegen bezieht sich darauf, wie KI in einem organisatorischen Kontext verwaltet wird.

Vor- und Nachteile von Deep Learning Unternehmen verfügen bereits über ausgereifte IT-Governance-Praktiken. Warum also brauchen sie eine KI-Governance? Die KI-Governance mag einige Praktiken mit der IT-Governance gemeinsam haben, aber sie ist eine eigenständige Disziplin, insbesondere in diesem frühen Stadium der KI-Einführung und -Reife. Im allgemeinen Sprachgebrauch bezieht sich KI auf Deep-Learning- oder Machine-Learning-Ansätze, die sich auf künstliche neuronale Netze stützen, da diese überwiegen. Der Kerngedanke des Deep Learning besteht darin, dass die Entscheidungsregeln aus Daten abgeleitet werden und nicht, wie bei herkömmlichen IT-Systemen üblich, von Menschen fest kodiert werden. Dramatische Verbesserungen der Genauigkeit und eine fast menschenähnliche Leistung werden beobachtet, wenn Deep Learning eng definierte Aufgaben in Bereichen wie Sprachverarbeitung, Bilderkennung und Spracherkennung ausführt. Automatisierte Entscheidungsfindungssysteme, die solche KI-Fähigkeiten nutzen, sind inzwischen fast allgegenwärtig. Algorithmen entscheiden über Einkaufsvorschläge, Nachrichten, Bewerbungen, Kreditentscheidungen, Gesundheitsempfehlungen und vieles mehr. KI und die durch sie ermöglichte Automatisierung haben aus geschäftlicher Sicht große Vorteile, aber es gibt auch Nachteile zu beachten. Im Gegensatz zu fest kodierten Regeln ist das Warum hinter einer Deep-Learning-Entscheidung weder intuitiv noch leicht verständlich. Daher auch der Hinweis, dass KI eine Blackbox ist. Abbildung 1: Was eine verantwortungsvolle KI ausmacht. Neben der mangelnden Transparenz gibt es noch weitere Einschränkungen: Die Dinge in der realen Welt ändern sich ständig, und die Muster oder Beziehungen, die ein KI-System gelernt hat, sind möglicherweise nicht mehr anwendbar.

Daten aus der realen Welt unterscheiden sich oft von den Daten, die zum Trainieren von KI-Modellen verwendet werden.

KI-Modelle funktionieren nur für bestimmte Zielgruppen gut – nicht für alle. Dies wird als KI-Verzerrung oder algorithmische Verzerrung bezeichnet. In all diesen Szenarien sind automatisierte Entscheidungen wahrscheinlich falsch, aber Unternehmen verlassen sich weiterhin auf sie, ohne ihre Algorithmen zu korrigieren.