So gelingt der verantwortungsvolle Einsatz von KI

Künstliche Intelligenz (KI) hat sich von einer Innovation zu einem entscheidenden Faktor in der Geschäftswelt entwickelt und verändert heute die Arbeitsweise von Unternehmen weltweit. Immer mehr Unternehmen setzen auf die vielseitige Nutzung von KI, stehen jedoch vor der Herausforderung, sie verantwortungsvoll zu implementieren und einzusetzen.

Obwohl sich ein Großteil der Führungskräfte der Bedeutung einer verantwortungsvollen KI-Nutzung bewusst ist, fühlt sich nur ein kleiner Teil ausreichend vorbereitet, um entsprechende Maßnahmen im Unternehmen umzusetzen. So gaben 85 Prozent der Umfrageteilnehmer einer Studie von HCLTech und MIT Technology Review an, weder über die notwendigen Ressourcen noch über das erforderliche Wissen zu verfügen, um KI verantwortungsvoll zu implementieren. Damit zeigt sich eine deutliche Kluft zwischen dem Bewusstsein und der tatsächlichen Umsetzung. Doch welche Faktoren sind für diese Kluft verantwortlich und wie lässt sie sich schließen?

Führungskräfte haben bei der Umsetzung verantwortungsvoller KI-Prinzipien einige wesentliche Hürden zu meistern. Einerseits stellt sich die Frage, wie Unternehmen den zunehmenden Bedrohungen im Bereich der Datensicherheit begegnen können, um Vertrauen in KI-Systeme aufzubauen und die Integrität sensibler Daten zu wahren. Nur 58 Prozent der befragten Führungskräfte glauben dies ausreichend beherrschen zu können. Andererseits ist die Einhaltung von Vorschriften und Compliance ein zentrales Thema. Nur 34 Prozent denken, dass sie mit KI-bezogenen regulatorischen Anforderungen umgehen können. Angesichts der stetig wachsenden Anzahl an rechtlichen und ethischen Richtlinien für KI stellt dies ein ernstzunehmendes Risiko dar, das Unternehmen in ihrer KI-Implementierung erheblich einschränken kann.

Der Erfolg von KI hängt maßgeblich davon ab, dass das Wohlbefinden der Nutzer in den Vordergrund gestellt wird. Nutzerzentrierte KI orientiert sich nicht nur an intuitiven Schnittstellen, sondern integriert sich nahtlos in bestehende Arbeitsprozesse. Sie baut über ein ethisches Design und robuste Feedback-Systeme Vertrauen auf. Datenschutz spielt dabei eine entscheidende Rolle, indem er Sicherheit und zugleich personalisierte Dienste schafft. Wird beispielsweise ein KI-System mit gutem Datenschutz eingesetzt, erhalten Nutzer nicht nur Datensicherheit, sondern erfahren auch personalisierte Dienste, da sie sich bei der Weitergabe relevanter Informationen wohl fühlen.

Leitplanken: Essenziell für sichere und ethische KI-Operationen

Ein verantwortungsvoller Umgang mit KI erfordert weit mehr als die bloße Erfüllung von Compliance-Vorgaben. Ein zentraler Schutzmechanismus sind algorithmische Folgenabschätzungen (AIAs), die potenzielle Risiken – etwa Verzerrungen in Gesundheitsdaten – bereits vor dem Einsatz identifizieren. Ergänzt wird dieser Schutz durch fortschrittliche Systeme zur Vorurteilsbekämpfung, die kontinuierlich nach problematischen Mustern Ausschau halten. Darüber hinaus müssen Unternehmen robuste Eindämmungsprotokolle etablieren, um sicherzustellen, dass KI-Systeme innerhalb definierter ethischer und operativer Grenzen agieren. Diese Protokolle verhindern unzulässige Entscheidungen oder eine ungewollte Überschreitung des Anwendungsbereichs. Ein weiteres essenzielles Werkzeug ist das digitale Wasserzeichen, das KI-generierte Inhalte authentifiziert und ihre Herkunft nachvollziehbar macht. So kann sichergestellt werden, dass die Grenze zwischen menschlichen und KI-generierten Inhalten nicht verschwimmt.

Diese Schutzmaßnahmen müssen durch starke Governance-Strukturen unterstützt werden, einschließlich KI-Ethikgremien und klarer Verantwortung für KI-Entscheidungen. Regelmäßige Tests, Validierungen und die Einhaltung globaler Standards wie dem EU AI Act helfen, die Funktionsfähigkeit und Rechtssicherheit von KI-Systemen zu gewährleisten. Schließlich erfordert die Reaktion auf KI-Vorfälle klare Protokolle und Kommunikationskanäle, um schnell und effektiv Probleme zu beheben.

Da Unternehmen weltweit die Einführung von KI beschleunigen, werden verantwortungsvolle KI-Praktiken immer wichtiger. Die Zukunft der KI liegt in den Händen derjenigen, die sie ethisch und verantwortungsvoll einsetzen. Für Unternehmen ist jetzt der ideale Zeitpunkt, diesen Weg einzuschlagen.

Dr. Heather Domin ist Vice President und Head of Office of Responsible AI and Governance bei HCLTech, wo sie die zentralen Funktionen für verantwortungsvolle KI und Governance anführt. Vor ihrer Tätigkeit bei HCLTech war sie Global Leader of Responsible AI Initiatives bei IBM. Sie ist Co-Vorsitzende des IAPP-Beirats für die Entwicklung der AI Governance Professional-Zertifizierungsprüfung. Außerdem war sie Fellow des World Economic Forum, Associate Director des Notre Dame - IBM Tech Ethics Lab und hat in zahlreichen anderen Arbeitsgruppen und Allianzen der Branche mitgewirkt. Dr. Domin hat einen Doktortitel in Business Analytics und Data Science und verfügt über professionelle Zertifizierungen in AI Governance und mehreren Projektmanagement-Methoden. Ihre Arbeit hat maßgeblich zur Entwicklung und Umsetzung grundlegender Praktiken für verantwortungsvolle KI und Governance weltweit beigetragen.

