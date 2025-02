KI-Agenten: Anforderungen an die Sicherheit

Ende 2022 markierte die Einführung von ChatGPT einen Wendepunkt in der Wahrnehmung von generativer KI (GenAI). Die Fähigkeit dieser Technologie, präzise und menschlich wirkende Antworten zu liefern, begeisterte Millionen Menschen und führte zu einer rasanten Verbreitung. Innerhalb kürzester Zeit wurde generative KI zu einem festen Bestandteil des Mainstreams.

Nur zwei Jahre später begann das Zeitalter der KI-Agenten – digitale Begleiter, die zunehmend autonom Aufgaben übernehmen und Entscheidungen treffen können. Nahezu wöchentlich werden neue Produkte vorgestellt, etwa von Microsoft, Salesforce, ServiceNow oder Priceline. Laut Gartner könnten KI-Agenten bis 2028 bereits ein Drittel aller GenAI-Anfragen ausmachen und unser tägliches Leben maßgeblich beeinflussen.

Diese rasante Entwicklung wirft jedoch eine entscheidende Frage auf: Wie stellen wir sicher, dass KI-Agenten sicher und vertrauenswürdig sind?

Die Chancen und Herausforderungen von KI-Agenten

KI-gestützte Agenten eröffnen eine Vielzahl an Möglichkeiten: Sie können Aktien kaufen, in virtuellen Warteschlangen für Konzerttickets warten oder Geschäftsentscheidungen analysieren. Um solche Aufgaben zu erfüllen, benötigen sie jedoch Zugriff auf sensible und wertvolle Informationen – sowohl von Unternehmen als auch von Verbrauchern. Damit diese Technologie sicher genutzt werden kann, ohne Daten oder Identitäten zu gefährden, müssen wir zentrale Fragen klären:

Welche Daten werden von den großen Sprachmodellen (LLMs), die von KI-Agenten genutzt werden, verarbeitet und wie können wir dies kontrollieren?

Welche Werkzeuge brauchen Unternehmen und Entwickler, um den sicheren Einsatz von KI-Agenten zu gewährleisten?

Welche Maßnahmen sind erforderlich, um Datenschutz bei KI-Agenten, die persönliche Informationen nutzen, sicherzustellen?

Wie erkennen wir, ob ein KI-Agent von einem vertrauenswürdigen Anbieter betrieben wird?

Wie garantieren wir eine sichere Kommunikation zwischen mehreren KI-Agenten oder Anwendungen?

Wie können sich Nutzer sicher authentifizieren, bevor KI-Agenten sensible Aktionen vornehmen?

Unternehmen, die KI-Agenten in ihre Produkte integrieren, stehen vor der Herausforderung, spezifische Kontrollmechanismen einzuführen und ihre IAM-Systeme (Identity- und Access-Management) entsprechend anzupassen, um Missbrauch und Bedrohungen vorzubeugen.