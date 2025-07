KI-Einsatz mit klarem Kopf und eindeutigen Leitplanken

Künstliche Intelligenz verändert den öffentlichen Sektor grundlegend: Sie beschleunigt Routineaufgaben in der Verwaltung, verbessert die Qualität von Dienstleistungen und erleichtert den Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern. Behörden müssen dabei eine Balance finden: Einerseits sollen sie Verwaltungsleistungen effizient, digital und bürgerfreundlich gestalten. Andererseits müssen sie vielfältige regulatorische Anforderungen erfüllen – vom EU AI Act über die DSGVO bis hin zu einer Vielzahl von Fachgesetzen. Dabei müssen sie Gesetzmäßigkeit, Gleichbehandlung, aber auch Einzelfallgerechtigkeit sicherstellen. Besonders bei Hochrisiko-KI gilt es, Bürger und Beschäftigte wirksam zu schützen und menschliche Aufsicht über die Systeme zu garantieren.

Doch wie gelingt eine risikobasierte Compliance im öffentlichen Sektor und welche technischen und organisatorischen Maßnahmen sind dafür notwendig?

Öffentliche Institutionen und Bürger stehen in einem besonderen Vertrauensverhältnis zueinander. Dieses Vertrauen bildet das Fundament für jede technologische Innovation. Für den KI-Einsatz bedeutet das: Die Systeme müssen nachvollziehbar, fair und datenschutzkonform arbeiten. Besonders in Bereichen mit direkten Auswirkungen auf individuelle Rechte – etwa bei Entscheidungen zu Sozialleistungen – kann mangelnde Transparenz die Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger erheblich schwächen. Zudem verpflichtet der EU AI Act ( KI-Verordnung ) zur Einhaltung vielfältiger Anforderungen bei Hochrisiko-KI-Anwendungen: Behörden müssen Risiken systematisch bewerten, Entscheidungswege transparent gestalten und durchgehend menschliche Kontrolle sicherstellen. Für die Umsetzung dieser Vorgaben benötigen öffentliche Einrichtungen einen ganzheitlichen Governance-Ansatz mit vier tragenden Säulen:

So gelingt die Implementierung einer KI-Governance-Struktur

In der Praxis scheitern viele digitale Vorhaben nicht an der Technik, sondern an in Silos aufgeteilten Zuständigkeiten und unklaren Verantwortlichkeiten. Ein typisches Szenario: Die IT-Abteilung entwickelt eine KI-Lösung ohne ausreichende rechtliche Prüfung und frühzeitige Einbindung von Datenschutz und IT-Security. Oder notwendige technische Anpassungen verzögern die Implementierung ausgereifter Lösungen, weil zunächst noch aus diese aus fachlicher oder rechtlicher Sicht betrachtet werden müssen. Eine tragfähige Governance-Struktur bildet daher das Fundament für verantwortungsvollen KI-Einsatz in Behörden. Dabei müssen alle relevanten Bereiche von Anfang an zusammenarbeiten: IT, Rechtsabteilung, Datenschutz und die Fachabteilungen.

Klare Zuständigkeiten, transparente Entscheidungswege und kontinuierliche Schulungen schaffen KI-Kompetenz und ein gemeinsames Verständnis für Chancen und Risiken. Denn nur wer KI versteht, kann sie sinnvoll einsetzen, Ergebnisse richtig bewerten und ethische Fragen angemessen berücksichtigen. Gleichzeitig sollten Behörden typische Stolperfallen vermeiden. Projektverantwortliche in Verwaltungen unterschätzen häufig den erforderlichen Dokumentationsaufwand. Eine frühzeitige und systematische Dokumentation darüber, wie die KI welche Daten verarbeitet und zu welchen Ergebnissen sie kommt, hilft dabei, Schwachstellen früher zu erkennen und spart Zeit bei späteren Prüfungen oder Audits.

Um die Akzeptanz der Bürger in KI-Anwendungen zu gewinnen sind außerdem drei technische Prinzipien entscheidend. Erstens die Nachvollziehbarkeit („Explainable AI“): KI-Systeme müssen ihre Entscheidungen so darstellen, dass alle Nutzenden sie verstehen können. Verwaltungen sollten daher auf transparente Modelle setzen, die ihre Ergebnisse verständlich begründen. Zweitens der integrierte Datenschutz („Privacy by Design“): Dieser Ansatz stellt sicher, dass nur die wirklich notwendigen Daten erhoben, diese sicher verarbeitet und durch angemessene Zugriffskontrollen geschützt werden. Drittens die menschliche Kontrolle („Human-in-the-Loop“): Bei komplexen Entscheidungen dient die KI als Unterstützung, während Menschen die endgültige Entscheidung treffen und die Verantwortung tragen. Die Umsetzung dieser Prinzipien erfordert eine kontinuierliche Qualitätssicherung und Daten Governance. Dazu gehören regelmäßige Tests zur Überprüfung der Systemzuverlässigkeit sowie spezielle Kontrollen, die sicherstellen, dass die KI wie gewünscht objektiv arbeitet.

Beispiele aus der Praxis zeigen bereits heute die Umsetzungsmöglichkeiten: Der EU-Chatbot „Publio“ hilft Bürgern in mehreren Sprachen, Verwaltungsinformationen zu finden – und macht dabei transparent, wann sie mit einer KI kommunizieren. In anderen Ländern analysieren KI-Systeme Arbeitsmarktdaten und Stellenangebote. Dadurch unterstützen sie Arbeitssuchende gezielter oder helfen Behörden dabei, Bürgerfeedback mit KI-gestützter Textanalyse Bürgerfeedback effizienter auszuwerten.