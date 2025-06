Geschäftsrisiken der KI-Nutzung erkennen und minimieren

Künstliche Intelligenz (KI) verändert die Welt immer mehr und wird von Unternehmen in Geschäftsprozesse und Anwendungen integriert. Bei allen Vorteilen, die die KI-Nutzung bietet, bringt sie jedoch auch neue Risiken mit sich.

Viele der Probleme, die durch künstliche Intelligenz entstehen, werden als Halluzinationen kategorisiert. Halluzinationen sind ungenaue oder irreführende Informationen, die KI generiert und als Tatsachen darstellt. Diese können zu verschiedenen Arten von negativen Auswirkungen führen, darunter Imageschäden für das Unternehmen, finanzielle Verluste, technische Schwierigkeiten und sogar rechtliche Probleme.

Um KI-Halluzinationen in den Griff zu bekommen, müssen Unternehmen in der Lage sein, eine logische Kette zwischen Datenquellen und KI-Ergebnissen aufzuzeigen. Halluzinationen sind jedoch nicht die einzigen Probleme, die den Einsatz von KI erschweren. Datenschutz, Transparenz und Datenmanagement stellen allesamt Risikofaktoren dar, wenn KI im Spiel ist.

Es gibt mehrere KI-Risiken, die Unternehmen überwachen sollten. Im Folgenden sind die wichtigsten Risikokategorien aufgeführt, die Unternehmen berücksichtigen sollten. Um eine KI-Risikobewertung durchzuführen, sollten Sie die verschiedenen, unten aufgeführten Risikotypen untersuchen und feststellen, welchen davon das Unternehmen ausgesetzt ist. Sobald die Risikotypen erkennbar sind, sollten Sie die vorgeschlagenen Ansätze zur Risikominderung prüfen.

KI entwickelt sich ständig weiter. Je eher ein Unternehmen die KI-Risiken versteht, desto eher kann es damit beginnen, diese Probleme anzugehen und zu ändern.

Wie können Unternehmen also mit dieser Wahrnehmung umgehen? Beginnen Sie mit einer klaren Kommunikation darüber, wie sich KI auf menschliche Fähigkeiten, Arbeitsplatzsicherheit und Rollenveränderungen auswirkt. Ergänzen Sie dies durch Weiterbildungsmöglichkeiten und neue Karrierewege für bestehende Mitarbeiter. Die Beteiligung und das Feedback der Mitarbeiter sind entscheidend. Schließlich sollten Sie den verantwortungsvollen Einsatz von KI unternehmensweit demonstrieren.

Während KI-Implementierungen neue Arbeitsplätze schaffen können, zeigen Arbeitnehmer auch Befürchtungen, dass umfassende KI-Nutzung den Verlust von Arbeitsplätzen bedeuten könnten. Auch wenn die Realität nicht unbedingt mit der öffentlichen Wahrnehmung der Bedrohung durch KI für die Arbeitnehmer übereinstimmt, so hat diese Wahrnehmung doch greifbare Folgen, darunter

Mit Kameras an Kreuzungen, in Gebäuden und auf Gehwegen werden die Menschen mehr denn je überwacht. Prädiktive Polizeialgorithmen, Gesichtserkennung und Verhaltensanalysen verstärken diese Überwachung.

KI lernt aus riesigen Datensätzen. Es kann schwierig sein, zu kontrollieren oder überhaupt zu wissen, ob persönliche Informationen in diesen Datensätzen vorhanden sind. Dabei geht es jedoch nicht nur um spezifische Informationen wie etwa Gesundheitsdaten. KI kann durch die Analyse von Daten aus unterschiedlichen Bereichen auf den Gesundheitszustand schließen. Diese Rückschlüsse könnten gegen Datenschutzstandards verstoßen oder die Ergebnisse könnten falsch sein. Das gleiche gilt für politische Ansichten, persönliche Gewohnheiten, den wirtschaftlichen Status und andere individuelle Merkmale, die KI-Datensätze enthalten können.

Eines der größten Probleme der KI ist heute der Schutz der Privatsphäre. Ein sorgfältiger und durchdachter Einsatz von KI ist unerlässlich, um dieses Problem in den Griff zu bekommen.

Der Einsatz von KI im Unternehmen kann sich darauf auswirken, wie andere das Unternehmen sehen. KI ist ein relativer Neuling in der Geschäftswelt, so dass das Vertrauen (und das Misstrauen) der Menschen ihr gegenüber unterschiedlich ausgeprägt ist. Die Genauigkeit und die Ethik der KI verstärken diese Wahrnehmungen.

Rechtliche und strafrechtliche Risiken

Das Gericht der öffentlichen Meinung ist eine Sache, aber das Gerichtssystem ist eine andere. Unternehmen müssen sich über Verstöße gegen rechtliche und branchenspezifische Vorschriften im Zusammenhang mit KI im Klaren sein und diese verhindern.

Schutz des geistigen Eigentums und des Urheberrechts

KI-Systeme werden auf riesigen Datensätzen trainiert. Wenn diese Datensätze urheberrechtlich geschütztes oder vertrauliches Material enthalten, können diese Informationen in öffentliche Ergebnisse einfließen, was zu potenziellen rechtlichen Problemen führen kann. Ein weiteres damit zusammenhängendes Problem ist das Eigentum an den von der KI erzeugten Ergebnissen.

Die Datensätze, die KI zum Lernen verwendet, müssen sorgfältig überwacht und kontrolliert werden. Anbieter von großen Sprachmodellen (LLM) müssen Transparenz über die Datenquellen bieten, um dieses Risiko zu beherrschen.

Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften

Überwachen Sie sorgfältig die Einhaltung rechtlicher und behördlicher Vorschriften im Zusammenhang mit der Nutzung von KI, insbesondere im Hinblick auf den Datenschutz, die Verletzung geistigen Eigentums, Transparenz und falsche oder veraltete Vorschriften.

Veraltete Compliance-Probleme sind in diesem Stadium der KI-Integration ein ernstes Problem. Es werden immer wieder neue Gesetze erlassen, die sich direkt auf KI auswirken. Darüber hinaus werden die Gesetze zur Datenverwaltung und zum Schutz der Privatsphäre ausgeweitet, sodass Unternehmen, die KI einsetzen, diese Art von Informationen sorgfältig verwalten müssen.

Um dieses Risiko zu mindern, sollten Sie Ressourcen für die Analyse und Überwachung rechtlicher und regulatorischer Änderungen bereitstellen.