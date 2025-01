KI-Gesetze: Neue Regeln, neue Chancen

Die Verabschiedung des EU-KI-Gesetzes (AI Act, KI-Verordnung) im Jahr 2024 markiert einen historischen Moment in der europäischen Technologie- und Wirtschaftspolitik. Es ist das erste umfassende Regelwerk seiner Art weltweit, das die Entwicklung und Nutzung künstlicher Intelligenz (KI) durch einen risikobasierten Ansatz reglementiert.

Für Unternehmen, insbesondere im IT-Sektor, ergeben sich daraus tiefgreifende Herausforderungen, aber auch immense Chancen. In diesem Artikel werfen wir einen detaillierten Blick auf die Inhalte und Auswirkungen des AI Acts, betrachten aktuelle Zahlen zur KI-Nutzung in Unternehmen und geben konkrete Empfehlungen, wie IT-Manager und Entscheider den neuen Anforderungen begegnen können.

KI-Nutzung in Unternehmen

Mit der wachsenden Verbreitung und Nutzung von KI sind auch die Bedenken hinsichtlich ihrer Risiken gestiegen. Diskriminierende Algorithmen, unzureichender Datenschutz und unkontrollierte Entscheidungen durch KI-Systeme haben die Notwendigkeit einer Regulierung auf europäischer Ebene deutlich gemacht. Der AI Act zielt darauf ab, diese Risiken zu minimieren und gleichzeitig Innovationen zu fördern.

Warum ist diese Gesetzgebung gerade jetzt so relevant? Laut einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom beschäftigen sich mehr als die Hälfte der deutschen Unternehmen bereits aktiv mit KI, und 20 Prozent setzen diese Technologie in ihren Prozessen ein. 74 Prozent planen, in den kommenden Jahren in KI zu investieren. Gleichzeitig sehen 73 Prozent der Unternehmen KI als die wichtigste Zukunftstechnologie an. Die Relevanz von KI ist also unbestritten – ebenso wie die Notwendigkeit, den Rahmen für ihren Einsatz klar zu definieren.