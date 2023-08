AI Act: Zwischen Notwendigkeit und Überregulierung

Dass Produkte, Anwendungen und Systeme mit künstlicher Intelligenz oder maschinellem Lernen nicht nur Vorteile bringen, wird vielen Anwendern nach den ersten Anwendungsversuchen schnell klar. Deswegen wird auf verschiedenen Ebenen an Richtlinien und Standards gearbeitet. Dazu gehören unter anderem Organisationen wie das Fraunhofer Institut (wir berichteten).

Aber auch auf Gesetzesebene soll im Europäischen Raum klare Rahmenbedingungen für den Einsatz von KI geschaffen werden. Dazu wird derzeit im Europäischen Parlament an einem Gesetz gearbeitet, dem Europäischen Artificial Intelligence Act, kurz AI Act.

Die neuen Regularien gelten für Anbieter, die KI-Systeme in der Union in Verkehr bringen oder in Betrieb nehmen. Gemeint sind damit alle juristischen Personen, Behörden, Einrichtungen oder sonstige Stellen, die ein KI-System entwickeln oder entwickeln lassen. Sie richten sich aber auch an Nutzer von KI-Systemen, die sich in der EU befinden. Das umfasst auch natürliche, und somit Privatpersonen

Der Zweck des AI Act besteht darin, einen rechtlichen Rahmen für den Umgang mit KI in der EU zu schaffen, um sicherzustellen, dass sie sicher, ethisch und rechtmäßig eingesetzt wird. Der Vorschlag enthält eine Reihe von Regeln und Anforderungen für die Anwendung von KI in verschiedenen Bereichen, darunter auch strenge Regeln für bestimmte Hochrisiko-Anwendungen.

Der AI Act Gesetzesvorschlag der Europäischen Union zur Regulierung von künstlicher Intelligenz (KI). Der offizielle Name lautet Verordnung zur Festlegung harmonisierter Vorschriften für Künstliche Intelligenz (Gesetz über Künstliche Intelligenz) und wurde am 21. April 2021 von der Europäischen Kommission vorgestellt.

Er weist daraufhin, dass es viele weitere unterschiedliche Fragestellungen im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz gibt, die unmittelbar das Thema betreffen, zum Beispiel wenn Firmen selbst Algorithmen entwickeln wollen. Im Gesundheitswesen ist das ein großes Thema. Hier hat die Bundesregierung ein großes Interesse daran, Innovationen in dem Bereich zu fördern, wohlwissend, dass die aktuellen Regelungen deutlich zu konservativ sind. „Wenn wir zum Beispiel über die DSGVO sprechen, wie man Daten nutzen darf oder wie die man Daten auch zum Trainieren von Algorithmen nutzen darf, um zum Beispiel im Gesundheitswesen neue Produkte und Dienstleistungen anbieten und überhaupt entwickeln zu können, werden einem da große Stein in den Weg, was letztlich dem gesellschaftlichen Wohlstand ja nicht förderlich sein kann“, sagt Dr. Nils Lölfing.

Die Gefahr einer Überregulierung besteht

Der AI Act verfolgt zurzeit einen Top-Down-Ansatz, das heißt, dass die Regularien klar von oben, also vom Parlament, kommen und Input oder Feedback von unten, im ersten Schritt nicht berücksichtigt wird. Das könnte laut Lölfing zu einer Überregulierung durch den AI Act führen. Eine zu allgemeingültige, sektorübergreifende Gesetzesvorlage hätte den gleichen Effekt, da nicht auf spezifische Anforderungen der KI eingegangen würde. Der Rechtsexperte sieht hier die unbedingte Notwendigkeit von sektorspezifischen oder nach Anwendungsfällen orientierten Regularien. Dies ist beispielsweise in den USA der Fall, aber auch in Großbritannien. Dort wurde bereits im Sommer gegen diesen Ansatz (Top-Down, sektorübergreifend) entschieden. Damit soll ein klares Signal an die EU gesendet werden, dass Großbritannien überzeugt davon ist, dass Innovationen durch eine solche Regelung geschwächt oder gar verhindert werden könnten. Hier wird an einem abstrakten Kriterienkatalog für KI gearbeitet. Dieser ist aber nicht verbindlich, sondern an dem sich die Regulierungsbehörden, die für die jeweiligen Sektoren zuständig sind, beispielsweise Finanzen, Gesundheit oder Transport, mit konkreten Maßnahmen an die Unternehmen wenden. Damit sollen Probleme adressiert und Tipps gegeben werden, wie diese unter dem geltenden Recht zu lösen sind.

„Das ist dann mehr so ein Trial-and-Error-Ansatz, weil man hier schon ausprobiert, wo tatsächlich im jeweiligen Bereich oder Sektor die Risiken liegen, so Lölfing. „Damit kann man Schutzlücken identifizieren, die vorher nicht absehbar waren. In dem Fall kann man die Regulierungen nachbessern.“

Auch der AI Act wird Anpassungen benötigen. KI-Lösungen sind eine sich weiterentwickelnde Instanz und das macht eine starre Standardisierung quasi unmöglich. Anwendungen, die heute als harmlos eingestuft sind, könnten nach mehreren Jahren und Updates eventuell riskanter werden, was dann Anpassungen und Änderungen in der Gesetzgebung notwendig macht.

Ein weiteres Beispiel für das Risiko einer Überregulierung ist ChatGPT von OpenAI. Dieses allgemeine Sprachmodell kann in zahlreichen Einsatzgebieten genutzt werden, die nicht absehbar waren. Das umfasst auch eine bösartige Nutzung der KI. Auf so etwas ist die Verordnung nicht vorbereitet.

„Hier muss sich die Kommission oder die EU-Gesetzgeber den Vorwurf machen lassen, dass sie eben nicht technologieneutral genug vorgegangen sind, sondern diesen konkreten Fall der analytischen KI vor Augen hatten und das regulieren wollten“, erklärt Dr. Nils Lölfing. „Mit zunehmender Nutzung von generativer KI müssen die gesetzgebenden Gremien ihren Blickwinkel erheblich erweitern.“

Eine Regulierung von KI-Anwendungen ist dringend nötig, aber noch immer ist nicht der gesamte Spielraum, dem man sich gegenübersieht, definiert. Für Lölfing ist ein Kernpunkt, die Balance zwischen Recht und gesellschaftlichem Mehrwert zu finden. Nur, wenn die gesetzlichen Vorgaben auch Innovationen zulassen und nicht zu beschränkend sind, lässt sich eine nützliche und sichere KI-Umgebung aufbauen.