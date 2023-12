Cyber Resilience Act: Mehr Sicherheit für vernetzte Produkte

Das neue Cyberresilienzgesetz (CRA, Cyber Resilience Act) soll die Sicherheit von digitalen Produkten in der EU erhöhen. Es hat diesbezüglich eine politische Einigung zwischen Europäischer Kommission, Europäischem Rat und Europäischem Parlament stattgefunden. So werden mit dem Gesetz Cybersicherheitsanforderungen eingeführt, die für viele Arten von Hard- und Software gelten sollen. Dies betrifft dann smarte Geräte für Consumer ebenso wie Firewalls oder Router. Ziel der Verordnung ist es unter anderem, dass alle Produkte, die auf dem EU-Markt in den Verkehr gebracht werden, cybersicher sind.

Wenn der Cyber Resilience Act angewandt wird, müssen die Hersteller von Hard- und Software über den gesamten Lebenszyklus ihrer Produkte Maßnahmen zur Cybersicherheit umsetzen. Dies beträfe auch Konzeption und Entwicklung (Security by Design) wie auch das Inverkehrbringen der Produkte. Produkte, die den gesetzlichen Anforderungen entsprechen und in der EU verkauft werden dürfen, seien am dem CE-Kennzeichen zu erkennen.

Da bei dieser Vielfalt der Produkte das Niveau des Risikos unterschiedlich ist, werden die einzelnen Produktkategorien auch unterschiedlichen Sicherheitsanforderungen unterliegen. Die Erfüllung der Sicherheitsanforderungen kann durch eine Selbstbewertung oder durch eine Konformitätsbewertung durch Dritte geschehen, ja nach dem mit dem Produkt verbundenen Risiko. Man geht davon aus, dass weniger als zehn Prozent diesbezüglich einer Bewertung durch Dritte unterzogen werden müssen.