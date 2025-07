Cyber Resilience Act: Was Unternehmen jetzt wissen müssen

m Juni 2025 fand in Brüssel die zweite Sitzung der Expertengruppe der Europäischen Kommission zum Cyber Resilience Act (CRA) statt. Als Mitglied der Expertengruppe und Vertreter von Stackable habe ich mich an den Diskussionen vor Ort beteiligt. Dabei zeigte sich einmal mehr, wie anspruchsvoll die Umsetzung dieser Verordnung ist – und wie groß der Informationsbedarf gerade bei kleinen und mittleren Unternehmen bleibt.

Die Übergangsfrist bis Dezember 2027 mag großzügig erscheinen, doch wer jetzt nicht beginnt, sich mit den Anforderungen auseinanderzusetzen, wird später kaum ausreichend Zeit haben, um Prozesse, Verantwortlichkeiten und technische Dokumentationen anzupassen.

Offene Fragen bei Open Source und Risikoanalyse

Mit dem CRA hat die EU einen verbindlichen Rechtsrahmen geschaffen, der grundlegende Sicherheitsanforderungen für vernetzte Produkte definiert. Ziel ist es, Cybersicherheit als festen Bestandteil digitaler Wertschöpfung zu verankern – vergleichbar mit dem CE-Siegel für Produkte oder Normen für Elektrogeräte. Hersteller müssen künftig über den gesamten Lebenszyklus hinweg Maßnahmen zur Risikominimierung dokumentieren, Schwachstellen kommunizieren und gegebenenfalls Updates bereitstellen.

Produkte mit höherem Gefährdungspotenzial – klassifiziert als „important“ oder „critical“ – unterliegen zudem einer Pflicht zur externen Zertifizierung. Die Abgrenzung dieser Produktkategorien ist aktuell eines der umstrittensten Themen innerhalb der Expertengruppe. Eine neue Liste liegt vor, der sogenannte Comitology-Prozess beginnt – sprich: Die Mitgliedsstaaten übernehmen nun die Kontrolle über die weitere Konkretisierung. Parallel wird eine technische Beschreibung für Remote-Datenverarbeitungslösungen und eine Guidance entwickelt – beides hochrelevante, aber komplexe Themen, bei denen wir noch einige Detailfragen klären müssen.

Ein weiteres Dauerthema ist der Umgang mit Open-Source-Komponenten. Die finale Fassung des CRA stellt klar, dass nicht-kommerzielle Entwickler nicht denselben Verpflichtungen wie klassische Hersteller unterliegen. Mit der Rolle des sogenannten Open Source-Steward wurde eine Zwischenposition eingeführt, die eine gewisse Verantwortung anerkennt, ohne die Innovationskraft quelloffener Projekte zu gefährden. Dennoch ist aktuell noch unklar, ab wann ein Projekt als kommerziell gilt, wie mit Forks umzugehen ist oder was es bedeutet, wenn lediglich Support angeboten wird. Hier arbeitet die Kommission an einer Guidance, die derzeit in der Expertengruppe diskutiert wird. Auch der Umgang mit SBOMs, Software Bill of Materials, soll bis zum nächsten Treffen im Oktober 2025 weiter konkretisiert werden.

Eine weitere große Baustelle bleibt auch die verpflichtende Risikobewertung. Viele Unternehmen, insbesondere Start-ups und mittelständische Anbieter, haben bislang keine Erfahrung mit systematischem Risk Assessment. Im Gremium wurde schon beim ersten Treffen intensiv diskutiert, ob es einfache Mindeststandards geben sollte oder ob ein detaillierter Rahmen von der Kommission vorgegeben werden muss. Klar ist: Ohne klare Vorgaben werden viele Unternehmen überfordert sein. Die Kommission hat dies erkannt und plant, eine entsprechende Guidance zu entwickeln.