eArchiving Initiative: Big Data dauerhaft aufbewahren

Wichtige Informationen von Behörden, öffentlichen Institutionen und Regierungen müssen über Jahrzehnte hinweg zugänglich und nutzbar bleiben, unabhängig vom verwendeten Speichersystem.

Die eArchiving Initiative der Europäischen Kommission möchte hierfür Lösungen entwickeln und fördert die interoperable Archivierung und Datenverwaltung in Europa. Dafür werden Standards festgelegt und Best Practices entwickelt sowie eine Gemeinschaft von Anwendern und Interessensgruppen aufgebaut.

Zusammen mit dem E-ARK-Konsortium, das von der E-ARK Foundation repräsentiert wird, strebt die Europäische Kommission damit an, zentrale Spezifikationen, Software, Schulungen und Wissen bereitzustellen, um Organisationen und Einzelpersonen bei der langfristigen Bewahrung von Informationen zu unterstützen. Ziel ist es, einen offenen, transparenten, rechtskonformen und nachhaltigen Zugang zu digitalen Aufzeichnungen sicherzustellen.

Die Verwaltung der Initiative obliegt dem E-ARK-Konsortium, das im Auftrag der Europäischen Kommission arbeitet. Dieses Konsortium besteht aus der AIT Austrian Institute of Technology GmbH (Hauptpartner), dem DLM Forum MTÜ, Gabinete Umbus SL, Highbury Research & Development Limited und KEEP Solutions LDA.

„Die Notwendigkeit zur Bewahrung digitaler Aufzeichnungen und zur Sicherstellung der langfristigen Zugänglichkeit von Langzeitdokumenten ist die treibende Kraft hinter der eArchiving Initiative“, sagt Gregor Završnik, Berater für Geodatenarchivierung bei Geoarh und einer der beteiligten Akteure der Initiative.

Eine vertrauenswürdige und langfristig effektive Informationsbewahrung setzt laut Završnik die Klärung der Authentizität und Herkunft der Daten voraus. Wichtige Fragen sind:

Ziele der eArchiving Initiative

Die eArchiving Initiative der EU strebt die Interoperabilität europäischer Organisationen und Behörden an und schafft ein Umfeld, in dem Unternehmen ungehindert miteinander kommunizieren können. Sie ist damit Teil der europäischen Initiative Europas digitale Dekade.

„Jede Organisation benötigt ein Archiv, um nachvollziehen zu können, was vor fünf oder zehn Jahren geschehen ist, etwa in Bezug auf Wasserrechte oder Landgenehmigungen und -vermessungen. Was passiert beispielsweise, wenn Grundstücke neu aufgeteilt werden?“, fragt Završnik. „Wenn Daten das neue Öl sind, wie funktionieren dann Datenraffinerien und -tankstellen? Es gibt viele Datensilos, die man anzapfen muss, um an die Informationen zu gelangen.“

Die Lösung liegt in gemeinsamen europäischen Datenräumen, die als „Tankstellen für Daten fungieren“, erläutert der Berater. Ziel ist es, Bausteine für Archive, Daten und Wissensplattformen so zu speichern, dass sie auch in Zukunft verständlich bleiben. Dadurch werden Mehrwerte für entstehende Datenräume geschaffen und „Archive by Design“ ermöglicht. Die Langzeitverfügbarkeit der Daten erlaubt es, aus der Vergangenheit Prognosen für die Zukunft zu erstellen.