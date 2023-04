EU-Cybersolidaritätsgesetz: Koordinierte IT-Sicherheit

Die EU-Kommission hat einen Vorschlag für ein EU-Cybersolidaritätsgesetz angenommen. Dieses Gesetz soll die Kapazitäten in Sachen Cybersicherheit in der EU stärken. Dazu gehört etwa die Erkennung von Cyberbedrohungen und Vorfällen ebenso wie die Verbesserung der Abwehrbereitschaft von kritischen Einrichtungen. Zudem sollen die Reaktionsfähigkeit und konzentrierte Krisenbewältigung in allen Mitgliedsstaaten verbessert werden.

Mit diesem Gesetzesvorschlag kommt die Kommission der Forderung der Mitgliedsstaaten nach, die Cyberresilienz der EU zu stärken. Das Budget für alle Maßnahmen des EU-Cybersolidaritätsgesetzes beträgt 1,1 Milliarden Euro. Davon werden etwa zwei Drittel von der EU über das Programm Digitales Europa finanziert. Das EU-Cybersolidaritätsgesetz soll dazu beitragen, ein sicheres digitales Umfeld für die Bevölkerung und Unternehmen zu schaffen. Darüber hinaus sollen kritische Einrichtungen und wesentliche Dienste wie Krankenhäuser und öffentliche Versorgungsunternehmen geschützt werden.

Teil des Konzeptes ist ein Europäischer Cyberschutzschild. Dieser wird aus einer europaweiten Infrastruktur bestehen. Hierfür sollen Security Operations Center (SOCs) in der gesamten EU miteinander verbunden werden. Hierdurch sollen die Kapazitäten zur Analyse, Erkennung und Verhütung von Cyberbedrohungen gestärkt werden. Dabei bilden die nationalen SOCs die Grundbausteine des Europäischen Cyberschutzschildes. Mit den ausgewählten grenzübergreifenden SOCs wird das Europäische Kompetenzzentrum für Cybersicherheit die gemeinsame Beschaffung von Werkzeugen und Infrastrukturen organisieren, um die Fähigkeiten zur Erkennung von Cyberangriffen aufzubauen.

Das Gesetz sieht zudem die Schaffung eines Cybernotfallmechanismus vor. Dies soll die Reaktionsfähigkeit bei Cybervorfällen in der EU verbessern. Dies umfasst auch Vorsorgemaßnahmen, wie beispielsweise Tests zur Ermittlung potenzieller Schwachstellen bei Einrichtungen in kritischen Bereichen wie Gesundheitswesen, Verkehr oder Energie. Dies soll aufgrund gemeinsamer Risikoszenarien und -methoden erfolgen. Darüber hinaus soll im Zuge des Notfallmechanismus eine EU-Cybersicherheitsreserve aufgebaut werden. Dabei soll es sich um Sicherheitsvorfallnotdienste von vertrauenswürdigen Anbietern handeln, die vorab unter Vertrag genommen werden. Im Falle eines schwerwiegenden Sicherheitsvorfalls sollen diese auf Ersuchen eines Mitgliedstaats oder der Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union eingreifen können. Zudem umfasst der Notfallmechanismus gegenseitige Amtshilfe zwischen nationalen Behörden in Situationen, in denen ein Mitgliedstaat Experten entsendet, um einen anderen Mitgliedstaat bei Eindämmungsmaßnahmen bei bestimmten Vorfällen zu unterstützen.