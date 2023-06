Datenschutz im Datenraum: Was man vom EHDS lernen sollte

Wir erinnern uns: Im Mai 2022 hat die Europäische Kommission den europäischen Raum für Gesundheitsdaten (European Health Data Space – EHDS) auf den Weg gebracht. Der EHDS soll es den Menschen in ihrem jeweiligen Heimatland oder in anderen Mitgliedstaaten ermöglichen, ihre Gesundheitsdaten zu kontrollieren und zu nutzen. Er soll einen Binnenmarkt für digitale Gesundheitsdienste und -produkte sowie einen vertrauenswürdigen und effizienten Rahmen für die Nutzung von Gesundheitsdaten für Forschung, Innovation, Politikgestaltung und Regulierungstätigkeiten schaffen, wobei er gleichzeitig die uneingeschränkte Einhaltung der hohen Datenschutzstandards der EU sicherstellen soll.

Auch wenn man als Unternehmen nicht im Bereich des Gesundheitswesens tätig ist, lohnt es sich, die Entwicklungen rund um den EHDS zu betrachten, denn er ist ein Beispiel für Datenräume generell und zeigt auf, wo die Knackpunkte für den Datenschutz liegen.

Was der Datenraum EHDS können soll

Über den EHDS sollen Angehörige der Gesundheitsberufe einen unmittelbaren und einfachen Zugang zu den Daten in elektronischer Form erhalten. Sie können dann diese Daten mit anderen Angehörigen der Gesundheitsberufe in und zwischen den Mitgliedstaaten austauschen, um die Gesundheitsversorgung zu verbessern. Die Bürgerinnen und Bürger werden laut EU-Kommission die vollständige Kontrolle über ihre Daten übernehmen und in der Lage sein, Informationen hinzuzufügen, falsche Daten zu berichtigen, den Zugang für andere zu beschränken und Informationen darüber zu erhalten, wie und zu welchem Zweck ihre Daten verwendet werden.

Der europäische Raum für Gesundheitsdaten schafft aus Sicht der EU-Kommission einen soliden Rechtsrahmen für die Verwendung von Gesundheitsdaten für Forschung, Innovation, Gesundheitswesen, Politikgestaltung und Regulierungszwecke. Unter strengen Bedingungen werden Forschende, Innovatoren, öffentliche Einrichtungen oder die Branche Zugang zu großen Mengen an Gesundheitsdaten von hoher Qualität haben, die für die Entwicklung von lebensrettenden Behandlungen, Impfstoffen oder Medizinprodukten von entscheidender Bedeutung sind und einen besseren Zugang zur Gesundheitsversorgung sowie widerstandsfähigere Gesundheitssysteme gewährleisten, so die EU-Kommission.

Für den Datenschutz ist wichtig: Der Zugang wird laut EU-Kommission nur gewährt, wenn die angeforderten Daten zu bestimmten Zwecken sowie in geschlossenen sicheren Umgebungen verwendet werden und ohne dass die Identität der betroffenen Person offengelegt wird. Es ist auch streng verboten, die Daten für Entscheidungen zu verwenden, die sich nachteilig auf Bürgerinnen und Bürger auswirken, wie zum Beispiel das Konzipieren schädlicher Produkte oder die Erhöhung einer Versicherungsprämie.

Das klingt gut, doch was sagen die Datenschützer dazu?