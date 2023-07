Die Harmonisierung der Datenschutzaufsicht in der EU

Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) hat ihr Versprechen, für europaweit einheitliche, verständliche und praxistaugliche Datenschutz-Regeln zu sorgen, nicht eingelöst, kritisierte der Digitalverband Bitkom. Stattdessen führe die von jeder nationalen und regionalen Aufsicht eigenständige Interpretation der Regeln zu Rechtsunsicherheit. Viele Unternehmen würden deshalb auf die Entwicklung neuer Technologien und Dienste verzichten oder ihre Projekte ins Ausland verlagern, so Bitkom.

Mit der Kritik an der unvollständigen Harmonisierung im EU-Datenschutz steht Bitkom nicht allein. Auch die Datenschutzaufsichtsbehörden selbst wünschen sich mehr Einheitlichkeit in vielen Bereichen der Durchsetzung der DSGVO.

Das sehen die Datenschutzaufsichten in den Ländern genauso. So erklärt zum Beispiel die Datenschutzaufsicht von Rheinland-Pfalz: „Einheitlicher Datenschutz in Europa bedeutet insbesondere eine einheitliche Datenschutzaufsicht. Dies verlangt nach Kooperation, Abstimmungen und Kohärenz. Die Kooperationsmechanismen in der DSGVO funktionieren und die Datenschutzaufsicht in Deutschland hat sich neu aufgestellt, um schlagkräftig und möglichst geeint ihre weitgefächerte Expertise in den europäischen Diskurs zum Datenschutz und zur Auslegung der DSGVO einzubringen.“ Einen wichtigen Beitrag leiste dazu nicht zuletzt die Datenschutzkonferenz (DSK), die Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder.

Bereits im Februar 2020 sagte der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Professor Ulrich Kelber: „Meine Kollegen und ich halten groß angelegte gesetzliche Änderungen an der DSGVO für verfrüht. Wir sehen aber Bedarf für Verbesserungen bei der praktischen Umsetzung. Das gilt insbesondere im Bereich der Zusammenarbeit der Datenschutzaufsichtsbehörden in grenzüberschreitenden Verfahren. Unterschiede in den nationalen Verwaltungsverfahren dürfen nicht dazu führen, dass die Effektivität der Durchsetzung der DSGVO gegenüber Unternehmen, die Datenschutzverstöße begangen haben, beeinträchtigt wird.“

Prof. Ulrich Kelber, Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit ( BfDI ), erklärte dazu: „Eine Entscheidung, auf die sehr viele Stellen schon lange mit Spannung gewartet haben. Historisch haben wir nun erstmals eine Vereinheitlichung der Bußgeldpraxis von Datenschutzbehörden in unterschiedlichen Mitgliedsstaaten. Die Leitlinien sind damit der konsequente nächste Schritt in der europäischen Integration und können künftig auch Vorbild und Orientierung für die Durchsetzung anderer EU-Gesetze sein.“

Wie die Harmonisierung der Datenschutzaufsicht in der Praxis Früchte trägt, zeigt sich im Bereich der Sanktionen. Der Europäische Datenschutzausschuss (EDSA) hat im Mai 2023 die endgültigen Leitlinien zur Bußgeldzumessung angenommen. Damit erfolgt die Bußgeldpraxis der Datenschutzaufsichtsbehörden in Europa nun nach einheitlichen Maßstäben (siehe auch Datenschutz: Einheitliche Bußgelder innerhalb der EU ).

EU-Kommission will Datenschutzaufsicht stärker harmonisieren

Mit einer neuen Verordnung sollen nun konkrete Verfahrensvorschriften für die Behörden bei der Anwendung der DSGVO in Fällen festgelegt werden, die Personen in mehreren Mitgliedstaaten betreffen. EU-Kommissionsvizepräsidentin Věra Jourová betonte: „Die DSGVO ist weltweit zu einem Synonym für wirksame Datenschutzvorschriften geworden. Ob das Gesetz zu einem Erfolg auf ganzer Linie wird, hängt nun von seiner Durchsetzung ab. Zwar leisten die unabhängigen Behörden eine enorme Arbeit, doch ist es jetzt an der Zeit, dafür zu sorgen, dass wir schneller und entschlossener arbeiten können. Das gilt insbesondere in schweren Fällen, in denen ein Verstoß viele Opfer in der gesamten EU haben kann. Unser Vorschlag enthält Vorschriften, um eine reibungslose Zusammenarbeit zwischen den Datenschutzbehörden zu gewährleisten und eine energischere Durchsetzung zum Wohle der Menschen und der Unternehmen zu unterstützen.“

So soll die federführende Datenschutzbehörde verpflichtet werden, den betroffenen Behörden in anderen Ländern eine Zusammenfassung der wichtigsten Fragen zu übermitteln, in der die zentralen Elemente der Untersuchung und der Standpunkt der Behörde zu dem Fall dargelegt werden, sodass sie frühzeitig Stellung nehmen können. Der Vorschlag soll dazu beitragen, Meinungsverschiedenheiten zwischen den Behörden zu verringern und die Konsensfindung zwischen ihnen in der Anfangsphase des Verfahrens zu erleichtern.