Die typischen Herausforderungen beim Umgang mit Datenrisiken

Als eine spezielle Form des Risikomanagements bezieht sich das Datenrisikomanagement (Data Risk Management) in der Regel auf Datenschutz, Datensicherheit, Richtlinien zur akzeptablen Nutzung, gesetzliche Vorschriften oder die Einhaltung von Vorschriften. Ziel ist es, sensible Geschäftsdaten vor unbefugtem Zugriff zu schützen und Änderungen zu verhindern, die die Datenintegrität gefährden.

Effektive Verfahren zum Datenrisikomanagement gewährleisten die Verfügbarkeit von Daten durch angemessene Speicherung, Schutz vor Verlust, beispielsweise durch Löschung, und verhindern missbräuchliche Verwendung.

Datenrisiken lassen sich in der Regel in drei große Kategorien einteilen: Diebstahl, Missbrauch und technischer Ausfall. Jedes Risiko setzt ein Unternehmen dem Risiko von Reputationsschäden, finanziellen Verlusten und rechtlichen Sanktionen aus. Jedes Risiko stellt zudem eine einzigartige Herausforderung dar.

Wie KI das Datenrisikomanagement beeinflusst

Das Aufkommen von maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz (KI) hat tiefgreifende Auswirkungen auf das Datenrisikomanagement. Im Großen und Ganzen bieten KI-Technologien drei wesentliche Vorteile für die moderne Geschäftswelt:

Sie verarbeiten riesige Datenmengen aus unterschiedlichen Quellen, um Muster und Zusammenhänge zu erkennen.

Sie reagieren autonom auf diese situativen Daten im Kontext.

Sie reagieren in einem Bruchteil der Zeit, die menschliche Administratoren benötigen, um zu reagieren.

Daher eignet sich KI besonders gut für Aufgaben des Datenrisikomanagements, da sie die Identifizierung, Bewertung und Minderung von Datenrisiken verbessert.

Im Bereich der Cybersicherheit analysiert und modelliert KI beispielsweise riesige Mengen von Protokoll- und Netzwerkdaten, um charakteristische Signaturen möglicher Angriffe zu finden; anschließend leitet sie in Echtzeit Schritte zur Blockierung und Meldung nachfolgender Vorfälle ein, um den möglichen Angriff zu entschärfen. In einem anderen Beispiel überprüft die KI ausgehende E-Mails, sucht nach geschützten Daten in Anhängen und versteht, wie Datenlecks entstehen. Die KI blockiert solche Anhänge und sendet dann Nachrichten an die Absender über die Bedeutung der Datensicherheit und des Datenrisikomanagements.

Der Einsatz von KI bringt jedoch auch einige Herausforderungen mit sich, darunter:

Es erfordert eine umfangreiche, komplexe und rechenintensive Ausbildung, die erhebliche finanzielle und fachliche Vorleistungen voraussetzt.

Die KI muss trainiert und validiert werden, um Verzerrungen zu vermeiden, zunächst in den Trainingsdaten, dann in den Algorithmen und der Entscheidungsfindung.

Die KI muss in der Lage sein, zu lernen und sich an veränderte Geschäftsanforderungen und Risikoprofile anzupassen, was ständiges Training und eine kontinuierliche Überwachung durch Menschen erfordert, um stabile und zuverlässige Ergebnisse zu gewährleisten.

KI ist nicht zu 100 Prozent genau. Gelegentlich macht die KI Fehler oder interpretiert Verhaltens- oder Situationsdaten falsch.

Der Einsatz von KI entbindet das Unternehmen nicht von seinen Verpflichtungen zur Einhaltung der Vorschriften. Kommt es beispielsweise aufgrund eines KI-Fehlers zu einer Datenschutzverletzung, bleibt das Unternehmen in vollem Umfang für Geldbußen, Rechtsstreitigkeiten und andere Strafen verantwortlich.

Letztlich verfeinern und beschleunigen KI-Technologien die Techniken des Datenrisikomanagements, aber sie sind weder perfekt, noch ersetzen sie den Menschen - oder menschliche Fehler - aus den Aufgaben des Datenrisikomanagements. KI ist heute ein nützliches Instrument zur Verbesserung des Datenrisikomanagements, aber KI-Systeme können nicht autonom arbeiten.