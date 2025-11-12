Wie sich RAG bei KI auf den Datenschutz auswirkt

„Retrieval-augmented Generation (RAG) ist ein KI-Verfahren, das ein Large Language Model (LLM) mit einer guten Suche, zum Beispiel in einer Dokumentensammlung, in einer Datenbank oder in einem Knowledge Graph ergänzt, um Antworten zu generieren“, erklärt das Fraunhofer-Institut für Experimentelles Software Engineering IESE. RAG hat mehrere Vorteile: Die Verlässlichkeit der KI kann gesteigert werden, zudem ist es möglich, die LLMs auch für interne Daten des Anwenderunternehmens zu nutzen.

Nicht nur die Wissenschaft befasst sich mit den möglichen Folgen von RAG, wie der Verlässlichkeit und Rechtssicherheit KI-generierter Inhalte durch Retrieval-augmented Generation. Auch die Datenschutzbehörden beleuchten die Auswirkungen von RAG bei KI-Systemen.

RAG und der Datenschutz „RAG-Systeme haben großes Potenzial und bieten einen neuen innovativen Ausgangspunkt für die digitale Entwicklung made in Europe“, kommentiert zum Beispiel der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg. „Unternehmen und Behörden verfügen über eine enorme Menge an personenbezogenen und nicht personenbezogenen Daten, die bislang oftmals kaum genutzt werden. Sie können sich mit RAG-Systemen unabhängiger machen von großen Anbietern und ihre Systeme souverän fortentwickeln. Datenschutzrechtlich ist es unbedingt sinnvoll, kontrollierbare Systeme zu betreiben, die personenbezogene Daten bestmöglich schützen.“ Die Konferenz der unabhängigen Datenschutzbehörden von Bund und Ländern (DSK) hat eine Orientierungshilfe für Unternehmen und Behörden (PDF) veröffentlicht, die KI-Systeme mit Retrieval-augmented Generation (RAG) bereits einsetzen oder einsetzen möchten. Die Orientierungshilfe bietet rechtliche und technische Hinweise, wie die Potenziale solcher KI-Systeme genutzt und zugleich die Risiken für die Betroffenen verringert werden können. Meike Kamp, Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit und 2025 DSK-Vorsitzende, begründete die neue Orientierungshilfe: „RAG-Systeme können Unternehmen und Behörden dabei unterstützen, die Vorteile moderner KI zu nutzen und zugleich die damit einhergehenden Risiken für die Rechte und Freiheiten von betroffenen Personen zu vermindern. Entscheidend ist jedoch, dass ihr Einsatz von Anfang an datenschutzkonform gestaltet wird. Verantwortliche müssen Transparenz, Zweckbindung und die Wahrung der Betroffenenrechte jederzeit gewährleisten.“ Zu den Vorteilen von RAG bei KI-Systemen zählen die Aufsichtsbehörden, dass RAG-Systeme eigenständig entwickelt, betrieben und kontrolliert werden und damit Datenschutz-by-Design abbilden können. Zudem können sie den Einsatz kleinerer und auch lokal betriebener Modelle ermöglichen, was beispielsweise einen Betrieb des Systems ohne Übermittlung personenbezogener Daten an Dritte wie etwa Hyperscaler ermöglicht. Damit kann die RAG-Methode einen wichtigen Beitrag zur digitalen Souveränität leisten, so die Datenschützer.