Die Cyberangriffe der KW50/2025 im Überblick

Willkommen zur aktuellen Ausgabe von Cyberhebdo, der wöchentlichen Presseschau über Cyberangriffe aus aller Welt. Wir haben nachfolgend eine Auswahl von Cyberangriffen zusammengestellt, die in den Medien verschiedener Länder erwähnt wurden. Der Überblick ausschließlich auf relevante Cyberangriffe und schließt dabei DDoS-Attacken sowie die bloße Verunstaltung von Websites (Defacement) aus. Im Fokus stehen stattdessen gezielte Angriffe, die Unternehmen, Behörden oder kritische Infrastrukturen nachhaltig beeinträchtigen können. Die folgende Übersicht bietet einen kompakten Einblick in die wichtigsten Vorfälle der vergangenen Woche ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

04.12.2025, PES Energize, (USA). PES Energize, ein Versorgungsunternehmen in Pulaski, Tennessee, erlitt einen Cyberangriff. Telefone und Computersysteme sind ausgefallen. Einige Systeme wurden vorsichtshalber offline genommen. Das Unternehmen arbeitet mit Bundesbehörden zusammen, um das Problem zu lösen. Die Kunden werden gebeten, Notfallkanäle zu nutzen, um Ausfälle zu melden und Zahlungen zu tätigen. Quelle

05.12.2025, Stadt Fürth, (Deutschland). Die Stadt Fürth erlitt einen Cyberangriff auf ihre IT-Infrastruktur. Es soll keine akute Gefahr für die Bevölkerung bestanden haben. Die Behörden haben eine Untersuchung eingeleitet und die Stadt warnt vor E-Mail-Betrugsversuchen. Die Sicherheitsmaßnahmen werden verstärkt, um zukünftige Angriffe zu verhindern. Quelle

08.12.2025, Pflegeeinrichtung Résidence du parc, (Frankreich). Die Pflegeeinrichtung Résidence du parc in Champdeniers-Saint-Denis wurde Opfer eines Ransomware-Angriffs. Es wurden einige Dateien verschlüsselt wurden und möglicherweise persönliche Daten ausgelesen. Die Direktion aktivierte ihren Krisenmanagementplan, um die Bewohner und ihre Daten zu schützen. Die Familien wurden vor dem Risiko des Identitätsdiebstahls gewarnt und eine Informationsstelle eingerichtet. Die zuständigen Behörden wurden informiert. Quelle

