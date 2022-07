RAID 6 vs. RAID 10: Was schützt besser vor Datenverlust

Die Entscheidung zwischen RAID 6 und RAID 10 ist eine Frage, die vielen Speicheradministratoren Schwierigkeiten bereitet. RAID 5 ist zwar der am häufigsten verwendete RAID-Typ, aber die Vorteile der verschiedenen Stufen sind für unterschiedliche Zwecke geeignet.

Unternehmen verwenden RAID 6 und RAID 10 als Alternativen zu RAID 5, je nach den Prioritäten des Unternehmens. Die Vermeidung von Datenverlusten, die Erfüllung von Leistungsanforderungen und die Maximierung der Kapazität sind einige der Faktoren, die Unternehmen bei der Entscheidung für einen RAID-Level berücksichtigen müssen.

RAID 6 und RAID 10: Ein Überblick

RAID steht für Redundant Array of Independent Disks (redundante Anordnung unabhängiger Festplatten) und ist in einer Vielzahl von Konfigurationen erhältlich. RAID 10 - auch bekannt als RAID 1+0 - ist ein verschachtelter (nested) RAID-Level, der die Vorteile von RAID 1 und RAID 0 kombiniert. RAID 10 spiegelt die Daten und verteilt das Ergebnis dann als Stripes auf die Festplatten.

RAID 6 ist ein Standard-RAID-Level. Es verteilt die Daten in Stripes und berechnet die Parität zweimal, wobei die Ergebnisse in verschiedenen Blöcken auf den Festplatten gespeichert werden. Sowohl RAID 6 als auch RAID 10 bieten Fehlertoleranz, was im Falle eines möglichen Datenverlusts eine gewisse Sicherheit bieten kann.