Wi-Fi 6/6E/7 vs. 5G: Unterschiede und Einsatzszenarien

Mobilfunk- und Drahtlostechnologien entwickeln sich ständig weiter. Jede neue Version bietet verbesserte Funktionen und neue Anwendungsmöglichkeiten. Wi-Fi 7 und 5G, die neuesten Generationen ihrer jeweiligen Funktechnologie, bilden da keine Ausnahme.

Neben einem neuen Namen bieten die drahtlose Spezifikation Wi-Fi 7 mehrere Verbesserungen, darunter höhere Geschwindigkeiten, größere Kapazitäten, IoT-Funktionen und Multi-User-Unterstützung. Auch 5G-Mobilfunk bietet eine lange Liste von Verbesserungen, darunter eine deutlich geringere Latenz sowie Netzwerkgeschwindigkeiten und Datenraten, die den bisherigen Standard 4G weit übertreffen.

Wi-Fi 7 und 5G sind unterschiedliche Technologien, aber sie ergänzen sich in vielerlei Hinsicht.

Was ist Wi-Fi 7? Neben anderen Funktionen bieten Wi-Fi 7 auch bekannt als IEEE 802.11be und der Vorgänger Wi-Fi 6/6E (IEEE 802.11ax), im Vergleich zu früheren Standards eine deutlich verbesserte Leistung und eine effizientere Abdeckung. Es unterstützt Funktionen wie Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) und Multi-User Multiple Input, Multiple Output. Dank dieser Verbesserungen können Wi-Fi 6 und Wi-Fi 7 eine deutlich größere Anzahl von Benutzern als frühere Generationen unterstützen und gleichzeitig die Kapazität und Zuverlässigkeit verbessern.

Was ist 5G? 5G ist die fünfte Generation der Mobilfunktechnologie. Sie übertrifft 4G LTE durch höhere Netzwerkgeschwindigkeiten und eine größere Zuverlässigkeit. 5G nutzt höhere Frequenzen zur Signalübertragung, wodurch Daten schneller transferiert werden können und Echtzeitkommunikation besser unterstützt wird. Sowohl 5G als auch Wi-Fi 6/6E und Wi-fi 7 bieten eine höhere Bandbreite, höhere Geschwindigkeiten und geringere Latenzzeiten als ihre Vorgänger. Sie wurden mit Funktionen und Fähigkeiten entwickelt, die die bisherigen Standards bei weitem übertreffen. Unternehmen können beide Standards nutzen, um Benutzer mit Diensten und Ressourcen zu verbinden. Es ist jedoch wichtig, die Unterschiede zwischen ihnen zu kennen.