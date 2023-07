Das bestimmt die Zukunft von WLAN

Die mit Netzwerken verbundene Welt entwickelt sich für Unternehmen aller Art ständig weiter. Manchmal sind es die Anbieter von Netzwerken, die neue Technologien vorantreiben, aber auch Weltereignisse wie die COVID-19-Pandemie beeinflussen, wie Netzwerkexperten ihre Arbeit machen.

Wir befinden uns in einer interessanten Zeit, in der mehrere Faktoren aufeinandertreffen und die Zukunft beeinflussen. In diesem Artikel erörtern wir die Modernisierung von Netzwerken aus der Perspektive von WLAN im Unternehmensumfeld – auch wenn das Unternehmen selbst neu definiert wird.

WLAN-Modelle im Umbruch Die meisten Anbieter von Wireless LANs, die nicht von Anfang an auf die Cloud ausgerichtet waren, bewegen sich jetzt in diese Richtung, wobei der WLAN-Controller als Voraussetzung immer weniger gewünscht wird. Controller haben dazu beigetragen, dass WLAN in großem Maßstab zentral verwaltet wird, aber sie haben auch ihren Anteil an Fehlern und anderen Problemen mit sich gebracht. Die Zukunft von WLAN oder Wi-Fi wird sicherlich zumindest größtenteils über die Cloud verwaltet, wobei virtuelle LAN-Aggregationsgeräte wie die Mist Edge Appliance zur Vereinfachung der Layer 2-Anforderungen in großen Netzwerken eingesetzt werden. Die Tage der vor Ort installierten Managementsysteme und Controller-Stacks sind gezählt und ermöglichen es den Netzwerktechnikern, sich wieder als WLAN-Experten und nicht als Hardware-Farmer zu betätigen.

Stand der Funktechnologie Für zukünftige drahtlose Netzwerkumgebungen gibt es im Wireless-Bereich mehrere Entwicklungen. Aktuell ist das 6-GHz-Band in aller Munde, da es zum 802.11ax-Standard, auch bekannt als Wi-Fi 6E, hinzugefügt wurde und Teil von Wi-Fi 7 sein wird. Durch diese Erweiterung werden mehr Frequenzen für WLAN zur Verfügung gestellt, und die Auswirkungen auf die überfällige Entlastung der 2,4-GHz- und 5-GHz-Bänder müssen sich erst noch zeigen. Das 6-GHz-Band wird jedoch bleiben, wie sich in den neuesten Access Points (AP) zeigt, und es könnte sich als wegweisend herausstellen, wenn die Wireless-Anbieter und Gerätehersteller es richtig nutzen. Interessanterweise erkennen auch die Gerätehersteller, was WLAN-Administratoren schon seit langem wissen: Nicht jedes drahtlose Gerät ist ein guter Kandidat für WLAN. Private 5G, Long-Range WAN, 60 GHz und eine Reihe unlizenzierter Frequenzen unter 1.000 MHz führen dazu, dass zweckgebundene Geräte gebaut werden, die für ihre jeweiligen Anwendungsfälle unterschiedliche Vorteile nutzen können. Zukünftige WLAN-Administratoren sollten sich bemühen, eine Reihe von Zugangstechnologien jenseits von Wi-Fi zu verstehen.

Die Basis des Netzwerks Seit vielen Jahren versuchen Switch-Hersteller, WLAN-Kunden davon zu überzeugen, dass sie Switch-Ports mit höherer Geschwindigkeit und mehr Power over Ethernet (PoE) benötigen, was zu teureren Ethernet-Ports führt. Mit Wi-Fi 6E und Wi-Fi 7 sind Netzwerkadministratoren an einem Punkt angelangt, an dem sie Uplink Ports zu APs in Betracht ziehen müssen, die 2,5 GBit/s, 5 GBit/s oder 10 GBit/s Konnektivität und mehr PoE als je zuvor bieten. Obwohl Unternehmen in Zukunft mit teureren Switches rechnen müssen, werden viele Umgebungen nicht mehr so viele Ethernet-Switches benötigen, da immer mehr Geräte auf echte drahtlose Hochgeschwindigkeitsverbindungen umsteigen und keine kabelgebundene Verbindung mehr benötigen.