Die Reichweitengrenzen von Wi-Fi 5/6/7 und ihre Gründe

Die Dinge ändern sich schnell im WLAN-Bereich. Ein neuer Standard, der noch fantastischere Leistungssteigerungen verspricht, steht stets bevor. Gleichzeitig sind die Gesetze der Physik und die Leistungsvorschriften, welche die Reichweite von Wi-Fi 5, Wi-Fi 6(E) und Wi-Fi 7 begrenzen, unvermeidlich.

Eine große Reichweite ist weniger relevant, wenn das WLAN dicht ist, beispielsweise in Büros mit Teppichböden, in denen zahlreiche kleinere Zellen viele Clients versorgen. In diesem Artikel wird bewertet, wie sich aktuelle WLAN/Wi-Fi-Versionen auf die Reichweite auswirken.

Grundlagen zur WLAN-Reichweite Die effektive Reichweite eines übertragenen Signals wird durch mehrere wichtige Aspekte bestimmt, die die Ausgangsleistung oder den Empfang von Signalen beeinflussen. Zu den Faktoren, die die Reichweite begrenzen, gehören beispielsweise: Signalfrequenz.

Ausgangsleistung.

Die Leistungsfähigkeit der Antenne, die von ihrer richtigen Konstruktion und von Spezifikationen wie der Apertur abhängt. Frequenzen Heutige 802.11-basierte WLANs arbeiten in den Frequenzbändern 2,4 GHz und 5 GHz (Wi-Fi 6) beziehungsweise im 2,4-GHz-, 5-GHz- und 6-GHz-Band (Wi-Fi 6E und Wi-Fi 7). Je höher der Frequenzbereich, desto geringer sind die Reichweite und die Fähigkeit des Signals, Objekte bei gleicher Ausgangsleistung zu durchdringen. Leistung Nationale Regulierungsbehörden reglementieren alle WLAN-Bänder und Kanäle innerhalb dieser Bänder. Die zulässigen WLAN-Sendeleistungen sind in der EU harmonisiert geregelt. Im 2,4-GHz-Band sind maximal 100 mW EIRP (Effective Isotropic Radiated Power) erlaubt. Im 5-GHz-Band gelten 200 mW EIRP (5150-5350 MHz, meist Indoor) sowie 1 Watt EIRP (5470-5725 MHz mit DFS/TPC). Im 6-GHz-Band (5945-6425 MHz) sind LPI-Geräte (Low Power Indoor) mit maximal 200 mW EIRP (nur Indoor) und VLP-Geräte (Very Low Power) mit maximal 25 mW EIRP zulässig. US-Angaben wie 1 W vor der Antenne oder 4 W EIRP (FCC) sind nicht auf die EU beziehungsweise Deutschland übertragbar. Antennentechnik Antennen sind in der Regel omnidirektional oder mit einer gewissen Richtwirkung ausgestattet. Richtantennen können das verfügbare Signal formen und es in eine bestimmte Richtung senden. Stellen Sie sich vor, wie sich die Form eines runden Wasserballons verändert, wenn Sie ihn zusammendrücken. Eine stark gerichtete Antenne erzielt eine größere Reichweite in eine bestimmte Richtung, verringert dafür jedoch die Reichweite in alle anderen Richtungen.