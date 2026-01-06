Videokonferenz-ROI: Neue Kennzahlen für die hybride Arbeit

Videotelefonate waren in Unternehmen einst der Gipfel der Technologie. Sie wirkten futuristisch – wie eine Art Teleportation zu einer Telefonkonferenz oder einem Meeting. Heute heben Videosysteme dieses Erlebnis auf eine neue Ebene.

Videokonferenzen sind mittlerweile vollwertige, intelligente Kollaborationserlebnisse, die für Wissensarbeiter in Unternehmen entwickelt wurden. Sie unterstützen Meetings mit hochwertiger Audioqualität, Dateifreigabe, Echtzeitübersetzung, Transkription und vielem mehr.

Verantwortlich für diese Entwicklung sind die Kundennachfrage sowie die Anbieter von Unified Communications (UC), die Videoplattformen mit Funktionen ausstatten, die Unternehmen dabei helfen, konkrete Geschäftsziele zu erreichen. So hat sich Video von einem reinen Kommunikationsmittel zu einem zentralen Werkzeug für die Produktivität von Unternehmen und zu einem Wettbewerbsvorteil entwickelt.

„Jahrelang haben wir Video wie eine digitale Version eines Konferenzraums behandelt. Es war lediglich eine Möglichkeit, Menschen zu sehen, wenn wir nicht am selben Ort sein konnten. Aber die eigentliche Entwicklung besteht darin, dass Video zu einem intelligenten Teil des Geschäfts selbst wird”, sagt David Smith, Gründer und Chefanalyst bei InFlow Analysis.

Laut den Analysten von IDC gehörten zu den Prioritäten der UC-Käufer im Jahr 2025 der Wunsch nach einer Konsolidierung der Kommunikations- und Kollaborationsplattformen, eine steigende Nachfrage nach integrierten UC-basierten Kundenbindungsplattformen und die frühzeitige Einführung von KI-gestützten Konferenzraumfunktionen.

Da vielen Unternehmen noch immer fortschrittliche Videofunktionen fehlen, ist der Markt reif für Anbieter, die ausgefeilte Systeme mit datengestützten Einblicken, verbesserter Zusammenarbeit und optimierten Erfahrungen für Mitarbeiter und Kunden anbieten.

Neue Videotechnologie Die wirkungsvollste neue Videotechnologie ist, wenig überraschend, KI. Sie schafft eine skalierbare Datenschicht, die Unternehmen jeder Größe nutzen können, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren und zeitaufwendige Aufgaben zu bewältigen, wie beispielsweise die Umwandlung von Videobibliotheken in durchsuchbare und konforme, auditfähige Assets. Es gibt auch Tools, die für die interaktive und immersive Seite von Meetings entwickelt wurden. Sie basieren auf Augmented und Virtual Reality und ermöglichen Fernschulungen, 3D-Produktdemos und sogar Kundensupport – Bereiche, in denen sich die Entwickler von Zoom versuchen. „Bei der Weiterentwicklung von Video geht es darum, die Technologie als Grundlage zu nutzen, um Menschen mit Fortschritt, Veränderung und Ergebnissen zu verbinden“, sagt Jeff Smith, Interim Chief Product Officer bei Zoom. KI ist eine Schlüsseltechnologie, die Menschen, Interaktion und Ergebnisse miteinander verbindet. Zoom legt den Schwerpunkt seiner Videosysteme darauf, KI zu nutzen, um unstrukturierte Gesprächsdaten, einschließlich geteilter Inhalte und Chats, in Arbeitsergebnisse zu übersetzen.

Weiterentwicklung über traditionelle Videoanrufe hinaus Anbieter werden nicht mehr nur an ihren traditionellen Videoanrufen gemessen, sondern auch daran, wie gut sie Arbeitsabläufe orchestrieren, die die Effizienz und den Geschäftswert steigern. Die Differenzierung von Produkten hängt von der Optimierung von Arbeitsprozessen und Ergebnissen durch fortschrittliche Videofunktionen ab. In gleichem Maße suchen Endkunden nach KI- sowie Kommunikations- und Kollaborationstechnologien, um die Produktivität zu steigern, mit weniger Aufwand mehr zu erreichen und effektivere Ergebnisse zu erzielen. In diesem Sinne geht es darum, diese Erfahrung so zu gestalten, dass sie die Arbeit effektiver macht. Das KI-Begleitprogramm von Zoom verfügt über eine Engine, die Informationen von einem Ort zum anderen verschiebt. Anschließend können Benutzer Anwendungen wie Zoom Docs und Zoom Whiteboards verwenden, bei denen KI auf der Grundlage einer Konversation Maßnahmen ergreift und ein Produkt erstellt. „Diese orchestrierten Arbeitsabläufe werden, wenn wir sie effektiv umsetzen, zu einem harten Wettbewerbsvorteil“, meint Smith.

Neubewertung der Infrastrukturanforderungen Seit Beginn der Corona-Pandemie mussten sich Unternehmen an die Anforderungen einer verteilten Belegschaft anpassen. Heute ist die Nachfrage nach entsprechenden Lösungen gestiegen, was Anbieter zu kontinuierlichen Innovationen zwingt. Dabei stehen vor allem KI-gestützte Funktionen im Fokus. „Was sich verändert, ist nicht nur die Kamera oder der Codec, sondern die Intelligenz, die hinter dem Video steckt”, sagt Craig Durr, Gründer und Analyst bei Collab Collective. „KI-gesteuerte Bildausschnittwahl, Transkription, Stimmungsanalyse und Besprechungszusammenfassungen machen Videos zu einer datengenerierenden Ebene im gesamten Unternehmen.“ Mit zunehmender Funktionsvielfalt steigen jedoch auch die Anforderungen an die Infrastruktur. Viele Anbieter setzen auf Edge Computing, andere aktualisieren die inneren Komponenten ihrer Maschinen und folgen damit diesem Beispiel. Dadurch entstehen neue Infrastrukturanforderungen, um sich an Marktveränderungen wie globales Edge Computing und andere Veränderungen in den Kaufgewohnheiten von Unternehmen anzupassen. Laut Smith waren diese Aktualisierungen der Netzwerkinfrastruktur in den letzten fünf Jahren erheblich, aber dennoch schrittweise. „Da wir eine höhere Qualität, mehr Ausfallsicherheit und mehr Redundanz erhalten, wird dies zu einem stetigen Ausbau der Infrastruktur führen“, meint Smith. „Die Veränderung wird im Bereich Edge- oder Cloud-Computing stattfinden. Wenn man sich Edge-Computing ansieht, ist die Menge an intelligenter Verarbeitung, die wir in unsere Anwendung stecken, am Rand unglaublich aufwendig.“