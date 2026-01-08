5 wichtige Videokonferenz-Trends 2026

Von agentischen Teamkollegen bis hin zu digitalen Zwillingen: KI ist bereit, im Jahr 2026 den Schritt vom Assistenten zum Teilnehmer zu machen. Letztes Jahr habe ich die Einführung von KI mit der Mondlandung verglichen. Wenn 2025 die Landung war, dann ist 2026 das Jahr, in dem wir mit dem Bau der Mondbasis beginnen.

Wir starren künstliche Intelligenz (KI) nicht mehr nur voller Ehrfurcht an. Wir beginnen, auf eine Weise zu leben, zu arbeiten und uns auf sie zu verlassen, die noch vor wenigen Jahren unmöglich erschien. Videokonferenzen sind ein perfektes Beispiel für die Welle der agentischen KI. Die Technologie ist nicht mehr nur ein passives Werkzeug, das auf eine Eingabe wartet. Sie wird zu einem aktiven Teilnehmer an unseren Besprechungen.

Diese Funktionen befinden sich nicht mehr in der Entwicklung. Die meisten davon wurden Ende 2025 von großen Anbietern wie Cisco, Microsoft und Zoom angekündigt und sind jetzt auf Desktops verfügbar. Informieren Sie sich über die wichtigsten Videokonferenz-Trends, die den Markt im Jahr 2026 prägen werden.

1. Agentische KI-Teilnehmer Das ist der Trend, der mich am meisten begeistert. Tatsächlich halte ich ihn für revolutionär. In den letzten zwei Jahren gab es KI-Assistenten, die ein Meeting zusammenfassen oder eine Frage beantworten konnten. Sie waren hilfreich, aber passiv. Im Jahr 2026 wird endlich die agentische KI Einzug halten. Das sind keine Assistenten mehr, sondern Teamkollegen. Stellen Sie sich vor, Sie hätten ein neues Teammitglied, das alle E-Mails, Chats und Dokumente kennt, die Ihr Unternehmen je produziert hat. Nun stellen Sie sich vor, dieses Teammitglied nimmt an Ihrer Videokonferenz teil. Wenn Sie sich auf einen Termin für ein Folgetreffen einigen, notiert der KI-Agent nicht nur die Aufgabe, ein Meeting zu planen. Er koordiniert tatsächlich die Kalender aller Beteiligten und verschickt die Einladung, noch bevor Sie Ihren Satz beendet haben. Oder stellen Sie sich vor, Sie brainstormen zu einem Projekt und erwähnen ein Jira-Ticket. Der Agent kann das Ticket in Echtzeit aktualisieren. Wenn Sie eine Datei benötigen, findet der Agent sie und fügt sie ohne Aufforderung in den Chat ein. Dies unterscheidet sich grundlegend von einem KI-Zusammenfassungs-Tool. Es handelt sich um einen Agenten, der Aufgaben ausführen darf. Ich habe beeindruckende Demos von Zoom AI Companion 3.0 und Microsofts autonomen Agenten gesehen. Die Auswirkungen auf die Produktivität werden enorm sein, da Reibungsverluste nach dem Meeting einfach verschwinden. Die Arbeit findet während des Meetings statt und wird von einem KI-Teilnehmer ausgeführt, der gerne helfen möchte.

2. Der Aufstieg des digitalen Zwillings Wenn Ihnen agentische KI bei Besprechungen hilft, was passiert dann, wenn Sie gar nicht an der Besprechung teilnehmen können? Im Jahr 2026 könnten Sie stattdessen Ihren digitalen Zwilling schicken. Die Idee der digitalen Zwillingsavatare wurde im Mai 2025 von der Theorie zur Realität, als Eric Yuan, CEO von Zoom, seinen eigenen digitalen Zwilling einsetzte, um die Eröffnungsrede zur Bekanntgabe der Quartalsergebnisse des Unternehmens zu halten. Vor der Kamera stand nicht Eric Yuan, sondern ein KI-Avatar, der anhand eines Skripts generiert wurde, um Investoren Finanznachrichten zu übermitteln. Ich weiß, was Sie denken. Ist er das dann wirklich? Nein, aber es repräsentiert ihn. Diese digitalen Zwillinge können an einer Besprechung teilnehmen, ein vorab festgelegtes Update präsentieren und Fragen beantworten, basierend auf dem Wissen, auf das sie Zugriff haben. Dies löst das unmögliche Problem des modernen Managements. Sie können nicht an zwei Orten gleichzeitig sein, aber Ihr digitaler Zwilling kann es. Ich gehe davon aus, dass Führungskräfte digitale Zwillinge einsetzen werden, um an sich überschneidenden Besprechungen mit geringer Bedeutung teilzunehmen. Digitale Zwillinge könnten Führungskräften ermöglichen, präsent zu bleiben und die Arbeitsabläufe im Team aufrechtzuerhalten. Diese Technologie ist unglaublich umstritten. Während Führungskräfte wie Eric Yuan fest an ihr Potenzial glauben, unsere Produktivität zu klonen, argumentieren viele Kritiker, dass sie das Vertrauen untergräbt. Sie stellen den Wert von Treffen mit einem synthetischen Menschen infrage und sorgen sich um den Uncanny-Valley-Effekt. Dieser Effekt beschreibt das Phänomen, dass fast menschenähnliche Roboter, Avatare oder Stimmen bei einer nur geringfügigen, aber dennoch wahrnehmbaren Unvollkommenheit ein starkes Unbehagen auslösen. Erst bei perfekter Ähnlichkeit steigt die Akzeptanz wieder. Trotz Skepsis und Bedenken, dass sie den Menschen aus menschlichen Beziehungen entfernt, treiben die Befürworter diese Technologie voran.

3. Deepfake-Abwehrschilde Die ersten beiden Trends gehen Hand in Hand. Wenn ich in einer Welt lebe, in der ich einen digitalen Zwilling zu einem Meeting schicken kann, haben wir ein neues Problem. Wie kann man sicher sein, mit dem echten David Maldow und nicht mit seinem KI-Stellvertreter zu sprechen? Sicherheit ist das, was diese Trends erst möglich macht. Im Jahr 2026 werden wir die weitverbreitete Einführung von Deepfake-Abwehrschilden oder biometrischen Authentifizierungswasserzeichen in Videoanrufen erleben. Dienste wie Microsoft Teams und Zoom werden Funktionen einführen, die den Video-Feed kryptografisch überprüfen. Das funktioniert ähnlich wie das Verifizierungshäkchen in sozialen Medien, nur für Ihr Gesicht in Echtzeit. Wenn ein Video-Feed rein synthetisch ist oder von einem böswilligen Akteur manipuliert wurde, wird die Plattform dies sofort kennzeichnen. Dies ist für das Vertrauen von entscheidender Bedeutung. Wenn ich einen Vertrag aushandele, muss ich sicher sein, dass ich einen Menschen vor mir habe. Ich hoffe, dass wir bald kleine Symbole auf unseren Bildschirmen sehen werden, die eine verifizierte menschliche Quelle oder einen autorisierten KI-Avatar anzeigen. Ohne diese Vertrauensbasis werden Videokonferenzen darunter leiden, dass alle zu misstrauisch sind, um ihre Arbeit zu erledigen.

4. Der Zero-Touch-Filmregisseur Ein wichtiger Trend im letzten Jahr war die Multi-Kamera-Regie und die Technologie hat dabei einen enormen Sprung nach vorne gemacht. Ursprünglich lag der Fokus darauf, Personen korrekt zu rahmen. Im Jahr 2026 ist es das Ziel, die Szene wie einen Film zu inszenieren, ohne dass jemand eine Fernbedienung berührt. Die neue Generation der Raumintelligenz nutzt Blickrichtung und aufmerksamkeitsbasiertes Umschalten. Die Kameras suchen nicht nur nach der Person, die spricht, sondern auch nach der Person, die auf den Sprecher reagiert. Wenn ich spreche und mich umdrehe, um meine Kollegin um Zustimmung zu bitten, kann die KI ihre Reaktion als die Wichtigste identifizieren. Das Videosystem könnte sich entweder auf ihr Gesicht konzentrieren, um ihre Reaktion einzufangen, oder uns beide in dasselbe Bild rahmen. Das ist das Zero-Touch-Versprechen. Videokonferenzen fühlen sich nicht mehr wie eine Überwachungskamera an, sondern wie eine professionell bearbeitete Fernsehsendung. Dadurch wird die Ermüdung der Remote-Teilnehmer reduziert, die früher Schwierigkeiten hatten, die Dynamik im Raum zu erfassen. Jetzt ist die Teilnahme an einer Besprechung per Remote genauso spannend wie das Anschauen einer Sitcom.