ERP-Trends 2026: was auf Unternehmen zukommt

Im Jahr 2026 werden Themen wie die Transparenz der Lieferkette und modulare ERP-Systeme weiterhin im Vordergrund stehen, während eine verbesserte ERP-Datenqualität dazu beitragen wird, den Schwerpunkt weiterhin auf KI zu legen. Viele der ERP-Trends werden Führungskräften wie CIOs und COOs dabei unterstützen, Unternehmensrisiken zu reduzieren und wettbewerbsfähig zu bleiben.

Hier erfahren Sie mehr über die ERP-Trends für 2026, die Führungskräfte, die mit ERP-Systemen arbeiten, kennen sollten.

1. Agentische KI KI kann Geschäftsabläufe auf vielfältige Weise neu gestalten. Sie kann unter anderem dazu beitragen, die Kundenzufriedenheit zu verbessern und die Kosten für Unternehmen zu senken, obwohl die Technologie auch Nachteile mit sich bringen kann, vor denen sich Unternehmen schützen müssen. Laut der McKinsey-Studie The state of AI in 2025: Agents, innovation, and transformation gaben 88 Prozent der Befragten an, dass ihr Unternehmen KI in mindestens einem Bereich des Geschäfts einsetzt. Der Einsatz von agentischer KI in ERP-Systemen wird weiter zunehmen. Ein Anwendungsfall für agentische KI in ERP-Software ist die Erstellung von Prognosen für Führungskräfte in der Lieferkette, die aufgrund ihres verbesserten Zugangs zu Daten zu einer besseren Entscheidungsfindung beitragen können. KI-gestützte Prognosen können auch das Gesamtergebnis von Unternehmen verbessern, da Führungskräfte in der Lieferkette bessere Entscheidungen treffen, die möglicherweise finanzielle Verluste verhindern. Verbesserte Prognosen können auch das Gesamtrisiko des Unternehmens verringern, da die Organisation besser auf potenzielle geschäftliche Probleme vorbereitet ist. Die Verwendung von KI bringt jedoch einige potenzielle Probleme mit sich, die CIOs, COOs und andere Führungskräfte der obersten Ebene kennen müssen, bevor sie die Technologie in die Arbeitsabläufe ihres Unternehmens integrieren. Mögliche Probleme sind der Zugriff der KI auf vertrauliche Daten, die Undurchsichtigkeit der KI-Prozesse und die Erzeugung falscher Antworten durch die KI. Abbildung 1: Was agentische KI von generativer KI unterscheidet.

2. ERP-Datenarchitektur Da KI auf Daten angewiesen ist, muss die ERP-Datenarchitektur von Unternehmen in einem für die KI geeigneten Zustand sein. Damit KI so gut wie möglich funktioniert, müssen die von ihr verwendeten Daten in geeigneten Speichersystemen gesammelt werden und dürfen nicht über verschiedene Standorte verstreut sein. Außerdem müssen die Daten korrekt sein und dürfen keine Duplikate enthalten. In vielen Unternehmen existieren dieselben Daten in unterschiedlichen Formaten in verschiedenen Abteilungen. Oftmals verwenden verschiedene Geschäftsbereiche ihre eigene Version des ERP-Systems, wobei jede Version ihre Stammdaten unabhängig verwaltet, was zu einer fragmentierten oder isolierten Datenlandschaft führen kann. Diese Probleme behindern die Unternehmensanalyse und Berichterstattung. Da die Kapitalrendite für KI im Mittelpunkt steht, kann eine geeignete Datenbasis Unternehmen dabei unterstützen, eine bessere Kapitalrendite für ihre KI zu erzielen.

3. Cloud-ERP Die Umstellung von Unternehmen auf die Cloud wird auch 2026 ein wichtiges Thema in der ERP-Welt sein. Der Support von SAP für die Mehrheit seiner On-Premises-Kunden von ERP Central Component (ECC) endet 2027, während Epicor kürzlich bekannt gegeben hat, dass die letzten Releases einiger seiner On-Premises-Produkte, darunter Kinetic, zwischen 2026 und 2028 erfolgen werden. Cloud-ERP bietet gegenüber On-Premises-Software einige Vorteile, da Unternehmen die Verantwortung für den Support des Systems an den Anbieter abgeben. Außerdem können die Kosten für Unternehmen geringer sein. Allerdings ist die Preisgestaltung für Cloud-ERP unter Umständen schwer verständlich, und die Anbieter entscheiden über einen Großteil der Konfigurationseinstellungen für das Produkt, wodurch Unternehmen weniger Freiheit haben als bei On-Premises-Software. Die Umstellung von On-Premises auf Cloud ist ein großes Unterfangen. Fünfundneunzig Prozent der Befragten einer Studie von Rimini Street aus dem Jahr 2025 gaben an, dass es nicht einfach ist, einen positiven ROI für SAP S/4HANA zu erzielen.

4. Composable ERP Composable ERP und die damit verbundene Flexibilität werden auch weiterhin ein wichtiges Thema in der ERP-Welt sein. Herkömmliche ERP-Plattformen bestehen aus eng miteinander verbundenen Komponenten, was den Austausch eines Moduls erschweren kann. Composable ERP ermöglicht es Unternehmen, einzelne ERP-Module zu kombinieren, darunter auch Module verschiedener Anbieter, und diese bei Bedarf anzupassen. Benutzer können Komponenten ohne Programmieraufwand hinzufügen. Ein weiterer Vorteil von Composable ERP ist, dass Unternehmen dank der erhöhten Flexibilität schneller auf technologische Veränderungen reagieren können, was zur Steigerung des Unternehmensumsatzes beitragen kann. Allerdings müssen Unternehmen zumindest einige Cloud-ERP-Anwendungen nutzen, um den Composable-ERP-Ansatz verfolgen zu können.

5. Transparenz in der Lieferkette Die Transparenz der Lieferkette und die Technologien, mit denen sie verbessert werden kann, werden auch 2026 im Fokus stehen. Wirtschaftliche und geopolitische Unsicherheiten werden dazu führen, dass der Schwerpunkt auf der Verbesserung der Transparenz in der Lieferkette liegt. Einige Führungskräfte gehen davon aus, dass KI dabei eine Rolle spielen wird. Laut dem Bericht Supply Chain Horizons 2025 von Logility glauben 38 Prozent der Führungskräfte im Bereich Lieferkette, dass generative KI zur Verbesserung der Transparenz beitragen wird. Zu den Technologien, die zur Verbesserung der Transparenz der Lieferkette beitragen können, gehören Predictive Analytics, das Führungskräfte in der Lieferkette auf geschäftliche Veränderungen wie einen erwarteten Anstieg der Kundennachfrage nach einem bestimmten Produkt aufmerksam machen kann, sowie IoT-Sensoren, die Einblicke in den Standort von Produkten geben können. Digitale Zwillinge bieten Unternehmen außerdem die Möglichkeit, verschiedene Situationen zu testen, bevor sie weitere Schritte unternehmen. Wie in der Vergangenheit können einige potenzielle Probleme die Transparenz der Lieferkette negativ beeinflussen. Unternehmen müssen enge Beziehungen zu anderen Akteuren der Lieferkette pflegen, um eine optimale Transparenz der Lieferkette zu erreichen, und Datenprobleme können zu einem unvollständigen Bild der Lieferkette führen.