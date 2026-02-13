Lieferketten 2026: Warum klassische Planung an Grenzen stößt

Klassische Planungsprozesse in der Lieferkette sind auf Stabilität ausgelegt. Sie funktionieren gut, solange sich Rahmenbedingungen nur schrittweise verändern. In den vergangenen Jahren hat sich jedoch gezeigt, dass politische Entscheidungen, handelspolitische Eingriffe oder geopolitische Spannungen Liefernetzwerke innerhalb kürzester Zeit beeinflussen können. Für viele Unternehmen bedeutet das: Planung läuft der Realität hinterher.

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass Resilienz allein kein ausreichendes Ziel mehr ist. Lieferketten müssen nicht nur Störungen überstehen, sondern so aufgebaut sein, dass sie Veränderungen frühzeitig erkennen und planerisch berücksichtigen können. 2026 markiert für viele Organisationen den Übergang von reaktiver Krisenbewältigung zu einer adaptiveren Form der Steuerung.

Warum Resilienz allein nicht mehr reicht In der Praxis bedeutet Adaptivität, Unsicherheit nicht erst dann zu adressieren, wenn sie eintritt. Stattdessen werden mögliche Entwicklungen vorab durchgespielt und Handlungsoptionen vorbereitet. Volatilität wird damit zu einer festen Größe in der Planung – nicht zu einem externen Sonderfall. Ein zentraler Enabler dieser Entwicklung ist der Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI). Während KI bislang vor allem für Prognosen und Analysen genutzt wurde, gehen neuere Ansätze weiter: Intelligente, agentische Systeme können Szenarien simulieren, Auswirkungen bewerten und operative Anpassungen vorbereiten. Damit unterstützen sie Entscheidungen nicht nur rückblickend, sondern vorausschauend.

Wie KI-Agenten Planung und Steuerung verändern Agentische KI übernimmt dabei vor allem Aufgaben, die Geschwindigkeit und Komplexität erfordern. Sie verarbeitet große Datenmengen, erkennt Abhängigkeiten entlang der Lieferkette und stellt Entscheidungsoptionen bereit. Die eigentliche Entscheidung verbleibt jedoch beim Menschen. Denn: Strategische Abwägungen, Priorisierungen und Verantwortung lassen sich nicht automatisieren. Damit diese Form der Unterstützung funktioniert, ist eine integrierte Datenbasis entscheidend. In vielen Unternehmen arbeiten ERP-, Lager- und Transportmanagementsysteme weiterhin weitgehend isoliert. Solche Strukturen erschweren ganzheitliche Entscheidungen, da Informationen nicht in Echtzeit zusammengeführt werden können. Erst wenn Planung, Analyse und operative Umsetzung miteinander vernetzt sind, lassen sich Szenarien konsistent bewerten und umsetzen. Parallel dazu verändern sich die Strukturen globaler Liefernetzwerke. Handelskonflikte und industriepolitische Maßnahmen führen dazu, dass Produktions- und Beschaffungsstrategien stärker regional ausgerichtet werden. Gleichzeitig bleibt internationale Koordination notwendig. Lieferketten entwickeln sich daher in Richtung global vernetzter, aber lokal handlungsfähiger Modelle, die schneller auf Veränderungen reagieren können.