VMware-Exit: Wie Kunden aus der Lizenzfalle kommen

Die Übernahme von VMware durch Broadcom hat die Virtualisierungslandschaft fundamental verändert. Mit Preiserhöhungen von teilweise 300 bis über 1.000 Prozent, dem Ende von Dauerlizenzen (Perpetual-Lizenzen) und einem Mindestbezug von 72 Cores stehen viele Unternehmen vor einer strategischen Grundsatzentscheidung: Weiter mit VMware – oder den Weg in alternative Infrastrukturen suchen?

Auf der re:Invent 2025 hat Amazon Web Services (AWS) eine Antwort formuliert: Man will VMware-Kunden eine Heimat bieten – und zwar mit mehreren Migrationspfaden, die unterschiedliche Transformationsgrade ermöglichen.

Die Ausgangslage: Warum VMware-Kunden handeln müssen Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Laut einer Umfrage von Gartner suchen 73 Prozent der befragten Unternehmen nach Alternativen zu ihren bestehenden VMware-Umgebungen. Gleichzeitig prognostizieren die Analysten, dass 95 Prozent neuer Workloads künftig Cloud-nativ entwickelt werden. Broadcom hat mit seiner Lizenzpolitik – Umstellung auf Subscription-only, Core-basierte Abrechnung, Wegfall von Partnerrabatten – den Druck erhöht. Für deutsche Unternehmen kommt erschwerend hinzu, dass europäische Cloud-Provider bereits Wettbewerbsbeschwerden eingereicht haben. Die European Cloud Competition Observatory (ECCO) berichtet (PDF) von Preiserhöhungen um den Faktor acht bis fünfzehn und unfairen Lizenzpraktiken. Ein niederländisches Gericht hat Broadcom kürzlich verpflichtet, einer Regierungsbehörde Migrations-Support zu gewähren – ein Präzedenzfall, der die Spannung im Markt verdeutlicht.

Das Ökosystem: Cohesity, Veeam und Pure Storage als Enabler Eine Migration zu AWS bedeutet nicht, auf bewährte Enterprise-Tools verzichten zu müssen. Auf der AWS re:Invent zeigten mehrere Hersteller, wie sie VMware-Kunden auf ihrem Weg in die Cloud begleiten. Cohesity: Datensicherung über Infrastrukturgrenzen hinweg Cohesity positioniert sich als Anbieter von Cyberresilienz für hybride VMware-Umgebungen. Mit DataProtect as a Service können Unternehmen VMware-Workloads sowohl On-Premises als auch in VMware Cloud on AWS, Azure VMware Solution und Google Cloud VMware Engine sichern. Die kürzlich angekündigte Unterstützung für vSphere 9.0 zeigt, dass Cohesity auch nach der Broadcom-Übernahme an der VMware-Integration festhält. Für Migrationsszenarien besonders interessant: Die CloudSpin-Funktion ermöglicht das automatische Replizieren, Konvertieren und Hochfahren von On-Premises-VMs als EC2-Instanzen – eine Brücke zwischen VMware-Welt und AWS. Veeam: Backup als Migrationsvehikel Veeam Backup & Replication hat sich als De-facto-Standard für VMware-Datensicherung etabliert. Mit Veeam Cloud Mobility können Backups direkt auf AWS, Microsoft Azure oder Azure Stack wiederhergestellt werden – unabhängig davon, ob es sich um VMware-, Hyper-V- oder physische Workloads handelt. Diese Plattformunabhängigkeit macht Veeam zu einem strategischen Asset für Migrationsvorhaben. Die Direct-Restore-Funktionalität vereinfacht den Weg in die Public Cloud erheblich. Gleichzeitig unterstützt Veeam mit Instant VM Recovery die schnelle Wiederherstellung von VMs aus Backups – ein wichtiger Aspekt für Disaster-Recovery-Szenarien während und nach der Migration. Pure Storage: Enterprise-Storage für EVS Pure Storage hat mit der Unterstützung für Amazon EVS einen wichtigen Meilenstein erreicht. Pure Cloud Block Store ermöglicht es EVS-Kunden, die gleichen Enterprise-Storage-Funktionen zu nutzen, die sie aus dem eigenen Rechenzentrum kennen: unveränderliche Snapshots, Replikation und SafeMode-Ransomware-Schutz. Die Unterstützung für NVMe-oF/TCP statt nur iSCSI reduziert den CPU-Overhead auf EVS-Hosts erheblich. Laut Pure Storage können Kunden mit der Kombination aus EVS und Pure Cloud Block Store bis zu 50 Prozent beim TCO einsparen – ein starkes Argument für storage-intensive Workloads. Über den AWS Marketplace ist Pure Cloud Block Store direkt verfügbar, was die Beschaffung vereinfacht.

Strategische Handlungsempfehlungen Die Entscheidung für einen Migrationspfad sollte nicht von Panik getrieben sein, sondern von einer nüchternen Analyse der Workload-Charakteristika, Geschäftsanforderungen und verfügbaren Ressourcen: Inventory erstellen. Nutzen Sie Tools wie AWS Migration Hub oder die Discovery-Funktionen von AWS Transform, um einen vollständigen Überblick über Ihre VMware-Landschaft zu gewinnen. Welche Workloads sind geschäftskritisch? Welche haben komplexe Abhängigkeiten? Welche sind Kandidaten für eine Stilllegung? Kosten modellieren. Vergleichen Sie die Total Cost of Ownership für verschiedene Szenarien. Das kostenlose AWS Optimization and Licensing Assessment (OLA) kann dabei unterstützen, Einsparpotenziale zu identifizieren. Berücksichtigen Sie dabei nicht nur Lizenz- und Infrastrukturkosten, sondern auch Migrationsaufwände und Schulungsbedarf. Schrittweise vorgehen. Eine Big-Bang-Migration ist selten der richtige Ansatz. Beginnen Sie mit weniger kritischen Workloads, sammeln Sie Erfahrungen, und skalieren Sie dann. Amazon EVS eignet sich hervorragend als Brückentechnologie, die VMware-Kontinuität bietet, während parallel Modernisierungsvorhaben vorangetrieben werden. Partner einbinden. Die Komplexität von VMware-Migrationen sollte nicht unterschätzt werden. AWS Migration Competency Partner verfügen über spezialisiertes Know-how und können Zugang zu MAP-Credits (Migration Acceleration Program) ermöglichen, die einen erheblichen Teil der Migrationskosten abdecken können.