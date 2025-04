AWS Cloud Migration: Verfügbare Services und ihre Funktionen

Der erste und essenzielle Schritt zu einer Cloud-Umgebung ist die Datenmigration in die Cloud-Infrastruktur. Dies ist oft ein komplexer Prozess, bei dem es nicht nur darum geht, Daten von A nach B zu transportieren. Amazon Web Services (AWS) stellt seinen Kunden entsprechende Beratung und Tools zur Verfügung, mit denen sich alle mit der Cloud-Migration verbundenen Prozesse optimal planen und umsetzen und im Laufe des Cloud-Betriebs optimieren lassen. Dabei dürfen auch das Monitoring, Data Lifecycle Management und Kostenkontrolle nicht vergessen werden.

Im Dreisprung zur AWS-Cloud

Der Cloud Service Provider empfiehlt eine Migration in drei Schritten: Bewertung (Assess), Mobilisierung (Mobilize), Migrieren und Modernisieren (Migrate and Modernize). Darüber hinaus werden für jeden einzelnen Schritt Tools aufgeführt, mit denen sich die jeweiligen Prozesse optimiert umsetzen lassen sollen. Der Anbieter verspricht mit dieser Strategie Umgebungen jeder Größe migrieren zu können, unerheblich ob mit zehn, 100 oder 1.000 Anwendungen.

Bewerten

In der Bewertungsphase geht es nicht nur um die Evaluierung der IT-Umgebung und -Infrastruktur des Kunden, sondern auch um die Bereitschaft des Unternehmens, ihre Geschäftsprozesse in die Cloud zu verlagern. Dafür sollten entsprechende Szenarien durchgespielt und die Planung bei Bedarf angepasst werden.

Für diesen ersten Schritt können Anwender drei AWS-Tools nutzen. Die AWS-Optimierung und -Lizenzierungsbewertung (AWS OLA) erfasst und analysiert alle Ressourcen, sowohl On-Premises als auch in der Cloud, und erstellt einen Report über die genaue Nutzung und die anfallenden Lizenzkosten. Damit lässt sich die optimale Größe und Typ der Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) und Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) Instanzen für jede Workload ermitteln. Damit sollen die Lizenzkosten gesenkt und unnötige Lizenzen eliminiert werden. Darüber hinaus gibt AWS OLA Empfehlungen, wie sich die Instanzen optimal konfigurieren lassen, um den größtmöglichen Nutzen zu erhalten und die Anzahl der Lizenzen zu verringern. AWS verspricht Lizenzeinsparungen von bis zu 60 Prozent.

Ein weiteres Tool für den Bewertungsprozess ist der AWS Migration Evaluator. Der Evaluator gibt einen Überblick über die Ressourcennutzung und berechnet, welche Kosten für einen Hostwechsel anfallen. Zum Funktionsumfang gehört eine Bestandsaufnahme, die mit einem agentenlosen Kollektor durchgeführt wird. Alternativ lassen sich bereits vorhandene Daten von Erfassungs- und Überwachungs-Tools von Drittanbietern in den Evaluator importieren. Auch Inventar- und Nutzungsdaten, die über den AWS Application Discovery Service (ADS) erfasst wurden, können für die Bewertung eingespeist werden.

Weitere Funktionen sind Quick Insights für einen Überblick über die prognostizierten Kosten, die Serverabhängigkeitszuordnung (mit AWS Migration Hub), ein Abschlussbericht und die Bereitstellung von Migrationsfachwissen.

Das dritte Tool ist der AWS Migration Acceleration Program (MAP). MAP ist ein Migrationsprogramm und unterstützt spezialisierte Workloads durch umfassende Tools, Services, Beratung und Schulungen. Die unterstützten Workloads sind Mainframe, Windows, Speicher, VMware, SAP, Datenbanken und Amazon Connect. Das Tool soll das Erreichen der Migrationsziele gewährleisten.

Mobilisieren

In dieser Phase geht es darum, einen Migrationsplan zu erstellen. Schwachstellen, die in der Bewertungsphase entdeckt wurden, werden hierbei adressiert. Darüber hinaus baut der Anwender hier seine Basisumgebung, die so genannte Landing Zone auf und sollte die Betriebsbereitschaft und sein Cloud-Fachwissen optimieren. Der Migrationsplan muss festlegen, welche der sieben Migrationsstrategien das Unternehmen umsetzen möchte (eine genauere Erklärung dieser Strategien finden Sie im Beitrag Was bei der Cloud-Migration zu AWS zu beachten ist).Hier stehen fünf essenzielle Tools zur Verfügung, die bei der größtmöglichen Automatisierung und Planung der Migration helfen sollen.

Das Tool AWS Application Discovery Service fasst alle Daten über lokale Server zusammen. Dabei werden die Infrastruktur und die Serverabhängigkeiten identifiziert, die Performance gemessen sowie eine Data Exploration in Amazon Athena durchgeführt. Die Erfassung der Daten kann in drei verschiedenen Arten erfolgen: agentenlos, agentenbasiert oder dateibasiert. Dies hängt in der Regel von den verwendeten Servern und Workloads ab. Der Application Discovery Service ist mit dem AWS Migration Hub und dem AWS Database Migration Service Fleet Advisor integriert. Der Hub steht unter anderem als Speicher für die Daten bereit, der Fleet Advisor gibt Empfehlungen für Migrationsoptionen für Datenbank-Workloads.

Der AWS Migration Hub ermöglicht die automatisierte Planung und Nachverfolgung von Anwendungsmigrationen über verschiedene AWS- und Partner-Tools hinweg, sodass Firmen genau die Migrationslösungen nutzen können, die optimal zu ihren Anforderungen passen. Der Hub kann als Tool in allen drei Phasen der Migration dienen. Zum Funktionsumfang gehören unter anderem Strategieratschläge, Orchestrierung, ein intuitives Migrations-Dashboard und inkrementelles Anwendungs-Refactoring. Für den migrationsprozess kann der Anwender zudem ein so gennates Journey Template (quasi eine Reisevorlage) wählen, um die Migration vom Anfang bis Ende begleiet zu optimieren.

Die AWS Landing Zone automatisiert die Einrichtung einer skalierbaren und sicheren Multi-Account-Umgebung unter Verwendung von AWS Control Tower, AWS Organizations und weiteren Kernservices. Dabei wird eine strukturierte Account-Hierarchie erstellt, die zentrale Sicherheits-, Logging- und Netzwerkfunktionen gemäß dem AWS Well-Architected Framework implementiert.

Die Lösung konfiguriert automatisch einen Organizational Unit (OU)-basierten Aufbau mit zentralen Sicherheits-, Audit- und Log-Accounts. Mithilfe von AWS IAM und AWS Single Sign-On (SSO) wird ein rollenbasiertes Zugriffsmodell etabliert. Über Service Control Policies (SCPs) in AWS Organizations werden Sicherheits- und Governance-Richtlinien durchgesetzt.

Zusätzlich werden durch AWS CloudTrail und AWS Config zentrale Protokollierung und Compliance-Überwachung bereitgestellt. AWS S3 und Amazon CloudWatch dienen als zentrale Speicher- und Monitoring-Komponenten. Die Netzwerkinfrastruktur wird über vordefinierte VPCs, Subnets, Transit Gateway und optionale Anbindung an bestehende On-Premises-Netzwerke realisiert.

Noch vor der Migration produktiver Anwendungen stellt AWS Landing Zone somit eine initiale, standardisierte Sicherheits- und Betriebsbasis für Ihre Cloud-Umgebung bereit.

Das Tool AWS Control Tower ist ein vollständig verwalteter Service, der den Aufbau und die Verwaltung einer sicheren und konformen Multi-Account-Umgebung in AWS automatisiert. Er basiert auf dem Konzept der Landing Zone und nutzt ebenso zentrale AWS-Services wie AWS Organizations, AWS IAM Identity Center, CloudTrail, Config und Service Catalog. Control Tower richtet automatisch eine Account-Struktur ein, inklusive Management-, Logging- und Audit-Konten, und organisiert diese in Organizational Units (OUs) wie Production oder Sandbox.

Ein zentrales Element sind die Guardrails – vordefinierte Sicherheits- und Compliance-Kontrollen. Diese werden entweder präventiv (über Service Control Policies) oder detektiv (über AWS Config Rules) durchgesetzt und decken gängige Anforderungen wie Logging, Verschlüsselung oder regionale Nutzung ab. Über die integrierte Account Factory können neue Konten standardisiert erstellt und automatisch mit Logging, Netzwerk, Zugriffskontrollen und Sicherheitsrichtlinien ausgestattet werden.

Control Tower soll so den Einstieg in eine skalierbare Cloud-Governance-Architektur erleichtern, den manuellen Aufwand reduzieren und Unternehmen helfen, AWS-Umgebungen von Anfang an optimal zu betreiben – inklusive zentraler Protokollierung, rollenbasiertem Zugriff und erweiterbarer Netzwerkkonfiguration.

Migrieren und Modernisieren

In diesem Schritt wird jede Anwendung entworfen, migriert und validiert. Dafür gibt es sechs Kern-Tools beziehungsweise Services, darunter auch der Migration Hub, der oben beschrieben ist.

Der AWS Application Migration Service (AWS MGN) verschiebt die notwendigen Anwendungen. Er ermöglicht die automatisierte, agentenbasierte Migration physischer, virtueller oder Cloud-basierter Server nach AWS. Zwar ist auch eine agentenlose Migration möglich, der agentenbasierte Ansatz ist aber vom Anbieter empfohlen. Der Service repliziert laufende Quellsysteme kontinuierlich auf Blockebene in eine temporäre AWS-Zwischenablage (Staging Area) – ohne Ausfallzeit für den Ursprungsserver. Die Staging Area wird vom Service automatisch verwaltet und nach der Migration entfernt.

Die Replikation erfolgt über einen AWS Replication Agent, der auf den Quellservern installiert wird. Dieser überträgt Daten über eine verschlüsselte Verbindung in Amazon EC2-Instanzen in einem isolierten Staging-VPC, wobei Amazon EBS als Speicherziel dient. Sobald die Daten vollständig synchronisiert sind, kann eine Test- oder Cutover-Migration per Knopfdruck ausgelöst werden, bei der der Dienst automatisch ein lauffähiges EC2-Target-Image generiert, basierend auf vordefinierten Startvorlagen.

AWS MGN konvertiert die Quellinfrastruktur automatisch in Cloud-native EC2-Instanzen unter Beibehaltung von Netzwerk-, Speicher- und Betriebssystemkonfigurationen. Nach dem Go-Live können Replikation und Ressourcen automatisiert abgeschaltet werden.

Der AWS Database Migration Service (AWS DMS) ist ein verwalteter Service, der die Migration von Datenbanken zu AWS schnell, sicher und mit minimaler Ausfallzeit ermöglicht. Dabei unterstützt DMS sowohl homogene Migrationen – etwa von Oracle zu Oracle – als auch heterogene Migrationen, zum Beispiel von Microsoft SQL Server zu Amazon Aurora oder PostgreSQL. Der Dienst funktioniert, indem er eine sogenannte Replication Instance bereitstellt, die zwischen Quell- und Zielsystem vermittelt. Diese Instanz extrahiert die Daten aus der Quelldatenbank, transformiert sie bei Bedarf und überträgt sie dann an das Zielsystem.

Für die Anbindung werden dedizierte Endpoints für Quelle und Ziel konfiguriert, über die der Service Zugriff auf die Datenbanken erhält. DMS kann entweder eine einmalige Migration durchführen oder mit Hilfe von Change Data Capture (CDC) fortlaufend Änderungen an den Daten erfassen und synchronisieren – was eine nahezu unterbrechungsfreie Migration ermöglicht. Der Service unterstützt eine Vielzahl von Datenbankplattformen, darunter Amazon RDS, Aurora, Redshift, EC2-Installationen sowie On-Premises- und andere Cloud-Datenbanken.

Mit dem VMware Cloud on AWS werden bestehende VMware-Workloads in die AWS-Cloud zu erweitern oder zu migrieren. Technisch basiert die Plattform auf der VMware Cloud Foundation, die in AWS-Rechenzentren auf dedizierter Bare-Metal-Infrastruktur betrieben wird. Sie umfasst zentrale VMware-Komponenten wie vSphere (Compute), vSAN (Storage) und NSX (Netzwerk und Sicherheit), die als vollständig verwalteter Software-Stack bereitgestellt werden.

Die Lösung wird in Software-Defined Data Centers (SDDCs) betrieben, die über die VMware Cloud Console oder die VMware vCenter-Konsole provisioniert und verwaltet werden. Anwender können ihre bestehenden Management-Tools weiterverwenden und profitieren von der nahtlosen Integration mit nativen AWS-Services, beispielsweise für Storage (S3, EBS), Datenbanken (RDS) oder KI/ML-Funktionen.

Aufgrund nativer NSX-Netzwerkvirtualisierung sind hybride Netzwerke mit On-Premises-Umgebungen möglich – inklusive L2-VPN, HCX-basierter Migrationen und Direct Connect für latenzarme Verbindungen. Workloads können per Live Migration (vMotion) ohne Downtime in die Cloud verschoben werden.

VMware Cloud on AWS ist besonders geeignet für Cloud-Migrationen, Notfallwiederherstellung, Kapazitätserweiterung oder Rechenzentrumsmodernisierung – ohne dass Applikationen oder Betriebsmodelle grundlegend angepasst werden müssen.

Der AWS Marketplace ist weniger ein Tool als vielmehr eine Plattform, die Software und Services von Drittanbietern für die für die Nutzung in AWS bereitstellt. Für eine Migration bietet er eine Vielzahl von vorgefertigten Tools und Softwarelösungen, die den Migrationsprozess vereinfachen und beschleunigen können. Dies umfasst Migrationswerkzeuge zur Übertragung von Daten, virtuellen Maschinen (VMs) oder ganzen Anwendungen in die Cloud sowie Lösungen für Datenbankmigration, Infrastrukturmanagement und Automatisierung.

Beispielsweise können Unternehmen im AWS Marketplace Softwarelösungen finden, die ihnen helfen, ihre bestehenden On-Premises-Umgebungen mit AWS zu verbinden, Workloads zu migrieren, die Netzwerksicherheit zu optimieren oder die Compliance während der Migration zu gewährleisten.

Die AWS Managed Services (AMS) bietet vollständig verwaltete Cloud-Dienste, um eine AWS-Infrastruktur effizient zu betreiben und zu optimieren. AMS übernimmt die tägliche Verwaltung, Überwachung, Wartung und das Sicherheitsmanagement der AWS-Ressourcen. Zu den Services gehören unter anderem die Verwaltung von Compute, Storage, Netzwerken, Sicherheitsrichtlinien und Compliance.

Im Rahmen einer AWS Cloud Migration spielt AWS Managed Services vereinfacht das Tool den Übergang von On-Premises-Umgebungen in die AWS-Cloud und stellt gleichzeitig sicher, dass die Infrastruktur nach Best Practices betrieben wird. Während der Migration übernimmt AMS die Bereitstellung, Verwaltung und Überwachung der AWS-Ressourcen und hilft, den Betrieb reibungslos und sicher zu gestalten.

Zu den Vorteilen gehören eine schnellere Implementierung von Migrationslösungen, verbesserte Sicherheit durch kontinuierliche Überwachung, Compliance-Audits und proaktive Problemlösung. AMS sorgt zudem dafür, dass die Infrastruktur nach der Migration weiterhin optimal verwaltet wird, mit automatisierten Updates und Fehlerbehebungen sowie einer Integration von AWS-Services, um die betriebliche Effizienz zu maximieren.