Vergleich zwischen Amazon CloudWatch und AWS CloudTrail

Amazon CloudWatch und AWS CloudTrail sind wichtige Tools, über die AWS-Administratoren Bescheid wissen sollten.

CloudWatch ist ein vielseitiges Tool, das eine vorausschauende Überwachung und Alarmierung in AWS-Umgebungen ermöglicht. CloudTrail ist ein passiver Protokollierungsdienst, der eine vollständige Historie aller Konfigurationsänderungen und Verwaltungsereignisse innerhalb eines AWS-Kontos aufbewahrt.

In Kombination bieten diese Tools das Beste aus beiden Welten. CloudWatch kann den passiven Verlauf der Ereignisse nutzen, die CloudTrail verfolgen, und beide können Alarme erzeugen, die aktiviert werden, wenn ungewöhnliche Muster auftauchen. In diesem Artikel werden die einzelnen Tools und ihre jeweiligen Anwendungsfälle, Funktionen und Einschränkungen vorgestellt.

Amazon CloudWatch ist ein vorausschauendes Tool, da es Nutzungstrends erkennen kann. Es erklärt, wie sich die Dinge in einer AWS-Umgebung derzeit entwickeln und warnt Administratoren, wenn etwas schief zu gehen droht.

„Wenn eine CodeDeploy-Pipeline auf mysteriöse Weise abbricht, kann ich in den CloudTrail-Protokollen nach einem UpdateDeploymentGroup-Ereignis suchen“, sagt Yiwei Shen, ein Full-Stack-Entwickler bei Xennial Innovations. „Zu wissen, wer die Bereitstellungsgruppe aktualisiert hat und wann, kann die Fehlerbehebung erheblich vereinfachen.“

AWS CloudTrail zeigt Administratoren, wer was wann getan hat.

CloudTrail ist ein reaktives Tracking-Tool, da es nur Einblicke in den Verlauf von Ereignissen bietet, die in der Vergangenheit aufgetreten sind. Im Gegensatz zu AWS Config kann es nicht verhindern, dass eine bösartige Konfigurationseinstellung vorgenommen wird, und es kann keine Alarme oder Warnungen auslösen, wenn ungewöhnliche Aktivitäten auftreten. CloudTrail ist lediglich ein Ereignisprotokoll.

CloudTrail ist in erster Linie für Audits , Governance und Compliance -basierte Anwendungsfälle gedacht. Die Möglichkeit zu erkennen, wer eine Ressource wann aktualisiert hat, kann auch bei der Fehlersuche und -behebung hilfreich sein.

CloudTrail zeichnet jeden AWS-API-Aufruf auf, der innerhalt eines AWS-Kontos erfolgt. Jede Aktion, die ein Benutzer zum Erstellen, Konfigurieren, Verwalten und Interagieren mit AWS aufruft, läuft über einen API-Aufruf. Ein CloudTrail-Ereignis dokumentiert, wer den API-Aufruf getätigt hat, den Zeitpunkt des Aufrufs und die API, die aufgerufen wurde. CloudTrail verwaltet einen Verlauf dieser Ereignisse und speichert sie in einem S3-Bucket .

CloudTrail bietet eine digitale Überwachungskette, die jede Änderung an Ressourcen in einem AWS-Konto verfolgt.

„Die Möglichkeit, eine automatische Skalierung zu konfigurieren, wenn CloudWatch eine Auslastungsspitze feststellt, ist das, was einen Full-Stack-Entwickler nachts ruhig schlafen lässt“, sagt Shen.

CloudWatch-Schwellenwerte und -Alarme lassen sich nahtlos in die AWS-Autoskalierung integrieren. Wenn zum Beispiel einer EC2-Instanz der Speicher ausgeht oder eine Lambda-Funktion mehr Rechenleistung benötigt, kann ein CloudWatch-Alarm eine Autoscaling -Routine auslösen, die zusätzliche Ressourcen zuweist.

Benutzer können Schwellenwerte für alle Metriken festlegen, die sie überwachen möchten, und festlegen, wann bei Überschreitung ein Alarm ausgelöst werden soll. Wenn ein Alarm ausgelöst wird, wird eine Warnung an interessierte Parteien per E-Mail, Text oder einen anderen von Amazon Simple Notification Service unterstützten Mechanismus gesendet.

Beispielsweise können Teams, die sich mit Kapazitätsmanagement und Laufzeitleistung befassen, CloudWatch so konfigurieren, dass eine Vielzahl von Metriken überwacht wird, darunter:

Administratoren können andere AWS-Ressourcen, wie beispielsweise Relational-Database-Service-Datenbanken oder EC2-Instanzen , so konfigurieren, dass sie ihre Protokolldateien in CloudWatch veröffentlichen. Diese Konfiguration bietet folgende Vorteile:

Standardmäßig werden alle Protokolldateien , die von serverlosen AWS-Ressourcen erzeugt werden, zur Ansicht an CloudWatch gesendet.

2. Überwachung in Echtzeit

Amazon CloudWatch ist ein prädiktives Analyse -Tool. Es verfolgt Metriken in Echtzeit, unterhält eine Ereignishistorie und verfügt über Tools, die Trends im Zeitverlauf grafisch darstellen. CloudWatch unterstützt bei der Vorhersage zukünftiger Nutzungsmuster, die Administratoren nutzen können, um Ressourcen zuzuweisen, bevor es zu Engpässen oder Leistungsproblemen kommt.

Integration von CloudWatch und CloudTrail

CloudWatch und CloudTrail sind zwei unterschiedliche Tools, die zwei verschiedene Anwendungsfälle bedienen. Die beiden Tools überschneiden sich jedoch und Administratoren können sie gemeinsam nutzen.

CloudTrail protokolliert zum Beispiel fehlgeschlagene Anmeldeversuche. Ein häufiges Anzeichen für einen versuchten Account-Hijacking-Versuch ist eine übermäßige Anzahl von fehlgeschlagenen Anmeldeversuchen. Administratoren können verfolgen, ob eine ungewöhnlich hohe Anzahl von fehlgeschlagenen Anmeldeversuchen auftritt, indem sie CloudTrail-Protokolle an CloudWatch weiterleiten. Wenn die Anzahl der fehlgeschlagenen Anmeldeversuche pro Minute einen in CloudWatch festgelegten Schwellenwert übersteigt, wird eine Warnung an das Sicherheitsteam gesendet, das Korrekturmaßnahmen ergreifen kann.