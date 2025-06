Visualisierung von IT-Daten mit Grafana und Kibana

Datenvisualisierungs-Tools sind nützlich für Systemadministratoren, Softwareentwickler und Projektmanager. Grafana und Kibana sind zwei Tools, die Sie für diese Aufgaben in Betracht ziehen können.

Grafana und Kibana können Daten aus verschiedenen Quellen erfassen und verfügen beide über verschiedene Diagramme und Visualisierungs-Tools zur Darstellung der Daten, darunter Histogramme, Balkendiagramme und Liniendiagramme. Bevor Sie sich für ein Tool entscheiden, sollten Sie sich Zeit nehmen, um die Funktionen und Optionen zu erkunden und zu prüfen, wie diese den spezifischen Anforderungen Ihres Unternehmens entsprechen.

Grafana im Überblick

Grafana ist eine kostenlose Open-Source-Software, die Sie On-Premises oder über einen der vielen verschiedenen Cloud-Dienste hosten können. Grafana bietet einen Managed Service namens Grafana Cloud an, und mehrere Cloud-Anbieter, darunter AWS und Azure, offerieren Managed Grafana Services an, die nativ in ihre anderen Dienste integriert sind.

Grafana kann verschiedene Datenquellen zur Anzeige von Daten verwenden. Dazu gehören einige herstellerspezifische Quellen wie AWS CloudWatch, Google Cloud BigQuery und Azure Monitor. Weitere bekannte Tools, die sich in Grafana integrieren lassen, sind PostgreSQL, MySQL und MongoDB.

Unabhängig davon, welche Datenquelle Sie verwenden, erstellen Sie das Dashboard mithilfe von SQL-Abfragen oder dem visuellen Abfrage-Editor. Im Beispielvideo verwendet eine PostgreSQL-Datenbank Daten aus dem Lego-Datensatz Rebrickable. Verwenden Sie eine SQL-Abfrage, um eine Ansicht der Anzahl der Lego-Sets in jedem Thema zu erstellen, die Grafana als farbiges Balkendiagramm darstellt.

SELECT lt.name AS theme_name, COUNT(ls.set_num) AS number_of_sets FROM lego_themes lt JOIN lego_sets ls ON lt.id = ls.theme_id GROUP BY lt.name ORDER BY number_of_sets DESC;

Grafana kann auch Zeitreihendaten verwenden, um Echtzeitüberwachungs-Dashboards für Live-Systeme zu erstellen. Eines der anderen Dashboards im Video verwendet die in Grafana integrierte Datenquelle Test Data, die über einen bestimmten Zeitraum hinweg simulierte Daten anzeigt, um zu veranschaulichen, wie Echtzeitdiagramme dargestellt werden können.