Rancher vs. OpenShift vs. Tanzu fürs Kubernetes-Management

Um den effizienten Betrieb Ihrer Kubernetes-Umgebungen im großen Maßstab zu ermöglichen, benötigen Sie eine automatisierte Verwaltung. An dieser Stelle kommt das Kubernetes-Betriebsmanagement ins Spiel.

Das Kubernetes-Betriebsmanagement umfasst die Verwendung von Tools und Praktiken zur Rationalisierung von Bereitstellungskonfigurationsaufgaben und zur Überwachung des Leistungsniveaus für eine bedarfsgerechte Skalierung. Dieses Verfahren stellt auch sicher, dass die Infrastrukturkomponenten auf der Grundlage ausgewählter Hardwareelemente ausgewählt werden, um eine hohe Verfügbarkeit nach der Bereitstellung sowie eine hohe Ausfallsicherheit in schwierigen Zeiten zu gewährleisten.

Sicherheit und Zugriffskontrolle müssen Teil jeder Kubernetes-Betriebsmanagementstrategie sein. Implementieren Sie Sicherheits- und Zugriffskontrollrichtlinien, sichern Sie die Kommunikationskanäle zwischen Knoten und Pods, die innerhalb eines Clusters oder in anderen Clustern laufen, verwalten Sie Geheimnisse korrekt und halten Sie sich an alle anderen Best Practices für die Sicherheit.

Rancher bietet außerdem eine nahtlose Integration mit dem beliebten Paketmanager Helm. Die in Rancher integrierte Helm-Unterstützung ermöglicht es Anwendern, Applikationen mithilfe von vordefinierten Vorlagen bereitzustellen, die in Helm-Charts verfügbar sind.

TKG und Tanzu Mission Control erfüllen nicht nur die Anforderungen von Unternehmen in Bezug auf Governance, Sicherheit, Beobachtbarkeit und Integration mit den Sicherheits- und Netzwerkfunktionen von VMware vSphere und NSX, sondern unterstützen auch das Lebenszyklusmanagement von Anwendungen durch Tools wie VMware Aria Operations for Applications.

Tanzu verfolgt einen flexibleren Ansatz für das Cluster-Management, der sich in erster Linie auf die Aufrechterhaltung der Hochverfügbarkeit in Clustern über mehrere Umgebungen hinweg konzentriert. Tools wie Tanzu Kubernetes Grid (TKG) und Mission Control erleichtern die Verwaltung von Clustern im großen Maßstab und sorgen gleichzeitig für eine konsistente Verwaltung über Clouds und On-Premises-Infrastrukturen hinweg.

Überwachung und Protokollierung

Jede der drei Plattformen bietet einzigartige Überwachungs- und Protokollierungsfunktionen (Monitoring und Logging). Obwohl jede Plattform standardmäßig über integrierte Überwachungs- und Protokollierungsfunktionen verfügt, können sich die Funktionen je nach Version und Konfiguration unterscheiden. Wenn weitere Funktionen benötigt werden, können Unternehmen zusätzliche Überwachungs- und Protokollierungsprogramme hinzufügen.

Mit den integrierten Überwachungsfunktionen, die von Prometheus- und Grafana-Integrationen unterstützt werden, unterstützt Rancher die Konfiguration und Visualisierung von Metriken, die von Kubernetes-Clustern und -Anwendungen gesammelt werden. Darüber hinaus ist Rancher mit vorkonfigurierten Grafana-Dashboards ausgestattet, die wichtige Einblicke in den Gesundheitszustand des Clusters und die Ressourcennutzung bieten. Rancher unterstützt die Sammlung und Visualisierung von Protokollen durch die Integration von Tools wie Elasticsearch, Fluentd und Kibana, auch bekannt als EFK-Stack.

Auf OpenShift sind Prometheus Alertmanager und Grafana vorinstalliert und in den Monitoring-Stack integriert. Dies ermöglicht es Benutzern, die Betriebsmetriken von Clustern sowie die Metriken bestimmter Anwendungen, die in der Umgebung laufen, mithilfe vorkonfigurierter Dashboards zu überwachen.

Darüber hinaus ermöglicht OpenShift die Anpassung oder Erweiterung der Überwachungsspezifikationen für Ihren Cluster. Für die Log-Management-Funktionalität integriert sich OpenShift mit Elasticsearch, Fluentd und Kibana, um zentralisierte Log-Management-Services anzubieten, die es den Benutzern ermöglichen, alle im Cluster laufenden Anwendungen zu durchsuchen.

VMware bietet VMware Aria Operations for Applications, ehemals VMware Tanzu Observability by Wavefront, für die Überwachung von Kubernetes-Clustern an. Echtzeit-Metriken und Datenanalyse-Dashboards sind einige der Funktionen, die in diesem Angebot enthalten sind.

Weitere Funktionen sind die automatische Erkennung und Echtzeitüberwachung von Kubernetes-Komponenten und laufenden Anwendungen. Die Verwendung von Tanzu mit Elasticsearch, Fluentd und Kibana bietet den Benutzern eine einfache Möglichkeit, alle für die Analyse benötigten Protokolle über Kubernetes-Cluster an einem Ort zu sammeln.

Skalierbarkeit

Die Bewältigung wechselnder Arbeitslasten für containerisierte Anwendungen erfordert flexible und zuverlässige Skalierungsmechanismen. Hier kommen Container-Orchestrierungsplattformen wie Rancher, OpenShift und Tanzu ins Spiel.

Beachten Sie, dass die Skalierungsfunktionen und die Integration der automatischen Skalierung von der Version und den Konfigurationsvarianten der jeweiligen Plattform abhängen können. Die Verfügbarkeit des Infrastrukturanbieters und die zugrunde liegende Kubernetes-Distribution spielen ebenfalls eine Rolle bei den verfügbaren Funktionen.

In Rancher können Benutzer durch die Konfiguration der horizontalen Pod-Autoskalierung (HPA) die Anzahl der Pods erhöhen, wenn die CPU-Auslastung einen bestimmten Schwellenwert erreicht oder benutzerdefinierte Metriken erfüllt sind. Dies kann in Rancher entweder über die Benutzeroberfläche oder über Kubernetes-Manifeste erfolgen. Darüber hinaus können Benutzer mit integrierten Infrastrukturanbietern wie AWS und Microsoft Azure eine regelbasierte Cluster-Autoskalierung entsprechend benutzerdefinierter Metriken oder CPU-Auslastung implementieren.

OpenShift bietet native HPA für Benutzer, die ihre Pod-Anzahl automatisch skalieren möchten, wenn die Arbeitslastanforderungen im Laufe der Zeit schwanken. Indem Sie die Leistung der Kubernetes Cluster Autoscaler-Integration mit OpenShift-Orchestrierungs-Tools nutzen, können Sie auch die automatische Skalierung Ihrer zugrunde liegenden Cluster auf der Grundlage von Änderungen der Ressourcenauslastung aktivieren.

Tanzu macht es einfach, die Anzahl Ihrer Pods automatisch anzupassen und gleichzeitig die CPU-Auslastung und andere relevante Metriken durch seine HPA-Funktion zu überwachen. Durch die Integration in die native HPA-Funktionalität von Kubernetes können Sie die Anzahl der Anwendungsreplikate auf natürliche Weise anpassen, um schnell auf schwankende Anforderungen zu reagieren. Darüber hinaus ermöglichen die von VMware vSphere, Azure und AWS angebotenen Funktionen zur automatischen Skalierung von Clustern eine automatische Anpassung der Nodes auf der Grundlage von Metriken zur Ressourcennutzung, die durch spezifische Regeln konfiguriert werden.

Sicherheit

Kubernetes-Umgebungen erfordern strenge Sicherheitskontrollen, um die Sicherheit der Unternehmensdaten zu gewährleisten. Sicherheitsmaßnahmen sind für Rancher, OpenShift und Tanzu von größter Bedeutung, aber die drei Plattformen haben unterschiedliche Ansätze für die Zugriffskontrolle und -funktionen.

Rancher verwendet eine rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC), um granulare Zugriffskontrollrichtlinien für Benutzer oder Gruppen bereitzustellen, die von Administratoren festgelegt werden. Um eine unternehmenstaugliche Kubernetes-Umgebung bereitzustellen, die sowohl sicher als auch praktisch für Entwicklungsteams ist, enthält Rancher mehrere Kernfunktionen.

Dazu gehören eine fein abgestufte Rechteverwaltung für Cluster-Ressourcen und Namespaces, Multi-Tenancy und Cluster-Isolierungsfunktionen, um sichere und getrennte Umgebungen für mehrere Teams oder Anwendungen zu schaffen. Die sichere Geheimhaltungsfunktion von Rancher gewährleistet außerdem, dass sensible Informationen wie API-Schlüssel und Passwörter geheim bleiben.

OpenShift bietet auch wertvolle Sicherheitsfunktionen, mit RBAC-Funktionen, die es Administratoren ermöglichen, Benutzerberechtigungen zu verwalten, indem sie Rollen und Dienstkonten innerhalb der Cluster-Umgebung definieren. OpenShifts Sicherheitskontext-Beschränkungen unterstützen bewährte Sicherheitspraktiken zusätzlich; Pods können nicht mit privilegierten Berechtigungen ausgeführt werden, um eine sichere Ausführungsumgebung zu gewährleisten.

Tanzu bietet eine Vielzahl von Tools, die auf den Schutz von Kundendaten und die Einhaltung von Compliance-Richtlinien ausgerichtet sind. Eine dieser Funktionen sind Pod-Sicherheitsrichtlinien, mit denen Administratoren Regeln für bestimmte Pods festlegen können. Diese Richtlinien legen Grenzen für Container-Funktionen, Host-Zugriff und privilegierte Operationen fest. RBAC in Tanzu-Plattformen wie TKG und Tanzu Mission Control erhöht die Sicherheit weiter, da Administratoren die Benutzerrechte auf einer granularen Ebene durch Rollen und Rollenbindungen festlegen können.

Um die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten, enthalten Tanzu-Plattformen ein Auditing-System, das die Aktivitäten innerhalb der Umgebung genau verfolgt. Diese Funktion liefert wichtige Informationen über den Zustand der Umgebung und ermöglicht es den Administratoren, fundierte Entscheidungen über notwendige Änderungen zu treffen.

Über den Autor:

Saqib Jang ist Gründer und Leiter von Margalla Communications, einem Marktanalyse- und Beratungsunternehmen, mit Fachkenntnissen auf den Gebieten Cloud-Infrastruktur und -Services. Er ist eine Führungskraft in den Bereichen Marketing und Geschäftsentwicklung und besitzt über 20 Jahre Erfahrung bei der Entwicklung von Produkt- und Marketingstrategien sowie der Bereitstellung von Infrastrukturdiensten für Cloud- und Enterprise-Märkte.

Die Autoren sind für den Inhalt und die Richtigkeit ihrer Beiträge selbst verantwortlich. Die dargelegten Meinungen geben die Ansichten der Autoren wieder.