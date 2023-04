Kubernetes-Backup: Herausforderungen und verfügbare Lösungen

Container und Container-Orchestrierung, vor allem über Kubernetes, verändern die Art und Weise, wie Unternehmen Anwendungen entwickeln und ausführen. Container-Architekturen ermöglichen es Unternehmen, Anwendungen schnell zu entwickeln, bereitzustellen und wieder außer Betrieb zu nehmen. Außerdem sind containerisierte Anwendungen leichter zwischen der Cloud und lokalen Systemen übertragbar. Für einige Unternehmen ist dies der Hauptvorteil. Mit der zunehmenden Verbreitung von Containeranwendungen werden jedoch auch immer mehr kritische Daten verarbeitet, die gesichert werden müssen.

Eines der Argumente zugunsten von Containern war, dass keine Backups erforderlich sind, da die Architektur zustandslos ist und die Anwendungen oft auf eine sehr kurze Lebensdauer ausgelegt sind (die meisten haben eine Betriebsdauer von weniger als einem Tag). Alle zustandsbehafteten Komponenten werden aus dem zentralen Key-Value-Speicher (etcd) erzeugt.

Dies eignet sich hervorragend für die schnelle Anwendungsentwicklung und webbasierte Abläufe. Wenn Unternehmen jedoch Container in den Kern ihres Betriebs einführen und sie potenziell als Ersatz für herkömmliche Anwendungen einsetzen, benötigen sie ein höheres Maß an Schutz. Das bedeutet, dass die etcd-Datenbank und alle in persistenten Volumes gespeicherten Daten geschützt werden müssen.

Im Allgemeinen sichern Unternehmen Kubernetes nicht mit nativen Tools, wenn sie es überhaupt sichern. Viele Produktteams sichern die etcd-Konfigurationsdatenbank für ihre Cluster, dann sichern sie den Primärspeicher, in dem die Container-Images gespeichert sind, und alle Referenzen auf persistente Volumes in den YAML-Dateien.

Das ist generell in Ordnung, wenn die Komplexität gering ist und die Kubernetes-Anwendungen keinen oder nur einen minimalen Status haben. Man braucht Anwendungsbewusstsein, um den Zustand einer Anwendung zu sichern, und um zu erfassen, wo in einem bestimmten Schritt einer Anwendung die Transformation von Daten im Falle eines Desasters abgebrochen wurde.

Dies führt zu zwei Hauptansätzen für das Kubernetes-Backup - dedizierte Produkte und breiter angelegte Backup- und Recovery-Tools, die Container-Umgebungen unterstützen.

Traditionelle Backup-Lösungen schaffen es oft nicht, mit der dynamischen Natur einer Kubernetes-Umgebung mitzuhalten. RTOs und RPOs müssen deutlich enger definiert sein. Das kann heißen, dass die Anforderung an RPO bei Null oder höchstens bei 15 Minuten liegen. Die Software muss die Kubernetes-Anwendungen verstehen , was nicht alle Backup-Produkte leisten können. Dafür muss mit dem Backup der Namensraum und bestimmte Anwendungen gesichert werden.

Die Sicherung und Wiederherstellung für Kubernetes konzentriert sich auf die Sicherung der gesamten Anwendung aus dem lokalen Kubernetes-Cluster an einem anderen Speicherort, entweder extern oder auf einem sekundären Speicher. Bei dem externen Speicher kann es sich um Objektspeicher in Public oder Private Clouds oder um lokalen Speicher in eigenen Rechenzentren in verschiedenen Regionen handeln. Backup-Lösungen können auch mehrere Backup-Ziele haben. Backups werden häufig durchgeführt, um sich vor Systemausfällen zu schützen oder um eine Checkliste zur Einhaltung von Vorschriften oder gesetzlichen Bestimmungen für Ihre Anwendung zu erfüllen.

AFI bietet Backup-Funktionen für alle K8-Anwendungen, -Elemente und -Metadaten an. Sie soll zudem automatisierte Wiederherstellungen gesamter Kubernetes-Cluster und App-Komponenten ermöglichen. Darüber hinaus integriert sich die Lösung auch mit anderen Orchestrations-Plattformen für Container. Das AFI-Backup lässt sich als App bereitstellen, um isolierte Kubernetes-Umgebungen zu sichern, ohne dabei mit dem Internet verbunden sein zu müssen. Das Produkt ist auch als Cloud-gehosteter Backup-Service verfügbar, um das Backup-Management mehrerer Cluster zu konsolidieren. Die Sicherung kann am lokalen Standort, in einer S3 -Cloud oder im AFI-verwalteten Cloud Storage erfolgen.

Die Lösung wird über ein CLI oder ein GUI verwaltet. Es gibt zwei Optionen für die Wiederherstellung: Entweder im Kubernetes-Cluster oder in einem lokalen Verzeichnis. Das Bacula Enterprise Kubernetes-Backup-Modul unterstützt zudem eine Auflistungsfunktion. In diesem Modus werden einige nützliche Informationen über verfügbare Kubernetes-Ressourcen angezeigt, wie zum Beispiel die Liste der Kubernetes-Namespaces und die Liste der persistenten Kubernetes-Volumes. Die Funktion verwendet den speziellen .ls-Befehl mit einem plugin=<plugin>-Befehlsparameter.

Bacula Systems bietet eine Kubernetes Sicherungs- und Wiederherstellungslösung an, die auf der Webseite des Unternehmens in einem detaillierten Whitepaper erklärt wird. Um dieses herunterladen zu können, müssen sich interessierte IT-Verantwortliche allerdings registrieren. Das Kubernetes-Modul der Bacula-Enterprise-Lösung sichert unter anderem Bereitstellungen, Pods, Dienste und persistente Volumes von Kubernetes. Zu den Sicherungsfunktionen für Kubernetes gehören beispielsweise:

Integriertes Monitoring und historische Übersichten geben einen Einblick in die Backup-Aktivitäten, das Disaster Recovery, das Restore, die Datenvorhaltung und das Scheduling. Die Wiederherstellung erfolgt als Self Service und kann vom Anwender ohne Support vom Anbieter ausgeführt werden.

Druva bietet eine Lösung für das Kubernetes-Backup für AWS und verspricht eine Sicherung der Applikationsdaten ohne Komplexität entweder in Amazon EC2 oder EKS . Das Produkt ist applikationszentrisch und identifiziert alle Anwendungen, das darunterliegende Storage sowie die Datenbankservices in Kubernetes-Umgebungen. Auch Druva nutzt für die Datensicherung Snapshots, um schnelle und einfache Wiederherstellungen zu gewährleisten. Diese können in einer neuen AWS-Region oder in einem neuen AWS -Account wiederhergestellt werden, um Workload-Migration, Klonen oder Problembehebungen über das User Interface umzusetzen. Ein Recovery ist zudem in einem bereits existierenden oder einem anderen Namespace sowie im gleichen oder einem alternativen Cluster möglich. Datensicherungen können über verschiedene Regionen und über unterschiedliche Accounts erfolgen.

Die Lizenzstruktur orientiert sich an der Kubernetes-Nutzung. Die Community Edition bietet eine kostenfreie Nutzung für bis zu fünf Knoten. Eine Testversion der Enterprise Edition für bis zu 50 Knoten ist für 30 Tage zu testen. Die reguläre Software ist im Abonnement für ein, drei oder fünf Jahre zu erwerben, unterstützt beliebig viele Knoten und bietet Support rund um die Uhr an.

KubeDR

Catalogic Software bietet ebenso die kostenfreie Lösung KubeDR an. Diese befindet sich derzeit in der Alpha-Phase, was bedeutet, dass noch immer Änderungen in die Funktionen einfließen können. Wie bereits erwähnt, sicher Kubernetes alle Objekte in etcd, weshalb das Backup von etcd-Daten essentiell ist. Das KubeDR-Projekt implementiert ein Tool, das etcd-Daten und Zertifikate in einem beliebigen S3-Bucket sichert. Es folgt dem Operator-Muster, das in der Kubernetes-Welt populär ist. Für den Datentransfer zu den S3-Buckets nutzt die Lösung ein Tool namens restic. Die Backups selber sind verschlüsselt und dedupliziert. Backup-Aufträge können angehalten und wieder angestoßen werden. Darüber hinaus lässt sich die Zahl der Backups bestimmen, die vorgehalten werden sollen.

Die Installation erfolgt über eine YAML-Datei. Bevor der Admin die Backups aktivieren kann, muss er sicherstellen, dass Master Nodes und S3-Endpunkte (Backup-Ziel) eingerichtet sind. Die Datensicherung selbst wird mit Snapshots umgesetzt, wobei nicht nur etcd, sondern auch Zertifikate gesichert werden.

KubeDR stellt mehrere Metriken zur Verfügung, die mit Prometheus abgefragt und mit Grafana visualisiert werden können. Die meisten Metriken befassen sich mit der internen Implementierung, aber weitere Informationen sind ebenso abrufbar, unter anderem die Backup-Größe, erfolgreiche Backups, erfolglose Backups oder die Dauer der Datensicherung.

Der Hersteller arbeitet weiterhin an Optimierungen seiner Software und will weitere Funktionen in den kommenden Versionen integrieren. Dazu gehört der Support der Helm-Installation und die Möglichkeit das Backup-Tool zu wechseln und nicht nur an restic gebunden zu sein. Zudem ist geplant, zusätzlich zum S3-Backup-Ziel auch ein Dateisystem-Target zu unterstützen. Einige zusätzliche Details sind auch unter Github zu finden.

Metallic

Metallic gehört zum Commvault-Portfolio und bietet mit Metallic VM & Kubernetes eine Backup-Lösung für die entsprechenden Umgebungen. Das Produkt ist Cloud-basiert und direkt für Container konzipiert. Unabhängig davon, ob am eigenen Standort oder in der Cloud, Metallic unterstützt alle CNCF-zertifizierten Kubernetes-Distributionen, unter anderem AKS, Oracle Container Engine for Kubernetes, EKS, oder RedHat OpenShift.

Als Backup-Target stehen mehrere Optionen zur Wahl, sowohl Hardware als auch Software. Zu den Cloud-Speichermöglichkeiten gehören:

Metallic Cloud Storage (Azure oder OCI)

Microsoft Azure Storage

Amazon S3

HPE Cloud Volumes Backup

Oracle Cloud Infrastruktur

AWS

Die wählbaren Hardware-Systeme umfassen die folgenden:

Commvault Distributed Storage

Commvault

Hyperscale X

NetApp E-Series

Dell EMC: Isilon, Data Domain

Pure Storage: FlashArray, FlashBlade

HPE: Primera, Nimble, 3Par, StoreOnce Catalyst

Hitachi: HNAS, VSP, HCP

Die Backups können sowohl in-flight als auch at-rest verschlüsselt werden. Für optimierte Sicherheit kommen rollenbasierte, SSO- und SAML-Authentifizierung zum Einsatz. Um einen Schutz vor Ransomware-Angriffen zu gewährleisten, verfügt die Lösung über Anomalie-Erkennung und Air-Gap-Funktion. Darüber hinaus kann der Anwender vorkonfigurierte und empfohlene Pläne nutzen, die direkte Praxistipps geben.

Preise werden nach der Anzahl der virtuellen Maschinen berechnet. Ein Paket für 10 VMs kostet 84,78 Euro pro Paket/Monat, wenn der Nutzer bis zu 49 Pakete erwirbt. Bei 50 bis 199 Paketen kostet das 10er-Pack 72,35 Euro pro Monat. Kauft ein Kunde zwischen 200 und 999 Paketen, fallen 63,77 Euro pro Monat für 10-VM-Bundle an. Anwender, die mehr Pakete benötigen, müssen eine Preiskalkulation anfordern. Weitere Preismodelle sind auf der Webseite unter diesem Link abrufbar. Des Weiteren kann auch hier eine Testversion für 30 Tage ausprobiert werden.