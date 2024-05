Wie sich Container vollständig sichern lassen

Einer Schätzung von Gartner zufolge werden bis zum Jahr 2027 rund 50 Prozent der geschäftskritischen Anwendungen...

außerhalb zentralisierter Public Cloud Locations laufen. Der Markt für CIPS (Cloud Infrastructure and Platform Services) wird sich demnach merklich verändern. Zu den Trends, die künftig die Unternehmens-IT maßgeblich verändern werden, gehört unter anderem das Container-Management einschließlich des Backups.

Container in der Cloud unterliegen nicht immer demselben Backup-Regime wie sie für Volumes, Folder und Files gelten. Das liegt vor allem daran, dass die containerisierten Daten „transparent“ in den Container-Strukturen liegen. Dort stellt unter anderem der „invisible persistent storage“ (Persistent Volumes, unsichtbarer dauerhafter Speicher) ein Risiko dar.

Diese Strukturen innerhalb der Container werden von gängigen Tools zur Hochverfügbarkeit üblicherweise nicht behandelt. Dabei gelten für Container die gleichen Anforderungen an RTO und RPO (und auch an das RCO, die Recovery Consistency Objective).

IT-Risiken gelten auch für Kubernetes

Die Ursachen der Störungen verschwinden nicht durch die Verlagerung der Daten in die Cloud. Die Risiken für containerisierte IT-Anwendungen sind die gleichen wie für jede IT-Infrastruktur: Unglücke, Hardwarestörungen, menschliche Fehler (darunter irrtümliches Löschen von einzelnen Spalten oder Tabellen in Datenbanken oder gar kompletter Tabellen) bis hin zu Störungen auf dem Übertragungsweg. Es gibt viele Wege, auf denen die containerisierten Daten beschädigt werden können. Zudem gibt es noch die Störungen von außen, darunter vor allem Cyberattacken.

Weil Kubernetes die Anwendungen, die Daten und die Steuerungsinformationen für die Workloads kapseln, sind Backup-Lösungen gefragt, die Applikationen mit ihren Daten betrachten.

On-premises können Störungen auftreten, die mit einem Backup wiederhergestellt werden können. Doch wie sieht dies bei Kubernetes aus, wo komplette Datensammlungen in Containern in die Cloud verlagert worden sind. Ein herkömmliches Backup scheitert bei Kubernetes, weil die Datenstrukturen „transparent“ in der Cloud abgelegt sind.

Manche Admins behelfen sich mit dem, was die Kommandozeile hergibt. Das ist naturgemäß wirksam, doch nur wenig flexibel. Kubernetes verfügt über Befehle wie „kubectl get all --all-namespaces“ (zeigt eine Liste aller Ressourcen an). Das wäre ein Anfang. Die ectl-Befehle lassen sich weiter parametrisieren, um dann zum Beispiel die PV- und PVC-Objekte zu finden.

Allerdings gibt es einige Daten und Ressourcen, die mit den ectl-Befehlen möglicherweise nicht vollständig gesichert werden. Das sind zum Beispiel Anwendungsdaten innerhalb von Pods. Die ectl-Befehle listen zwar die Pods, sichern jedoch nicht die tatsächlichen Daten und Dateien, die von Anwendungen innerhalb dieser Pods erstellt oder verwendet werden. Ähnlich sieht es bei dynamisch erzeugten Ressourcen aus. Werden Ressourcen während des Betriebs angelegt, werden diese möglicherweise nicht erfasst, wenn Sie nur statische Listen von vorhandenen Ressourcen abrufen.

Während die Befehle ConfigMaps und Secrets anzeigen, zeigen sie unter Umständen nicht alle Konfiguration und Einstellungen. Applikationsspezifische Konfigurationseinstellungen vorhanden sein, die von den etcl-Befehlen nicht zwingend erfasst werden.

Jede Veränderung bedarf erneuter Eingriffe. Das gilt dann auch für die Batch-Dateien, die für einzelne Routine-Aufgaben gebastelt worden sind.

Um eine umfassende Sicherung von Kubernetes durchzuführen, ist es wichtig, eine ganzheitliche Sicherungsstrategie zu entwickeln, die alle relevanten Daten und Ressourcen berücksichtigt.