Veeam Data Cloud: Backup-Services für Azure und Microsoft 365

Mit Veeam Data Cloud reiht sich der Anbieter in die Liste der Cloud-Backup-Services ein, allerdings basierend auf einer engen Partnerschaft mit Microsoft. Das Angebot beschränkt sich im ersten Schritt auf Backup- und Recovery-Funktionen für Microsoft 365 und Azure. Veeam positioniert sein Backup-as-a-Service-Angebot als Out-of-the Box-Lösung, die richtlinienbasierte und einfache Data Protection bieten soll. Die Infrastruktur selbst wird von Veeam verwaltet.

Die Veeam Data Cloud hat ein Cloud-natives Design und die Architektur basiert auf Zero-Trust-Prinzipien. Als Speicher wird unter anderem Azure Blob genutzt, der von der Produktionsumgebung isoliert ist und kontinuierlich versioniert wird, was das Backup sicher und schnell verfügbar machen soll. Der Cloud-Service umfasst Backup-Software, Infrastruktur sowie Storage und bietet zudem Multi-Cloud-Backups mit Immutability. Dabei werden die Daten während der Übertragung (in transit) und im Ruhezustand (at rest) verschlüsselt. Zusätzlich verspricht die Lösung auch saubere Recoveries nach einem Cyberangriff, gestützt durch logische Air Gaps und unveränderliche Backups.

Abbildung 1: Veeam Data Cloud ist speziell für die Datensicherung von Micorsoft 365 und Azure konzipiert.

Für die Datensicherung unterstützt die Data Cloud verschiedene Plattformen und Workloads, darunter IBM AIX, Windows, Linux und VMware. Da Speicherkapazitäten von Azure bereitgestellt werden, lassen sich diese relativ schnell, unterbrechungsfrei und hoch skalieren. Die Integration von Cloudian Object Storage gewährleistet wie Object Lock und Audit Logging für Compliance- und Governance-Anforderungen. Darüber hinaus unterstützt das Object Storage Offsite-Backups an entfernten Standorten oder bei Public-Cloud-Anbietern und verbessert so Disaster-Recovery-Strategien. Um die größtmögliche Unterstützung für die Microsoft-Workloads zu bieten, nutzte der Anbieter die verfügbaren APIs.

Veeam bietet für seinen Service Standard-SLAs. Die Backup-Lösung ist entweder im Microsoft Marketplace oder bei Veeam-Resellern erhältlich. Azure-Kunden können die Veeam-Lizenzen auch mit ihren Azure-Credits (Monthly Azure Credit, MAC) erwerben. Bestandskunden von Veam haben die Möglichkeit einer Upgrade-Option, um die Data Cloud zu nutzen. Abgerechnet wird nach dem Azure-Prinzip pro Nutzer und Monat.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Veeam Data Cloud zwar einen umfassenden, mehrschichtigen Schutz für hybride Cloud-Umgebungen mit Funktionen wie Unveränderlichkeit, Skalierbarkeit und Plattformflexibilität bietet, andere Dienste wie Veritas NetBackup und IBM Cloud Backup jedoch Stärken in Bereichen wie Sicherheitsfokus, Plattformsupport-Spezialisierung und auf spezifische Anforderungen zugeschnittene Disaster-Recovery-Funktionen aufweisen.

Veeam setzt hier auf die spezifische Fokussierung auf die Microsoft-Workloads sowie auf die breite Kundenbasis und Marktdurchdringung von Microsoft Azure und 365. Andere Cloud-Services mögen hier eine größere Auswahl und Anwendungsflexibilität bieten, aber Veeam sieht hier seinen Vorteil in der umfassenden Unterstützung der Microsoft-Funktionalitäten durch die tiefe Integration der APIs.

Microsoft 365 Veeams Cloud-Backup-Service ermöglicht die Sicherung von daten aus den unterschiedlichen Microsoft-365-Applikationen wie Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive for Business und Teams. Über die Weboberfläche lassen sich zeitlich geplante Backup-Jobs anlegen und bearbeiten, autorisierte Nutzer freigeben und Backups manuell starten. Die Backups können über die Oberfläche durchsucht werden, wobei der Administrator spezifisch nach bestimmten Anwendungsdaten suchen kann, beispielsweise in Teams oder Outlook. Abbildung 2: Die Weboberfläche für das Backup von Microsoft-365-Daten ist übersichtlich und selbsterklärend. Für ein Restore wählt der IT-Verantwortliche zunächst die gewünschte Applikation, zum Beispiel Outlook, und den betroffenen Nutzer aus. Danach genügt ein Klick auf die Schaltfläche Restore Selected Mailbox, um die Daten wiederherzustellen. Dabei können zusätzlich Daten, die vom Nutzer gelöscht wurden, in das Restore einbezogen werden. Auch ein Vergleich mit Produktionsdaten ist hier möglich.

Microsoft Azure Backup- und Recovery-Funktionen für Microsoft Azure erlauben die Datensicherung (und das Wiederherstellen) von Azure VMs, Managed Disks, Azure SQL und Azure Files. Für die richtlinienbasierte Automatisierung steht dem Anwender ein automatisierter Drag-und-Drop-Wizard zur Verfügung. Für die Implementierung wählt der Admin zunächst Veeam Backup for Microsoft Azure aus. Danach kann entweder eine bestehende Appliance angesteuert oder eine neue installiert werden. Wird eine neue Appliance angelegt, muss der IT-Verantwortliche seinen Azure Compute Account angeben. Abbildung 3: Die Backups für Microsoft Azure lassen sich in wenigen Minuten einrichten. Für das Backup ist zudem die Angabe des Azure-Abos, des Zielrechenzentrums und der Ressourcengruppe notwendig. Hier sollte das gleiche Rechenzentrum gewählt werden, in dem sich auch die zu sichernden Produktionsdaten befinden. Dann wird der VM-Name und die VM-Beschreibung abgefragt. Darüber hinaus müssen Angaben zum Netzwerk und zur IP-Adresse in die Oberfläche eingetragen werden. Abbildung 4: Das Einrichten von Azure-Backups ist schnell umsetzbar, wenn der Admin über einige grundlegende Vorkenntnisse verfügt. Auch die Anmeldedaten für die verantwortliche Person werden hier festgelegt. Sind diese Schritte erledigt, erstellt das System die neue Backup-Appliance. Ist die Backup-Appliance angelegt, kann der Admin gewünschte Backup-Richtlinien festlegen und die Verschlüsselung aktivieren. Der gesamte Prozess dauert nicht länger als fünf Minuten, je nachdem wie Azure-versiert der jeweilige Anwender ist.