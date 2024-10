Tipps für das Backup von Microsoft Teams

Microsoft Teams erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit in Unternehmen und wird vom Anbieter stetig weiterentwickelt. In dem Kollaborations-Tool, dass Mitarbeiter an unterschiedlichen Standorten auf einer Plattform zusammenführt, sammeln sich so zahlreiche und wichtige Daten an, die durch ein Backup geschützt werden sollten. Dies ist jedoch nach wie vor kein einfaches Unterfangen, da Microsoft selbst bislang nur wenig eigene Tools und Funktionen bietet. Auch bei Drittanbietern findet der Anwender oft nur Teillösungen, die nicht alle Komponenten und Informationen von Microsoft Teams in einem Backup integrieren und sichern können.

Die Herausforderungen des Team-Backups

Die erste Hürde ergibt sich aus der Vielschichtigkeit der Anwendung. Teams besteht aus mehreren Komponenten, die miteinander verknüpft sind und somit Abhängigkeiten aufweisen. Würde ein Team gelöscht, so waren auch alle damit verbundenen Informationen wie Chats oder Dateien nicht mehr verfügbar. Zwar werden die Daten noch 30 Tage lang im Papierkorb aufbewahrt, aber eine Wiederherstellung gestaltet sich als schwierig und erfolgt nur über umständliche Exportprozesse. Damit stellen die Komplexität und Diversität von Teams die größte Hürde dar. Zu den Komponenten von Teams gehören:

Microsoft selbst bietet nur wenige native Möglichkeiten, Teams-Daten umfassend zu sichern. Es gibt zwar Backup- und Restore-Funktionen für einzelne Komponenten wie SharePoint Online oder Exchange Online, aber kein überspannendes Tool für Teams. So lassen sich beispielsweise Nachrichten nicht sichern.

Die Daten für Teams werden in der Regel an drei Lokationen abgelegt. Dateien, die in den Kanälen geteilt wurden, residieren in einem Team SharePoint Ordner. Dateien, die in privaten oder Gruppen-Chats ausgetauscht wurden, sind in einem Ordner von OneDrive for Business abgelegt. Persönliche oder Gruppen-Chat-Konversationen verbleiben in der persönlichen Mailbox, während Teams- und Kanal-Konversationen in der Gruppen-Mailbox vorgehalten werden. Dies allein bringt genügend Komplexität, um ein einfaches und zentrales Backup zu erschweren.

Anwendern, die ihre Teams-Daten native mit Microsoft absichern wollen, bieten sich nur drei Möglichkeiten:

Archivieren von Teams-Daten

Aufbewahrungsrichtlinien nutzen (Retention Policy)

Löschungsprozesse stark einschränken.

Die Einschränkung von Löschvorgängen sollte generell bestehen, um ein versehentliches Löschen von Informationen zu verhindern. Allerdings ist auch dies kein einfacher Prozess, sondern erfordert die Verwaltung der Nutzer von zwei Punkten aus. Will der Administrator Chat-Löschungen einschränken, so kann er das über das Microsoft Teams Admin Center und die Messaging Policy für Teams erreichen. Hier lässt sich auch das Löschen sämtlicher Nachrichten deaktivieren. Um das Löschen von Dateien zu verhindern, muss der Admin auf der SharePoint-Site für Berechtigungen eine neue Rolle hinzufügen und die Berechtigungen für den Nutzer auswählen, wobei auf „Löschen“ zu verzichten ist. In den Dokumentenbibliotheken kann man nun die Benutzergruppenberechtigungen auf diese neue Rolle ändern.

Die Nutzung der Aufbewahrungsrichtlinien (Retention Policys) für Teams-Daten wird vom Hersteller empfohlen, um die Informationen zu sichern. Die Policys werden über das Microsoft 365 Compliance Center konfiguriert. Kanäle, Chats und Dateien sind standardmäßig so konfiguriert, dass sie auf unbestimmte Zeit gespeichert werden. Microsoft Teams verwendet versteckte Exchange-Postfächer und den von Azure betriebenen Chat-Dienst, um Chat-Daten zu sichern. Außerdem können separate Aufbewahrungsrichtlinien für die Sicherung von Teams-Dateien in OneDrive for Business und SharePoint Online verwendet werden.

Die Aufbewahrungsrichtlinien sind kein Ersatz für eine Backup-Lösung. Es gibt mehrere Einschränkungen bei der Verwendung von Aufbewahrungsrichtlinien. So ist es nicht möglich, organisationsweite Teams-Aufbewahrungsrichtlinien zu implementieren, und sie müssen separat für Chats und Kanäle erstellt werden. Diese Richtlinien können zudem nicht auf private Kanalnachrichten angewendet werden. Des Weiteren werden Aufbewahrungsrichtlinien zur Sicherung von Compliance-Datensätzen und nicht der Originaldaten verwendet. Das bedeutet, dass bestimmte Elemente nicht gespeichert werden und die Daten nicht in der ursprünglichen Form wiederhergestellt werden können.

Zunächst sei darauf hingewiesen, dass eine Archivierung keinem Backup entspricht und somit auch keine schnellen Wiederherstellungen bieten kann. In Falle von Teams ist es eher eine umständliche Alternative, wenn andere Methoden für das Unternehmen keine Option sind. Darüber hinaus werden auch nur abgeschlossene Vorgänge archiviert und je nach Vorgabe zwischen sechs und zehn Jahren aufbewahrt – im besten Falle unverändert. Diese Daten werden in der Office 365 Cloud abgelegt und dann aus der Liste der aktuellen Teams entfernt. Im archivierten Zustand lassen sich die Daten nicht mehr bearbeiten.