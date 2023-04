Dokumente in der eigenen Cloud zuverlässig schützen

SharePoint Online und OneDrive sind standardmäßig nicht sicher vor Ransomware-Angriffen. Gelingt es der Malware im Cloud-Speicher Fuß zu fassen, kann die Ransomware problemlos Daten in Bibliotheken und auch im Cloud Storage OneDrive oder OneDrive for Business verschlüsseln. Damit sollten sich Administratoren auseinandersetzen, da ansonsten die Gefahr besteht enormen Schaden im eigenen Unternehmen nicht verhindern zu können.

Übernehmen Angreifer ein Konto eines Benutzers, der Zugriff auf SharePoint Online hat, können sie Ransomware in SharePoint einschleusen. Dabei helfen auch Versionierungen nicht, denn die Ransomware kann problemlos alle Versionen auf 1 reduzieren und diese anschließend verschlüsseln. Dennoch ist die Versionierung in SharePoint ein wichtiger Punkt, um die Daten vor Ransomware zu schützen und sollte daher zum Einsatz kommen. Allerdings ist dieser Schutz keineswegs perfekt, wie das Angriffskonzept von Proofpoint zeigt.

Wir haben uns in den Beiträgen Darauf sollten Sie beim Backup von Microsoft 365 achten und Synology Active Backup for Microsoft 365 und Google Workspace mit diesen Themen bereits auseinandergesetzt. Wichtig ist an dieser Stelle, dass Anwender selbst keinen Zugriff auf die Sicherung erhalten, sondern dass diese physisch von den gesicherten Daten entfernt sind, abgesichert durch Berechtigungen.

Um sich vor diesen Cyberangriffen zu schützen, ist das Anlegen lokaler Sicherungen oder Sicherungen der Daten in der Cloud unerlässlich. Gelingt es Ransomware die Daten in den Bibliotheken zu verschlüsseln, lassen sich diese über das Backup wiederherstellen. Hier können Angreifer auch durch Phishing keinen Schaden anrichten. Wichtig ist dabei aber eine korrekt vorgenommene Datensicherung.

Generell hat Microsoft in SharePoint Online einen Schutz vor Viren integriert. Laden Anwender Dateien auf den Server hoch, prüft der Server die Datei nach dem Upload (asynchron) nach Malware. Das stellt leider keinen vollständigen Schutz vor Viren dar, sondern nur einen gewissen Grundschutz. Laden Anwender eine Datei aus SharePoint herunter, die der Scanner in SharePoint noch nicht überprüft hat, dann prüft der Dienst die Datei vor dem Download nach Viren.

Der Bordmittelschutz in Microsoft 365 reicht nicht aus, um SharePoint Online, Teams oder OneDrive zuverlässig vor Angriffen und Ransomware zu schützen. Microsoft bietet hierzu aber mit Microsoft 365 Defender einen Dienst an, mit dem ein erweiterter Schutz gegen Ransomware erreicht werden kann. Über die Adresse https://security.microsoft.com erreichen Admins den Bereich zur Steuerung des integrierten Virenschutzes, der auch SharePoint Online vor Viren schützt. Der Dienst kann bis zu 90 Tage kostenlos getestet werden.

Dokumentenarchive in SharePoint nutzen

In SharePoint lassen sich die Dokumente über Aufbewahrungseinstellungen so absichern, dass bestimmte Versionen einer Datei archiviert werden. Das stellt sicher, dass Ransomware diese Versionen nicht ändern kann. Das wiederum ermöglicht die Wiederherstellung der Daten, wenn Ransomware andere Versionen verschlüsselt. Die Konfiguration dazu wird über Richtlinien in SharePoint konfiguriert. Dadurch lassen sich Daten in SharePoint Online und in lokalen betriebenen SharePoint-Servern absichern.