Synology Active Backup for Microsoft 365 und Google Workspace

Synology bietet für seine NAS-Systeme eine webbasierte Verwaltungsoberfläche und zahlreiche kostenlose Apps an, mit denen sich die Funktionen von NAS-Systemen erweitern lassen. Eine interessante und gleichzeitig kostenlose Lösung ist dazu in der Lage, Daten in der Cloud aus Microsoft 365 zuverlässig auf ein NAS-System On-Premises zu sichern.

Die hier gesicherten Daten lassen sich zusätzlich ein weiteres Mal auf eine externe Festplatte oder an einen anderen Speicherort sichern, zum Beispiel über die regelmäßige Sicherung des NAS-Systems.

Abbildung 1: Mit Synology Active Backup for Microsoft 365 lassen sich Daten aus Microsoft 365 auf Synolog-NAS-Systeme sichern.

Auch hier stehen kostenlose Apps zur Verfügung, zum Beispiel Active Backup for Business. Parallel zu Microsoft 365 kann die Lösung auch Daten aus Google Workspace speichern. Dazu stellt Synology noch die App „Active Backup for Google Workspace“ zur Verfügung, die natürlich ebenfalls parallel zu Active Backup for Microsoft 365 zum Einsatz kommen kann.

Synology Active Backup for Microsoft 365 steht kostenlos für alle NAS-Systeme zur Verfügung, welche die Lösung unterstützt. Es gibt auch keine Begrenzung der Datenmenge, die Active Backup unterstützt, das Limit ist der Speicherplatz auf dem NAS-System, der dazu zur Verfügung stehen muss.

Hier müssen Admins aufpassen, denn nicht alle Apps aus dem Paketzentrum funktionieren auch für alle NAS-Systeme von Synology. Ist eine App nicht kompatibel oder für bestimmte Systeme nicht vorgesehen erscheint diese in den meisten Fällen aber überhaupt nicht in der Anzeige der Apps. Auf der Webseite von Synology ist eine Liste der NAS-Systeme zu sehen, die Active Backup for Microsoft 365 einsetzen können.

Abbildung 2: Synology Active Backup for Microsoft 365 lässt sich bequem aus dem Paketzentrum installieren.

Synology Active Backup for Microsoft 365 installieren Die Apps von Synology stehen in der Weboberfläche über das Paketzentrum zur Verfügung und können auch von weniger erfahrenen Anwendern oder Admins installiert und bedient werden. Wie die meisten Apps aus dem Paketzentrum, bindet sich auch Active Backup for Microsoft 365 direkt in die Weboberfläche ein und lässt sich auch von hier bedienen. Die Installation der App ist in wenigen Minuten abgeschlossen. Danach steht sie in der Weboberfläche zur Verfügung lässt sich von hier aus auch starten. Abbildung 3: Nach der Installation steht Active Backup for Microsoft 365 in der Weboberfläche des NAS zur Verfügung.