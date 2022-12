Server, NAS und PCs kostenlos und professionell sichern

Wer ein Synology-NAS kauft, hat über das Paket-Zentrum Zugriff auf kostenlose Zusatzlösungen, die in den meisten Fällen hochprofessionell zur Verfügung stehen. Synology Active Backup for Business ermöglicht eine umfassende Sicherung von Servern, PCs und sogar kompletter NAS-Systeme. Die Wiederherstellung ist auf Ebene von Bare-Metal problemlos möglich. Vor allem KMU aber auch Vereine, öffentliche Organisationen und ebenfalls Privathaushalte profitieren von der Lösung. Wir zeigen die Einrichtung in der Praxis.

Im Paket-Zentrum steht Active Backup for Business parallel zu Active Backup for Microsoft 365 und Active Backup for Google Workspace zur Verfügung. Die drei Lösungen lassen sich auch parallel einsetzen.

Synology Active Backup for Business in der Praxis: Installation

Sicherungsjobs in Active Backup for Business einrichten

Ein wichtiger Punkt für die Sicherung von Computern mit Active Backup for Business sind die Vorlagen, die in den Einstellungen auf der Registerkarte Vorlage zur Verfügung stehen. Hier lassen sich auch eigene Vorlagen festlegen und die vorhandenen anpassen. Die Vorlage steuert, ob es sich um einen PC oder Server handelt, welche lokalen Daten gesichert werden sollen, wann die Sicherung erfolgen soll, wie lange das NAS die Daten aufbewahren muss und welche Berechtigungen für den Zugriff auf die Daten notwendig sind.

Abbildung 6: Konfigurieren der Vorlage für die Sicherung von Daten mit Active Backup for Business.

Im Rahmen der Einrichtung des Agenten für Active Backup für Business wird auch die Vorlage ausgewählt, mit welcher der jeweilige Client gesichert werden soll. Um einen Client anzubinden, ist der Agent für Active Backup for Business notwendig. Dieser kann einmalig heruntergeladen und anschließend auf den Clients verteilt werden. Der Agent kann bei Synology auch aus dem Download-Zentrum heruntergeladen werden. Die direkten Links zeigt das Portal an, wenn ein Gerät in Active Backup for Business hinzugefügt wird.

Abbildung 7: Anbinden von neuen Geräten zu Active Backup for Business

Der Agent hat eine Größe von etwa 40 MB. Die MSI-Datei kann manuell installiert werden, oder über Mechanismen zum Verteilen von Software, zum Beispiel auch mit Gruppenrichtlinien in Active Directory. Während der Installation selbst sind keine Eingaben von Daten erforderlich. Erst beim Aufrufen des Agenten erfolgt die Anbindung an das NAS-System. Hier sind Name, Benutzername und Kennwort für den Zugriff notwendig.

Abbildung 8: Anbindung von Clients an Active Backup for Business.

Sobald ein Client angebunden ist, erscheint er in der Übersicht von Active Backup for Business sowie in den einzelnen Bereichen auf der linken Seite. Durch das Anklicken eines angebundenen Gerätes startet ein Assistent, über den die Sicherung eingerichtet wird. Der Assistent erstellt eine Sicherungsaufgabe für das jeweilige Gerät. Dabei greift der Assistent auf die Daten der bereits festgelegten Vorlagen zurück. Die Sicherungsaufgaben lassen sich jederzeit nachträglich konfigurieren.