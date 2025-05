NAS-Vergleich: Stärken, Unterschiede und Einsatzoptionen

Anwender und KMUs, die ein leistungsstarkes NAS-System für Virtualisierung, zentrale Datensicherung und die Integration in hybride IT-Strukturen sucht, sollte sich die Synology DS1823xs+ und die QNAP TS-464-8G näher ansehen. Beide Systeme bieten für technisch versierte Anwender eine Vielzahl an Funktionen, setzen jedoch unterschiedliche Schwerpunkte.

Synology DS1823xs+ und QNAP TS-464-8G sind vielseitige NAS-Systeme, die sowohl in Unternehmen als auch im privaten Bereich zahlreiche Einsatzmöglichkeiten bieten. Beide Geräte eignen sich für die zentrale Speicherung und Verwaltung großer Datenmengen, für die Sicherung physischer und virtueller Umgebungen, für die Umsetzung effizienter Backup-Strategien sowie für die Integration in hybride Cloud-Architekturen. Darüber hinaus unterstützen sie Virtualisierungslösungen, die Verwaltung umfangreicher Videoüberwachungssysteme und die Nutzung als Multimedia-Plattformen für hochauflösende Inhalte. Es ist daher auch möglich direkt auf den NAS-Systemen virtuelle Maschinen (VMs) zu betreiben. Dabei kann es sich um Windows-Server oder auch Linux handeln.

Durch ihre leistungsstarke Hardware, die umfangreichen Verwaltungsfunktionen und die flexible Erweiterbarkeit bieten sowohl die DS1823xs+ als auch die TS-464-8G eine solide Grundlage für unterschiedliche Anforderungen in dynamischen IT-Umgebungen. Beide Systeme sind gut ausbaubar, bieten zahlreiche Funktionen und Ausbaumöglichkeiten und können als eigenes Server-System zum Einsatz kommen, das weit über die Möglichkeiten eines herkömmlichen NAS hinaus gehen. Preislich liegt ein Synology DS1823xs+ mit 4 TB Speicherplatz bei etwa 2.400 Euro. Ein QNAP TS-464-8G kostet mit 8 GB Speicher und 8 TB Speicherplatz etwa 900 Euro. Preislich hat QNAP daher durchaus die Nase vorn.

Leistung und Hardware

Das Synology DS1823xs+ nutzt einen AMD Ryzen V1780B Prozessor mit vier Kernen und bis zu 3,6 GHz, während die QNAP TS-464-8G auf einen Intel Celeron N5095 mit vier Kernen und 2,9 GHz setzt. Das DS1823xs+ integriert zusätzlich ein Hardware-Verschlüsselungsmodul und bietet ECC-geschützten Arbeitsspeicher, was die Systemstabilität erhöht. ECC-RAM (Error-Correcting Code Random Access Memory) ist für den Einsatz in NAS-Systemen durchaus relevant, weil er Datenfehler im laufenden Betrieb erkennen und automatisch korrigieren kann. Gerade bei einem Netzwerkspeicher, der dauerhaft verfügbar sein muss und zentrale Aufgaben wie Dateifreigabe, Virtualisierung oder Sicherung übernimmt, können selbst kleinste Speicherfehler schwerwiegende Folgen haben, von stillen Datenbeschädigungen bis hin zu Systemabstürzen. ECC-RAM erhöht die Datenintegrität und Systemstabilität, was vor allem in Umgebungen mit hoher Verfügbarkeit, geschäftskritischen Anwendungen oder großem Datenvolumen von zentraler Bedeutung ist. In Verbindung mit Dateisystemen wie Btrfs, die zusätzliche Schutzmechanismen bieten, schafft ECC-RAM eine zuverlässige Basis für konsistente und fehlerfreie Datenspeicherung.

Synology installiert 8 GB DDR4 ECC-RAM, erweiterbar auf 32 GB. QNAP setzt auf 8 GB DDR4-RAM ohne ECC, erweiterbar auf 16 GB. Beide Systeme verfügen über eine Gleitkommaeinheit und hardwarebeschleunigte Verschlüsselung (AES-NI). Das TS-464-8G besitzt zusätzlich einen 4 GB Dual-Boot-Flash-Speicher.