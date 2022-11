NAS-Systeme: Vier verfügbare Optionen für Unternehmen

Da die Datenmenge von Jahr zu Jahr exponentiell ansteigt, gibt es keine Anzeichen dafür, dass der Bedarf an Unternehmensspeicher nachlässt. Die Entscheidung, welchen Speicher man kaufen soll, kann jedoch ein entmutigender Prozess sein. Zahlreiche Hersteller bieten NAS-Geräte für Unternehmen an, wobei verschiedene Modelle verfügbar sind. Dieser Artikel hilft Anwendern, herauszufinden, worauf sie beim Kauf einer NAS-Anwendung für Unternehmen achten sollten.

Einer der ersten Punkte, die bei der Auswahl eines NAS-Geräts zu berücksichtigen sind, ist die Art der Nutzung. Nicht alle NAS-Geräte sind für den Einsatz in Unternehmen geeignet; viele sind speziell für die Verwendung durch Heimanwender oder kleine Unternehmen konzipiert.

Ein weiterer Punkt, den Sie beachten sollten, ist, dass einige Hersteller Laufwerksschächte für das Daten-Caching reservieren. Wenn eine NAS-Appliance beispielsweise in erster Linie für den Betrieb mit Festplatten ausgelegt ist, kann der Hersteller eine kleine Anzahl von Laufwerksschächten für die Verwendung als SSD-Cache vorsehen. Der Cache-Speicher ist nicht in der nutzbaren Kapazität einer Appliance enthalten, und die Reservierung von Laufwerkseinschüben für den Cache-Speicher reduziert die Anzahl der Einschübe, die für die normale Datensicherung verwendet werden könnten.

CPU - und Speicherressourcen sind nicht die einzigen Faktoren, die die Leistung einer Appliance beeinflussen. Auch die Art der unterstützten Festplatten spielt eine große Rolle. SSDs sind schneller als HDDs , aber das ist noch nicht alles. Einige NAS-Geräte verwenden SSDs zum Zwischenspeichern von Lese- und Schreibvorgängen, um die Gesamtleistung zu verbessern. Unter Leistungsgesichtspunkten ist es wichtig, den Cache auf mehrere SSDs zu verteilen, da das NAS so von der kombinierten Leistung aller Cache-Laufwerke profitieren kann.

In gewisser Hinsicht ist die NAS-Leistung mit der Leistung eines PCs vergleichbar. Schnellere Prozessoren und große Memory -Mengen bedeuten im Allgemeinen eine bessere Gesamtleistung. Es ist wichtig sicherzustellen, dass das Gerät einen ECC-Speicher ( Error Correction Code ) verwenden kann, der zur Verringerung von Datenintegritätsfehlern beiträgt.

Es ist erwähnenswert, dass fast jedes NAS-Gerät über USB 2.0-Anschlüsse verfügt. Diese Anschlüsse können manchmal zum Anschließen von Tastatur und Maus verwendet werden, in der Regel kommen sie jedoch zum Anschließen externer Speicher zum Einsatz.

Nahezu jedes NAS verfügt über Gigabit-Ethernet -Anschlüsse (GbE). In einigen Fällen können diese Anschlüsse aggregiert werden, damit sie gemeinsam als Multi-GbE-Anschluss fungieren können. Es ist besser, eine echte Hochgeschwindigkeitsverbindung zu nutzen, als eine schnelle Verbindung aus mehreren langsamen Verbindungen zu erstellen. Ein oder mehrere 10-GbE -Ports sind ein guter Ausgangspunkt, aber einige Appliances unterstützen noch schnellere Verbindungen.

Die meisten Appliances der Enterprise-Klasse sind für die Rack-Montage konzipiert und entsprechen den Standards 1U, 2U oder 4U . Einige NAS-Geräte sind jedoch nicht für den Rack-Einbau geeignet, so dass Sie sich vor dem Kauf über den Formfaktor des Geräts informieren sollten.

NAS-Systeme enthalten fast immer sensible Daten. Zumindest sollte ein starker Verschlüsselungsalgorithmus wie der 256-Bit Advanced Encryption Standard verwendet werden, um Datenverluste zu verhindern, falls NAS-Laufwerke gestohlen werden. Achten Sie auch auf andere grundlegende Sicherheitsstandards wie HTTPS und mehrstufige Authentifizierung .

Die meisten NAS-Appliances für Unternehmen unterstützen die Fernverwaltung über eine HTTPS- Schnittstelle . Dies bedeutet in der Regel, dass einer der Netzwerkadapter der Appliance für die Verwaltung reserviert und mit Ihrem Verwaltungsnetzwerk verbunden wird. Dieser Ansatz verhindert, dass der Verwaltungsdatenverkehr die Leistung beeinträchtigt. Außerdem wird die Sicherheit verbessert, da Sie den Verwaltungsverkehr nicht mit dem Speicherverkehr im selben Netzwerk vermischen.

QNAP bietet das TS-h3087XU-RP in einer Vielzahl von Hardware-Konfigurationen an. Es ist mit einer Intel Xeon E-2378 CPU ausgestattet, die mit bis zu 4,8 GHz läuft. Die Appliance verfügt über vier Steckplätze für DDR4 ECC-Speicher, wobei jeder Steckplatz bis zu 32 GB aufnehmen kann.

Wie andere Hersteller bietet auch QNAP eine Vielzahl von NAS-Geräten für Unternehmen an, die von All-Flash-Geräten bis hin zu NAS mit zwei Controllern reichen. Eine der leistungsstärksten NAS-Appliances des Unternehmens ist das TS-h3087XU-RP. Bei diesem System handelt es sich um ein Rack-montiertes NAS, das bis zu 128 GB DDR4 ECC-Speicher und eine Mischung aus HDD- und SSD- Speicher unterstützt. QNAP empfiehlt dieses NAS für Aufgaben wie das Hosten von VMs und containerisierten Anwendungen , Backup - Repositories oder Cloud-Speicher-Gateways .

Synology bietet mehrere verschiedene NAS-Appliances an, darunter All-Flash-Arrays , die auf Skalierbarkeit ausgelegt sind, und solche, die für Allzweckspeicher gedacht sind. Eine dieser NAS-Appliances ist die RackStation RS4021xs+.

Asustor bietet eine Vielzahl von NAS-Appliances an, von denen viele auf die Nutzung im Heimbüro ausgerichtet sind. Solche Geräte sind nützlich für diejenigen, die einen Medienserver oder eine Private Cloud einrichten möchten, oder für diejenigen, die einfach zusätzliche Speicherkapazität benötigen und etwas Anspruchsvolleres als eine externe Festplatte der Consumer-Klasse verwenden möchten. Das Unternehmen bietet auch mehrere Appliances für kleine Unternehmen und mindestens ein NAS, das für größere Organisationen geeignet ist.

TerraMaster

Auch TerraMaster richtet sich in erster Linie an Heimanwender und kleine Unternehmen. Das Unternehmen bietet mehrere NAS-Appliances der Enterprise-Klasse an, wie zum Beispiel die U24-722-2224, eine Rack-Mount-Appliance mit 24 Einschüben.

Die U24-722-2224 ist mit einem Quad-Core-Xeon-Prozessor mit 3,5 GHz (E-2224G) ausgestattet. Die vier DDR4-Steckplätze der Appliance sind mit 16 GB RAM vorkonfiguriert, können aber mit bis zu 64 GB bestückt werden. Aus dem Datenblatt des Produkts geht nicht hervor, ob ECC-Speicher unterstützt wird.

Die Appliance verfügt über vier Single-GbE-Ports sowie drei PCIe 3.0 8x-Erweiterungsports, die für die Installation von 10 GbE genutzt werden können. Darüber hinaus unterstützt TerraMaster Link Aggregation für seine integrierten Ports, um einen höheren Durchsatz zu ermöglichen, als ein einzelner GbE-Port bieten kann. Die Link-Aggregation-Funktion stellt sicher, dass die Appliance die Netzwerkkonnektivität auch dann aufrechterhalten kann, wenn ein Port ausfällt. Darüber hinaus kann die Zuverlässigkeit durch eine optionale redundante Stromversorgung und durch die Kombination von zwei Einheiten zu einem Aktiv/Passiv-Cluster erreicht werden.