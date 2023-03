Daten aus der Microsoft-Cloud zuverlässig sichern

Die Notwendigkeit einer Datensicherung von Microsoft 365 oder auch von Daten in Google Workspace sollte jedem IT-Verantwortlichen klar sein. Microsoft selbst führt keine Datensicherung durch, das ist Aufgabe des Abonnenten. Im Beitrag Darauf sollten Sie beim Backup von Microsoft 365 achten sind wir bereits darauf eingegangen, was bei der Sicherung von Microsoft 365 wichtig ist.

Es gibt zwar einen Papierkorb in Microsoft 365, allerdings löscht dieser nach 30 bis 90 Tagen die Daten automatisch. Ein Papierkorb kann im professionellen Umfeld außerdem immer nur eine Zusatzlösung sein, keinesfalls ein Ersatz für ein Backup. Vielen Anwendern wird das leider erst klar, wenn Daten aus Exchange Online, SharePoint, Teams oder OneDriveverloren gegangen sind und kein Backup vorhanden ist.

Die Stärken von Afi.ai Backup for Microsoft 365 und Google Workspace

Durch den Einsatz von Afi.ai Backup stellen Unternehmen sicher, dass alle relevanten Daten aus Microsoft 365 gesichert werden, und zwar außerhalb der Microsoft-Cloud. Da es sich bei der SaaS-Lösung um einen Cloud-Service handelt, steht die Verwaltungsoberfläche überall zur Verfügung und ist nicht abhängig von lokaler Hardware. Die Wiederherstellung kann ebenfalls über das Webportal erfolgen.

Abbildung 2: Afi.ai - Backup bietet verschiedene Schutz-Ebenen für Daten in Microsoft 365 und Google Workspace an.

Dazu kommt, dass die Lösung die Daten aus Microsoft 365 vor Ransomware schützt. Bei lokalen Sicherungen ist das nicht der Fall und es besteht durchaus die Gefahr, dass Ransomware auch Daten in SharePoint Online angreift. Mit Afi.ai Backup for Microsoft 365 und Google Workspace können Daten jederzeit wiederhergestellt werden, auch an anderen Orten.

Auf Anforderung sichert die Lösung die Daten dreimal täglich. Das sorgt für geringen Datenverlust, wenn eine Wiederherstellung notwendig ist. Die Wiederherstellung der Daten muss nicht in Microsoft 365 erfolgen, sondern die gesicherten Dateien können über den Webbrowser auf den Rechner heruntergeladen werden. Dazu kommt die rollenbasierte Verwaltung des Dienstes, die es ermöglicht die Verwaltung von Backups und Wiederherstellungen zu delegieren.