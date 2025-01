Die wichtigsten Backup-Tools für VMware und Hyper-V

Der vermehrte Einsatz von virtuellen Maschinen verlangt nach dedizierten Tools für die Datensicherung. Software, die für das Backup physischer Server verwendet wird, kann diese Anforderungen nicht erfüllen. Administratoren müssen nach Lösungen suchen, die für virtuelle Umgebungen konzipiert wurden. VMware war mit Vmware GSX Server – eingeführt 2001 – ein Pionier im Bereich der Virtualisierung. Zu Beginn des Aufstiegs dieser Technologie wurden die Daten oft noch mit traditionellen Sicherungslösungen gesichert, aber diese kamen bald an ihr Limit, da Datei- oder Image-basierte Backups nicht die Besonderheiten virtualisierter Umgebungen adressieren konnten. Mit der Gründung von Veeam im Jahr 2006 begann sich der Markt für VM-Backups zu entwickeln. Zu der Zeit gab es nur wenige Anbieter wie beispielsweise Symantec (nun Veritas) mit Backup Exec. Der Marktdurchbruch wurde Anfang der 2010er Jahre erreicht, da weitere Anbieter sich dieses Feld erschlossen, darunter Nakivo und Acronis. VMware selbst integrierte eine entsprechende Lösung mit vSphere VMware Data Protection im Jahr 2011. Hinzu kamen verschiedene Cloud-Anbieter, die hybride Lösungen für lokale und Cloud-VMs auf den Markt brachten.

Nakivo Backup and Replication

Nakivo bietet mit Nakivo Backup and Replication Datensicherungen- und Wiederherstellungen nicht nur für VMware und Hyper-V, sondern auch für die Virtualisierungsplattformen Proxmox und Nutanix AHV an. Eine vollständige Liste aller Funktionen stellt der Anbieter auf seiner Webseite zur Verfügung. Zu den Kernfunktionen gehören die folgenden:

Agentenloses Backups: Für VMware vSphere und Microsoft Hyper-V sind keine Agenten nötig. Es werden Snapshots erstellt, die Systemleistung minimal beeinträchtigen. Backup-Tests stellen sicher, dass die Daten bei Bedarf fehlerfrei und schnell einsetzbar sind. Neben Vollsicherungen sind inkrementelle Backups konfigurierbar.

Für VMware vSphere und Microsoft Hyper-V sind keine Agenten nötig. Es werden Snapshots erstellt, die Systemleistung minimal beeinträchtigen. Backup-Tests stellen sicher, dass die Daten bei Bedarf fehlerfrei und schnell einsetzbar sind. Neben Vollsicherungen sind inkrementelle Backups konfigurierbar. Replikation: Echtzeit-Replikation reduziert die RPO auf unter eine Sekunde. Replikation unterstützt sowohl geplante als auch ungeplante Failovers.

Echtzeit-Replikation reduziert die RPO auf unter eine Sekunde. Replikation unterstützt sowohl geplante als auch ungeplante Failovers. Instant Recovery: Ermöglicht das sofortige Booten von virtuellen Maschinen (VMs) direkt aus Backups. Automatische Failover sollen das schnelle Recovery unterstützen. Die Wiederherstellung ist granular, plattformüberreifend und von physischer zu virtueller Maschine möglich.

Ermöglicht das sofortige Booten von virtuellen Maschinen (VMs) direkt aus Backups. Automatische Failover sollen das schnelle Recovery unterstützen. Die Wiederherstellung ist granular, plattformüberreifend und von physischer zu virtueller Maschine möglich. Anwendungsunterstützung: Sicherung von Datenbanken wie Oracle und Microsoft SQL sowie Anwendungen wie Exchange und Active Directory. Dies soll die Daten- und Anwendungskonsistenz stärken.

Sicherung von Datenbanken wie Oracle und Microsoft SQL sowie Anwendungen wie Exchange und Active Directory. Dies soll die Daten- und Anwendungskonsistenz stärken. Ransomware-Schutz: Immutable Backups verhindern das Löschen oder Ändern von Sicherungen durch Ransomware. Malware Scans und Air Gap Storage erhöhen den Schutz. Hinzu kommt eine Verschlüsselung auf Quellseite.

Immutable Backups verhindern das Löschen oder Ändern von Sicherungen durch Ransomware. Malware Scans und Air Gap Storage erhöhen den Schutz. Hinzu kommt eine Verschlüsselung auf Quellseite. Cloud-Integration: Backup und Wiederherstellung von Amazon EC2-Instanzen und Speicherung in Clouds wie AWS, Azure Blob oder Wasabi. Das soll zusätzliche Backup-Ziele zur Verfügung stellen, so dass sich Single Point of Failures vermeiden lassen. Mit zusätzlichen Backup-Standorten ist zudem ein Backup-Tiering umsetzbar.

Backup und Wiederherstellung von Amazon EC2-Instanzen und Speicherung in Clouds wie AWS, Azure Blob oder Wasabi. Das soll zusätzliche Backup-Ziele zur Verfügung stellen, so dass sich vermeiden lassen. Mit zusätzlichen Backup-Standorten ist zudem ein Backup-Tiering umsetzbar. Deduplizierung und Kompression: Spart Speicherplatz und reduziert die Übertragungszeiten.

Spart Speicherplatz und reduziert die Übertragungszeiten. Multi-Plattform-Unterstützung: Neben virtuellen Umgebungen unterstützt die Lösung auch Hardware wie beispielsweise QNAP, Netgear, Synology oder FreeNAS und weitere Betriebssysteme wie Linux und Windows.

Nakivo bietet verschiedene Lizenzen an, entweder als Einmallizenz mit Support für ein Jahr und unlimitierter Nutzungsdauer oder als Abonnement mit einer Mindestlauflänge von drei Jahren. Beide Modelle sind in unterschiedlichen Editionen verfügbar: Pro Essentials, Enterprise Essentials and Enterprise Plus. Im Abonnement kann der Anwender dann zwischen for All Workloads, for Microsoft 365, Monitoring for VMware und Real-Time Replication (Beta) wählen. Für alle Workloads fallen beispielsweise 1,95 US-Dollar pro Monat und Workload an (3-Jahres-Lizenz, Pro Essentials). Die Einmallizenz ist in den Versionen for Virtual, for Servers, for Workstations, for NAS/File Shares, for Oracle DB sowie Monitoring for VMware und Real-Time Replication (Beta) erhältlich. So kostet die Pro-Essential-Lizenz für virtuelle Umgebungen 229 US-Dollar pro Socket. Die Preise für Enterprise Puls müssen direkt beim Anbieter angefragt werden. Darüber hinaus ist auf der Herstellerwebseite ein Preisrechner zu finden.