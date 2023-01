So setzen Sie in Kubernetes etcd für Cluster-Speicher ein

Eine der wichtigsten Komponenten von Kubernetes ist etcd, ein Key-Value-Speicher, dessen Hauptaufgabe darin besteht, Clusterdaten zu speichern. Wenn Sie mit Kubernetes arbeiten, ist es wichtig zu verstehen, wie etcd funktioniert und wie man es innerhalb eines Kubernetes-Clusters verwendet.

Etcd (ausgesprochen ett-sie-die) ist ein Open-Source-Schlüsselwertspeicher, der Daten in einer Vielzahl von Situationen speichert. Ein Key-Value-Store ist ein nicht-relationaler Datenbanktyp. Key-Value-Stores wie etcd speichern eine Vielzahl von Schlüsseln, denen jeweils ein Wert zugeordnet ist, statt die komplexe Tabellen- und Zeilenstruktur einer herkömmlichen Datenbank.

Etcd ist effizient, zuverlässig und schnell. Es funktioniert gut in verteilten Umgebungen, in denen die Instanz des Schlüsselwertspeichers auf einem anderen Server läuft als die Anwendungen und Dienste, deren Konfigurationsdaten im Schlüsselwertspeicher gespeichert sind.

Herkunft des Namens Etcd

Etcd heißt so, weil es eine ähnliche Funktion wie das Verzeichnis /etc auf Linux-Systemen erfüllt. In Linux befinden sich die meisten Konfigurationsdateien und installierten Anwendungen in verschiedenen Unterverzeichnissen und Dateien unter /etc. In ähnlicher Weise befinden sich in Kubernetes die Cluster-Konfigurationsdaten zusammen mit den Daten, die den Cluster-Status verfolgen, im etcd-Schlüsselwertspeicher.

Etcd ist im Wesentlichen eine verteilte Version von /etc. Anders als das Verzeichnis /etc, das Daten für einen einzelnen Server speichert, funktioniert etcd in verteilten Umgebungen – daher das d (wie in distributed) in etcd.