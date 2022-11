Verwalten Sie Kubernetes Cluster mit PowerShell und kubectl

Wenn es um die Verwaltung eines Kubernetes-Clusters geht, ist kubectl das beliebteste Kommandozeilen-Tool. Egal, welche Plattform oder Shell Sie verwenden: wahrscheinlich gibt es eine passende Version von kubectl für Sie.

Der einzige wirkliche Unterschied zwischen der Verwendung von kubectl in der PowerShell und Bash besteht darin, welche Tools zum Parsen der Ausgabe zur Verfügung stehen. Tools wie grep, awk oder jq funktionieren, aber mit ein wenig Know-how parsen Sie auch JSON-Ausgaben innerhalb der PowerShell mit integrierten Cmdlets.

In diesem Artikel erläutern wir anhand eines Beispiels, wie Sie Aliasing und Autovervollständigung in kubectl einrichten, die JSON-Ausgabe von kubectl analysieren und das PowerShell-Cmdlet Select-String zum Durchsuchen der Protokollausgabe verwenden.

So richten Sie kubectl in PowerShell ein

Verwenden Sie als Nächstes den folgenden Befehl, um die Autovervollständigung für kubectl-Befehle in der PowerShell -Konsole einzurichten:

New-Alias -Name 'k' -Wert 'kubectl'

Um beispielsweise zu vermeiden, dass Sie kubectl immer wieder eingeben müssen, können Sie stattdessen kubectl den Alias k geben. Legen Sie mit dem Cmdlet New-Alias den Aliasnamen mit dem Parameter - Name fest und bestimmen Sie den Wert des Zielbefehls mit dem Parameter -Value :

Ein guter erster Schritt bei der Einrichtung von PowerShell zur Verwaltung von Kubernetes auf einem neuen Gerät ist das Aliasing von kubectl-Befehlen. Aliasing in PowerShell ist eine Technik, bei der ein alternativer Name verwendet wird, um einen Befehl zu referenzieren.

Kubectl-Aliasierung in PowerShell

Parsen der JSON-Ausgabe von kubectl

Eine der einfachsten Möglichkeiten, Daten von kubectl in PowerShell zu verarbeiten, besteht darin, den Ausgabetyp auf JSON zu setzen und dann über die Pipeline an ConvertFrom-Json zu übergeben. Kubectl verwendet den Parameter -o, um den Ausgabetyp zu ändern. Übergeben Sie json an diesen Parameter, um JSON-Daten abzurufen.

Der folgende Befehl ruft zum Beispiel alle Pods ab und konvertiert sie in PowerShell-Objekte:

k get pod -o json | ConvertFrom-Json

Die Ausführung dieses Befehls führt zu der in Abbildung 1 dargestellten Ausgabe.

Abbildung 1: Ausgabe in PowerShell im JSON-Format.

Um eine detaillierte Ausgabe zu den Pods anzuzeigen, führen Sie den folgenden Code aus, der die Eigenschaft items untersucht:

(k get pod -o json | ConvertFrom-Json).items

Abbildung 2: Ausgabe der Details zu den Pods.

Wenn Sie die JSON-Ausgabe in kubectl einrichten, können Sie PowerShell-Cmdlets wie Where-Object, Select-Object und Format-Table verwenden. Um zum Beispiel alle Pods zu finden, die weniger als einen Tag alt sind, nutzen Sie den folgenden Befehl:

(k get pod -o json | ConvertFrom-Json).items | ?{$_.metadata.creationTimestamp -gt (get-date).AddDays(-1)}

Abbildung 3: Mit der JSON-Ausgabe haben Sie eine Reihe von Cmdlets zur Verfügung, um detailliertere Informationen abzufragen.

Führen Sie in ähnlicher Weise den folgenden Befehl aus, um alle mit einem bestimmten Volume verbundenen Pods zu finden:

(k get pod -o json | ConvertFrom-Json).items | ?{$_.spec.volumes.name -contains 'certs'}