Wie Sie Ihr PowerShell-Profil finden und anpassen

Wenn Sie jedes Mal, wenn Sie die PowerShell-Konsole starten, die gleichen Befehle ausführen, ist es wahrscheinlich an der Zeit, Ihr PowerShell-Profil anzupassen, um die Skripterstellung zu vereinfachen.

Wenn Sie ein Profil in PowerShell entwickeln, definieren Sie Ihre Einstellungen als PowerShell-Skript, um den Prozess zu vereinfachen. In diesem Artikel erfahren Sie mehr über das PowerShell-Profil, wie Sie Ihr Profil für eine beliebige PowerShell-Konsole – die neuere plattformübergreifende PowerShell 7, Windows Powershell 5.1, Visual Studio (VS) Code und PowerShell Integrated Script Environment (ISE) – bearbeiten können, und über mehrere praktische Ergänzungen für Ihr Profil.

Was ist das PowerShell-Profil? Das PowerShell-Profil ist ein PowerShell-Skript, das jedes Mal ausgeführt wird, wenn Sie PowerShell starten, außer wenn Sie das -NoProfile-Option verwenden. Der Speicherort des PowerShell-Profils hängt von mehreren Bedingungen ab: Die Version von PowerShell: Windows PowerShell oder PowerShell 7?

Gilt das Profil für alle Benutzer oder für den aktuellen Benutzer?

Ist das Profil anwendungsspezifisch? Bei den folgenden Listen handelt es sich um Verzeichnisse. Die Namen der Profilskripts hängen von der Host-Anwendung ab. Für alle Benutzer befindet sich das Profil an den folgenden Speicherorten: Windows PowerShell: $PSHOME\

PowerShell 7: Windows: $PSHOME\ Linux: /usr/local/Microsoft/powershell/7/ macOS: /usr/local/Microsoft/powershell/7/

Für bestimmte Benutzer befindet sich das Profil hier: Windows PowerShell: $HOME\Documents\WindowsPowerShell\

PowerShell 7: Windows: $HOME\Documents\PowerShell\ Linux: ~/.config/powershell/ macOS: ~.config/powershell/

Die Verzeichnisse können mehrere gültige Profildateien enthalten. Der Unterschied zwischen den Profilen basiert auf der Host-Anwendung, die die PowerShell startet. Wir verwenden ISE und VS Code als Beispiele für Hosts: alle Hosts: profile.ps1

ISE: Microsoft.PowerShellISE_profile.ps1

VS Code: Microsoft.VSCode_profile.ps1 Wenn ein Benutzer VS Code startet, könnten die folgenden Profile unter Windows ausgeführt werden: alle Benutzer, alle Hosts: $PSHOME\profile.ps1

alle Benutzer, VS Code: $PSHOME\Microsoft.VSCode_profile.ps1

aktueller Benutzer, alle Hosts: $HOME\profile.ps1

aktueller Benutzer, VS Code: $HOME\Microsoft.VSCode_profile.ps1 Wenn eine dieser Dateien nicht vorhanden ist, überspringt PowerShell dieses Profil.

So greifen Sie auf Ihr PowerShell-Profil zu Der einfachste Weg, das PowerShell-Profil abzurufen, ist über PowerShell selbst. Sie brauchen sich die Profilpfade nicht zu merken, da sie in der Variablen $Profile gespeichert sind. Abbildung 1: Die Variable $Profile zeigt den Speicherort des PowerShell-Profils an. Der einzige angezeigte Pfad ist das PowerShell-Host-Anwendungsprofil des aktuellen Benutzers. Die Variable $Profile verfügt über zusätzliche Eigenschaften, um die anderen Pfade anzuzeigen, die Sie finden, indem Sie Variable über die Pipeline an das Cmdlet Get-Member übergeben: $Profile | Get-Member -MemberType NoteProperty Abbildung 2: Suchen Sie die anderen PowerShell-Profilspeicherorte auf dem System. Um den Pfad für das Profil Alle Benutzer, alle Hosts (All Users, All Hosts) zu finden, führen Sie den folgenden Befehl aus: $Profile.AllUsersAllHosts Abbildung 3: Zeigen Sie das Profil Alle Benutzer, alle Hosts im Ordner PowerShell 7 an. Die Host-Profildatei befindet sich in der Programmdateienhierarchie und kann ohne Administratorrechte nicht bearbeitet werden. Konzentrieren Sie sich stattdessen auf das Profil Aktueller Benutzer, aktueller Host (current user, current host profil), das Sie mit dem folgenden Befehl finden: $Profile.CurrentUserCurrentHost Abbildung 4: Suchen Sie das PowerShell-Profil des aktuellen Benutzers und des aktuellen Hosts für die Anpassung. Um dieses Skript zu bearbeiten, führen Sie den folgenden Befehl aus, um VS Code zu starten und diese Datei zu öffnen: code $Profile.CurrentUserCurrentHost