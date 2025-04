Nutzung von Containern und Hyper-V mit Windows Server 2025

Seit Windows Server 2016 ist der Betrieb von Containern auf Windows-Servern möglich. Mit Windows Server 2025 gewinnt diese Möglichkeit weiter an Schwung, da im Rahmen der Migration zur neuen Serverversion teilweise komplette Server als auch Container genutzt werden können. Der Betrieb ist parallel mit VMs (virtuelle Maschine) möglich und auf Hyper-V-Hosts lassen sich problemlos Container und VMs gleichzeitig betreiben. Dadurch können Admins entscheiden, welche Basis für einen Serverdienst am besten geeignet ist. Hyper-V-Container nutzen eine eigene VM-basierte Isolierung, was sie stärker vom Host entkoppelt als herkömmliche Windows-Container. Es ist dabei auch möglich, herkömmliche Container, Hyper-V-Container und VMs parallel auf einem Host mit Windows Server 2025 zu nutzen. Alles, was dazu notwendig ist, bringt Windows Server 2025 selbst mit oder ist mit Docker machbar.

Container-Hosts können selbst auch als VM betrieben werden. Für die Nutzung von Hyper-V-Containern ist die Aktivierung der verschachtelte Virtualisierung (Nested Virtualization) in der VM erforderlich, da Hyper-V als Basis dient.

Windows Server 2025 als Container-Host nutzen Um Container auf Windows Server 2025 zu betreiben, wird zunächst das Container-Feature über den Server-Manager, das Windows Admin Center oder mit der PowerShell durch den folgenden Befehl installiert: Install-WindowsFeature Containers Wenn Hyper-V-Container zum Einsatz kommen sollen, auf dem Server aber noch kein Hyper-V installiert ist, erfolgt die Installation mit Install-WindowsFeature hyper-v. Die Installation in der PowerShell bietet sich an, weil die Docker-Installation auf Windows Server 2025 ebenfalls am besten in der PowerShell über ein Skript erfolgt: Invoke-WebRequest -UseBasicParsing "https://raw.githubusercontent.com/microsoft/Windows-Containers/Main/helpful_tools/Install-DockerCE/install-docker-ce.ps1" -o install-docker-ce.ps1 .\install-docker-ce.ps1 Sobald Docker installiert ist, kann der Host auch als Container-Host verwendet werden. Die installierte Docker-Version lässt sich mit dem Befehl docker version anzeigen. Abbildung 1: Docker lässt sich auf einem Container-Host mit Windows Server 2025 für den Betrieb von Docker-Containern installieren.

Container-Images auf einem Container-Host bereitstellen Auf einem Container-Host mit Windows Server 2025 lassen sich herkömmliche Container genauso bereitstellen wie Hyper-V-Container. Soll auf einem Server Hyper-V für Container und VMs genutzt werden, ist es notwendig, Hyper-V zu installieren. Für den Betrieb herkömmlicher Container ist das aber keine Voraussetzung. Microsoft stellt Images für Container bereit. Diese werden als Basis für herkömmliche Container und für Hyper-V-Container genutzt. Der Download der Images erfolgt mit Docker. Dabei ist es auch möglich, auf einem Host verschiedene Windows-Versionen als Container zu mischen. Nicht möglich ist dagegen der parallele Betrieb von Linux- und Windows-Containern. Die verschiedenen Images können recht einfach mit den folgenden Befehlen heruntergeladen werden: docker pull mcr.microsoft.com/windows/servercore:ltsc2019 docker pull mcr.microsoft.com/windows/servercore:ltsc2022 docker pull mcr.microsoft.com/windows/servercore:ltsc2025 Beim Verwenden von Windows Server als Container können Sie auch das schlanke Nano-Image nutzen: docker pull mcr.microsoft.com/windows/nanoserver:ltsc2019 docker pull mcr.microsoft.com/windows/nanoserver:ltsc2022 docker pull mcr.microsoft.com/windows/nanoserver:ltsc2025 Die integrierten Images lassen Sie mit docker images in der Befehlszeile anzeigen. Abbildung 2: Microsoft stellt verschiedene Container-Images für den Betrieb als Container oder als Hyper-V-Container zur Verfügung.

Container erstellen Um Container zu erstellen, nutzt man eins der vorhandenen Images und legt fest, wie die Ports vom Container-Host zum Container weitergeleitet werden. Dadurch greifen Anwender oder Admins über einen Port auf den Host zu, der den Zugriff dann zum jeweiligen Container weiterleitet, auf dem der entsprechende Workload läuft: docker run -it --isolation=hyperv --name iis -p 80:80 mcr.microsoft.com/windows/servercore:ltsc2025 Der Befehl startet einen neuen Hyper-V-Container mit der Bezeichnung iis auf Basis des Core-Images von Windows Server 2025. Zugriffe auf den Port des Container-Hosts werden sofort zum Container weitergeleitet. Hyper-V-Container laufen isoliert von anderen Containern und vom Host selbst. Das ist bei herkömmlichen Containern nicht so. Ohne den Parameter --isolation=hyperv erstellt Docker auf einem Container-Host mit Windows Server 2025 einen herkömmlichen Container. Von der Verwaltung und dem Betrieb her gibt es allerdings keine nennenswerten Unterschiede. Hyper-V-Container lassen sich mit Hyper-V-Replikation auf andere Hyper-V-Hosts replizieren und mit Hyper-V-Clustern hochverfügbar betreiben. Die Übertragung von Hyper-V-Containern auf andere Knoten mit der Live-Migration ist ebenfalls möglich.