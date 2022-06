So nutzen Sie den Containerinstanzen-Dienst in Azure

Viele neue IT-Administratoren wissen nicht, dass Microsoft Azure von Haus aus Containerdienste unterstützt. Daher erstellen sie oft virtuelle Maschinen (VMs), um in diesen Container zu hosten. Dies ist jedoch ineffizient, da sie in diesem Szenario für die gesamte virtuelle Hardware bezahlen, unabhängig davon, ob sie genutzt wird oder nicht, und die Admins außerdem Arbeit damit haben, die zusätzlichen VMs zu verwalten, die sie gar nicht brauchen.

Obwohl Sie in einer Infrastructure-as-a-Service-Umgebung die Kontrolle über die Ressourcen haben, zahlen sie auch für alle diese Ressourcen. Virtuelle Maschinen sind in der Regel teurer als as-a-Service-Angebote, die spezifisch für Container gedacht sind.

Azure Container Instances (ACI) sind ein solches Angebot, mit dem Nutzer Container in der Cloud bereitstellen. Der Service wird nach Ressourcen pro Sekunde abgerechnet. Zu den Ressourcen gehören Speicher, CPU, Bandbreite, GPU und Festplatten. Mit dem Azure-Preisrechner können Sie die potenziellen Container-Kosten ermitteln.

Der Befehl in Cloud Shell erstellt eine neue MyContainerProject -Ressourcengruppe und einen FirstAppInstance -Container. Der Image-Parameter verwendet das Image hello world , um einen Live-Container zu demonstrieren.

New-AzContainerGroup -ResourceGroupName MyContainerProject -Name FirstAppInstance -Image mcr.microsoft.com/azuredocs/aci-helloworld -DnsNameLabel ttbeispiel

Wählen Sie auf der Registerkarte Netzwerk (siehe Abbildung 3) aus, welche Ports Sie öffnen wollen. In der Standardkonfiguration ist der Container direkt mit dem Internet verbunden. Ändern Sie den Netzwerktyp auf privat, um eine interne Verbindung zu den Azure- Subnetzen herzustellen.

Azure unterstützt mehrere verschiedene Container-Registrierungen, die Sie im Assistenten einsehen können. ACI ist in der Lage, Docker-Images sowohl aus dem Gebrauch, als auch aus alternativen Registries einzulesen und auszuführen.

Füllen Sie die Felder Containername, Region und Ressourcengruppe aus, wie Sie möchten und wie in Abbildung 2 dargestellt. Wir empfehlen, für dieses Beispiel eine neue Ressourcengruppe zu verwenden.

In der Container-Instanzen-Ansicht können Sie die Ausgabe als Azure Resource Manager-Vorlage zu speichern, um sie bei Bedarf erneut bereitzustellen.

Um ein Image bereitzustellen, verwenden Sie Azure Cloud Shell , PowerShell oder direkt das Portal. In diesem Beispiel werden wir einen einfachen Container auf Azure mit von Cloud Shell und dem Portal bereitstellen.

Neustart-Richtlinie festlegen

Die Registerkarte Erweitert enthält die Neustartrichtlinie, die – wie bei Docker – bestimmt, was passiert, wenn ein Container anhält. Sie haben hier die Wahl, was passieren soll: nichts, ein Neustart oder ein Neustart im Fehlerfall, wie in Abbildung 4 gezeigt.

Abbildung 4: Legen Sie eine Neustart-Richtlinie in den erweiterten Einstellungen fest.

Für Container wird oft ein persistenter Speicher benötigt. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn Sie Bilder auf einem Webserver hosten möchten.

Bei korrekter Konfiguration sollte der Beispielcontainer ähnlich wie in Abbildung 5 Ergebnisse liefern.