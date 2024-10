Wie Sie Azure mit Terraform und PowerShell automatisieren

Geht es um die Automatisierung in Azure, können Admins auf verschiedene Tools setzen. Beispiele dafür sind Terraform, aber auch die PowerShell. Wir zeigen in diesem Beitrag, was dabei wichtig ist, und wie die Abläufe dabei sind. Terraform ist ein Open-Source-Tool, das es ermöglicht, Infrastruktur in der Cloud, wie etwa in Azure, als Code zu definieren und automatisiert bereitzustellen. Im Gegensatz zur manuellen Bereitstellung von Ressourcen über grafische Oberflächen ermöglicht Terraform, Infrastrukturzustände deklarativ zu beschreiben und somit den gewünschten Endzustand festzulegen, ohne sich um die Ausführungsschritte kümmern zu müssen. Das wird als Desired State bezeichnet, bei dem Terraform automatisch prüft, ob der aktuelle Zustand der Infrastruktur vom gewünschten Zustand abweicht und nur dann Änderungen vornimmt, wenn nötig.

Ein großer Vorteil von Terraform besteht darin, dass bei mehrfacher Ausführung des gleichen Skripts keine Fehler auftreten, wenn der Zielzustand bereits erreicht wurde. Dadurch lassen sich komplexe Infrastrukturen, wie zum Beispiel virtuelle Netzwerke oder Domain Controller für Azure Virtual Desktop, effizient und fehlerfrei verwalten. Die Nutzung von Terraform erleichtert somit die Verwaltung großer Cloud-Infrastrukturen und sorgt für Konsistenz und Wiederholbarkeit in der Bereitstellung.

Infrastructure as Code ermöglicht schnellere und sichere Bereitstellung von Azure-Ressourcen

Mit Infrastructure as Code (IaC) lassen sich komplexe Bereitstellungen in Azure mit Skripten und damit einheitlich erstellen. Die Bereitstellung von Ressourcen mit Infrastructure as Code in Azure bietet erhebliche Vorteile, die vor allem in der Automatisierung, Skalierbarkeit und Konsistenz liegen. Durch die Nutzung von IaC-Tools wie ARM Templates, Bicep oder Terraform können Infrastrukturkonfigurationen in Code festgehalten und versioniert werden, was eine einfache Reproduzierbarkeit und Nachvollziehbarkeit ermöglicht.

Abbildung 1: Initialisieren Sie Terraform zur Ausführung von Skripten.

Änderungen an der Infrastruktur lassen sich durch Code-Änderungen effizient und ohne manuelle Eingriffe vornehmen, was den Aufwand reduziert und Fehlerquellen minimiert. Zudem sorgt IaC für Konsistenz über verschiedene Umgebungen hinweg, indem identische Konfigurationen mehrfach in Entwicklungs-, Test- und Produktionsumgebungen angewendet werden können. Die schnelle Skalierbarkeit ist ein weiterer wesentlicher Vorteil, da Ressourcen auf Abruf gemäß den Vorgaben im Code erweitert oder reduziert werden können. Das erhöht nicht nur die Flexibilität, sondern auch die Effizienz in der Verwaltung und im Betrieb von Cloud-Infrastrukturen in Azure.