Terraform-Module verwenden anhand von Anwendungsbeispielen

Infrastructure as Code ist in DevOps-Toolchains von entscheidender Bedeutung. Ein beliebtes Tool, Terraform, kann von der Verwendung von Modulen profitieren, um die Konfigurationspflege zu vereinfachen.

In Terraform können Module Ressourcen in logischen Einheiten gruppieren, so dass Sie eine komplexe Konfiguration in kleinere, wiederverwendbare Komponenten aufteilen können. Auf diese Weise lässt sich eine Terraform-Konfiguration einfacher pflegen und die Redundanz zwischen mehreren Terraform-Projekten verringern. Durch das Schreiben und Nutzen von Modulen können Sie Terraform-Konfigurationen vereinfachen, die Lesbarkeit verbessern und die Wiederverwendbarkeit des Codes erhöhen.

Um Module zu nutzen, sollten Sie zunächst ein grundlegendes Verständnis von Terraform entwickeln, zum Beispiel was Terraform-Ressourcen sind und wie man sie nutzt. Dann können Sie die Arten von Ressourcen, die Sie typischerweise in Gruppen oder mehrfach einsetzen, bewerten und in Betracht ziehen, diese in Module umzuwandeln.

Wann sollte man Terraform-Module verwenden? Wenn Sie eine Ressource oder eine Gruppe von Ressourcen mehrmals einsetzen und möglicherweise ähnliche Konfigurationen verwenden, ist es vielleicht an der Zeit, sie in einem Modul zu kombinieren. Nehmen wir zum Beispiel an, dass Sie eine Reihe von virtuellen Maschinen einsetzen, jede mit einer Festplatte, einem Netzwerk-Controller und einer statischen IP-Adresse. Durch die Kombination dieser Ressourcen entsteht eine logische Einheit, die als virtuelle Maschine für Azure oder als EC2-Instanz für AWS bezeichnet wird. Mit dieser einzelnen Einheit, einem Modul, können Sie Parameter erstellen, um Dinge wie VM-Größe, Festplattengröße oder IP-Adresse festzulegen – jeweils mit einem intelligenten Standardwert. Wenn Sie dann eine virtuelle Maschine und alle unterstützenden Ressourcen erstellen möchten, können Sie das Modul einmal aufrufen, und es erstellt alles für Sie.

Aufbau des Moduls Ähnlich wie das Hauptmodul der Terraform-Konfiguration sollte ein untergeordnetes Modul mindestens eine variables.tf-, eine main.tf- und eine outputs.tf-Datei im selben Ordner enthalten. Abbildung 1: Ein untergeordnetes Modell sollte eine main.tf-, output.tf- und variables.tf-Datei enthalten. Die Datei varibles.tf definiert alle Eingabeparameter. Die Datei main.tf wird für das Haupt-Terraform-Skript verwendet. Die Datei output.tf wird für die Definition aller Ausgaben verwendet. Optional können Sie auch andere Teile des Moduls in eigene Dateien aufteilen, zum Beispiel den Provider-Block.

Beispiel für ein virtuelles Azure-Netzwerk Es ist sinnlos, ein virtuelles Netzwerk in Azure ohne ein Subnetz bereitzustellen. Daher ist Azure ein guter Kandidat, um ein einfaches Modul zu schreiben, das sowohl ein virtuelles Netzwerk als auch ein Subnetz bereitstellt. Um ein Modul zu erstellen, erstellen Sie die drei erforderlichen Dateien: main.tf, varibles.tf und outputs.tf. variables.tf Um die Datei variables.tf zu erstellen, definieren Sie Variablen mit der folgenden Syntax. Variable “vnet_name” { type = string description = “Name of the vNet” } Fügen Sie dann die folgenden zusätzlichen Parameter hinzu: resource_group_name : Name der Ressourcengruppe, in der das vNet platziert werden soll

: Name der Ressourcengruppe, in der das vNet platziert werden soll location : Die Azure-Region, in der die Ressourcen platziert werden sollen

: Die Azure-Region, in der die Ressourcen platziert werden sollen vnet_address_space : Adressraum, der dem vNet zugewiesen werden soll

: Adressraum, der dem vNet zugewiesen werden soll subnet_name : Name des Subnetzes

: Name des Subnetzes subnet_address_space: Adressraum, der dem Subnetz zugewiesen werden soll Wenn diese Eingabevariablen definiert sind, können Sie sie innerhalb des Terraform-Skripts mit der Syntax var.var_name referenzieren. main.tf Innerhalb der main.tf platzieren Sie die Ressourcen, die Sie erstellen möchten. In diesem Beispiel werden einfach ein virtuelles Netzwerk und ein Subnetz erstellt, daher gibt es die folgenden zwei Ressourcen. resource "azurerm_virtual_network" "vnet" { resource_group_name = var.resource_group_name location = var.location name = var.vnet_name address_space = [var.vnet_address_space] } resource "azurerm_subnet" "subnet" { resource_group_name = var.resource_group_name name = var.subnet_name virtual_network_name = azurerm_virtual_network.vnet.name address_prefixes = [var.subnet_address_space] } outputs.tf Die Definition von Ausgaben für ein Terraform-Modul kann kompliziert sein, aber die allgemeine Idee ist es, Eigenschaften auszugeben, die Sie in einem übergeordneten Modul benötigen, aber nicht aus den Eingabeparametern erhalten können. Zum Beispiel werden Sie die ID des virtuellen Netzwerks nicht erkennen, bis das virtuelle Netzwerk bereitgestellt ist, also können Sie es mit den folgenden Befehlen ausgeben. output "vnet_id" { description = "The ID of the vNet." value = azurerm_virtual_network.vnet.id } Sie können eine Ausgabe für jede Ressourcenausgabe in Ihrem Terraform-Modul erstellen. Dieses Beispiel beschränkt sich auf die ID des virtuellen Netzwerks.