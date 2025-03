JSON und HCL: Einsatzbereiche, Vor- und Nachteile

Infrastructure as Code (IaC) ist eine essenzielle Methode zur Automatisierung der Systemverwaltung. Verschiedene Konfigurationsmanager wie Ansible, Puppet und Terraform kennen spezifische Konfigurationssprachen und arbeiten mit diesen.

In diesem Artikel werden die Konfigurationssprachen HCL und JSON untersucht. HCL und JSON haben spezifische Verwendungszwecke und Formatanforderungen. Ein Vergleich zeigt, welche Sprache sich für verschiedene Szenarien besser eignet.

JSON-Syntax

Das Herzstück der JSON-Struktur sind Schlüssel-Wert-Paare (Key-Value), die sich in geschweiften Klammern befinden. Schlüssel sind Zeichenketten, die in doppelten Anführungszeichen stehen, die für das Dokument eindeutig sind und in der Regel mit Unterstrichen statt Leerzeichen geschrieben werden. Werte sind Zeichenketten, Zahlen, boolesche Werte, Objekte (in geschweiften Klammern), Arrays (in eckigen Klammern) oder Nullwerte – ähnlich den Datentypen, die HCL unterstützt.

JSON-Dateien enden in der Regel mit .json. Sie enthalten keine Kommentare, was das Verständnis der Einstellungen erschweren kann.

Das Schlüssel-Wert-Format von JSON verbessert die Lesbarkeit. Betrachten Sie die folgenden Paare.

appName: App1 appVersion: 1.2.3

In diesem Beispiel werden boolesche Werte verwendet, um Funktionen zu aktivieren oder zu deaktivieren.

logging: true

Betrachten sie abschließend diesen Satz von Datenbankanweisungen.